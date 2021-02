Emmen Gewinnsprung für Also Dividende wird erhöht. 23.02.2021, 17.57 Uhr

Impressionen aus der Logistik bei Also in Emmen.



Bild: Manuela Jans-Koch (30. April 2020)

(mim) Das IT-Logistik-Unternehmen Also konnte den Konzerngewinn letztes Jahr um 30 Prozent auf 130 Millionen Euro steigern. Der Umsatz des Konzerns wuchs um 11,3 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mit Sitz in Emmen in einer Mitteilung schreibt. Als Grosshändler von IT-Technologie profitierte Also insbesondere vom Digitalisierungsschub während der Pandemie.