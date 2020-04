Einhalten der Corona-Regeln auf Baustellen: 52 Verstösse bei 2400 Kontrollen Die Suva kontrolliert die Corona-Regeln auf den Baustellen. Trotz einigen Mängeln werden die Regeln befolgt. Roman Schenkel 17.04.2020, 18.12 Uhr

Hygienekontrolle auf einer Baustelle im Kanton Aargau: Zwei Bauarbeiter werden von Kontrolleuren befragt. Alex Spichale (Wettingen, 16. April 2020)

Die Suva stellt den Baustellen in der Coronakrise grundsätzlich ein gutes Zeugnis aus. «Auf den Schweizer Baustellen werden die Corona-Regeln eingehalten», sagt Adrian Bloch, Bereichsleiter Bau bei der Suva. Am 19. März hat der Bund die Suva mit den Kontrollen beauftragt, am 25. März hat diese mit dem systematischen Überprüfen begonnen. Seither hat sie über 2400 Baustellen kontrolliert.