Onlineshopping: Onlinekonsum ging 2022 erstmals zurück

Einkaufen Onlinekonsum ging erstmals überhaupt zurück – bleibt aber auf hohem Niveau Der Schweizer Detailhandel hat 2022 laut einer Erhebung fast 3 Prozent weniger Umsatz erzielt. Selbst der bis anhin stetig wachsende Onlinehandel verzeichnet einen Rückgang. 2023 hofft die Branche wieder zu wachsen. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 08.03.2023, 13.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kleider und Schuhe werden online am häufigsten eingekauft – und auch retourniert. Monkeybusinessimages / iStockphoto

Die Kurve des Onlinehandels kannte bisher nur eine Richtung: Sie ging Jahr für Jahr nach oben. Den stärksten Boom erhielt das Einkaufen von Kleidern, Sportschuhen, Werkzeugen oder Laptops auf Onlineshops während der Coronapandemie, in der Branche ist deshalb auch vom Covid-Boost die Rede.

Im Jahr 2022 verzeichnete der Schweizer Onlinehandel nun erstmals einen Rückgang. Der Konsum sank um 2,8 Prozent auf 14 Milliarden Franken, im Vorjahr waren es noch 14,4 Milliarden Franken. Das zeigt eine aktuelle Erhebung, die gemeinsam von der Branchenorganisation Handelsverband.swiss, dem Marktforschungsinstitut GfK und in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post durchgeführt wurde.

Wie Luca Giuriato von GfK Switzerland betonte, bewegt sich der Konsum allerdings noch immer auf einem hohen Niveau. «Das Vergleichsjahr 2021 war ein Rekordjahr. Trotz dem aktuellen Minus liegen die Onlinehandelszahlen höher als vor der Pandemie.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch in Läden wurde weniger eingekauft

Fast gleich stark zurückgegangen ist der Detailhandelsumsatz insgesamt – also der Umsatz, der sowohl in Läden als auch über Onlineshops erzielt wird. Das Minus gegenüber 2021 beträgt 2,9 Prozent, wobei der Umsatz durch den Verkauf von Lebensmitteln (Food und Near-Food) stärker zurückging (-3,7 Prozent) als durch den Verkauf von anderen Konsumgütern, sprich dem sogenannten Non-Food-Sortiment wie Möbel, Fernseher oder Werkzeuge (-1,7 Prozent).

Welche Non-Food-Kategorien haben am stärksten verloren, welche waren bei Konsumentinnen und Konsumenten gegenüber dem Vorjahr weniger gefragt? Am stärksten zurück gingen die Bereiche Do-It-Yourself und Baumärkte (-4,7 Prozent), Haushalt und Wohnen (-4 Prozent) und Heimelektronik (-2,6 Prozent). Wachsen konnten hingegen die Bereiche Bekleidung und Schuhe (+3,2 Prozent) sowie Freizeit und Sport (+3 Prozent). «Mode hatte vor allem im ersten Coronajahr 2020 starke Einbussen und ist jetzt weiter auf Erholungskurs», sagt Luca Giuriato.

Heimelektronik wird am häufigsten online gekauft

Die Online-Anteile haben sich derweil nicht gross verändert. Lebensmittel werden traditionell wenig online eingekauft (3,6 Prozent), dort ziehen die Leute nach wie vor den Gang in den Supermarkt vor. Höher ist der Online-Anteil bei Non-Food-Produkten, also zum Beispiel bei Kleidern, Möbeln oder Haushaltsgeräten (17,8 Prozent). Spitzenreiter ist die Kategorie Heimelektronik: Kopfhörer, Handys, Wecker oder Laptops werden mittlerweile zu 52 Prozent online eingekauft.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wie Handelsverband-Chef Patrick Kessler sagt, kauft die Schweizer Kundschaft zudem mehr und mehr hybrid ein, also abwechselnd online und im Laden. Die Zahl der Kundinnen und Kunden, die ausschliesslich im Laden einkauften, nehme stetig ab.

Handelsverband erhält neuen Leiter

Für Kessler, der den Handelsverband jahrelang führte, war es die letzte Medienkonferenz in dieser Funktion. Er übergibt die Führung per sofort an Bernhard Egger, der ebenfalls anwesend war und zuletzt Geschäftsführer des Modeunternehmens Walbusch war. «Der Covid-Boost ist für die Schweizer Onlinehändler nachhaltig», resümierte Egger. In den letzten drei Jahren sei der Onlinehandel um 44 Prozent gestiegen. Der jüngste Knick sei also vernachlässigbar.

Er schloss mit einem Ausblick fürs 2023: Der Onlinehandel werde sich im laufenden Jahr wieder positiv entwickeln. Der neue Handelsverbands-Chef rechnet mit einem Wachstum von 3 bis 5 Prozent.

Für die Studie wurden zu Beginn des Jahres über 300 Unternehmen befragt. Handelsverband.swiss vereint mehr als 400 Händler, die rund 400 Onlineshops betreiben. Zum Kerngeschäft von Gfk Switzerland gehört die Erhebung und Aufbereitung von Daten rund um das Konsumverhalten sowie die Beratung von Unternehmen.

Kopfhörer, Handys, Wecker oder Laptops werden mittlerweile zu 52 Prozent online eingekauft. Gorodenkoff / iStockphoto