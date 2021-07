Emmen IT-Konzern Also profitiert vom Homeoffice-Boom Der Grosshändler von IT-Technologie wächst erneut stärker als der Markt. 21.07.2021, 16.54 Uhr

Also-Hauptsitz in Emmen.

Bild: Nadia Schärli

Die IT-Branche kann insgesamt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurückblicken. Auch der Emmer IT-Logistikkonzern Also gehört zu den Gewinnern. Dank des coronabedingten Homeoffice- und Homeschooling-Booms konnte der Grosshändler von IT-Technologie erneut ein Ergebnis über Marktniveau erzielen – und überraschte damit selbst Analysten.

Den Umsatz steigerte Also in der Berichtsperiode um 9,7 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn wuchs gar um 45,1 Prozent auf 65 Millionen Euro. Dabei freute sich CEO Möller-Hergt vor allem über die Tatsache, dass Also «in allen drei Geschäftsbereichen Marktanteile» gewinnen konnte. Im angestammten Logistikgeschäft (Supply), also als Intermediär zwischen globalen IT-Herstellern wie Apple und lokalen Händlern wie Media Markt, legte Also um 9,9 Prozent zu. Der margenträchtigere Bereich Solutions verbesserte sich um 6,9 Prozent. Besonders erfreulich entwickelte sich aus Konzernsicht das Servicesegment mit einem Plus von 24,1 Prozent; darin enthalten ist das Cloudgeschäft, in dem Also auch ausserhalb des europäischen Stammmarktes Rechen- und Speicherkapazitäten sowie Softwaredienste vermittelt.

Für das laufende Jahr bestätigt der Emmer Konzern seine Ziele mit einem Betriebsergebnis auf Ebitda-Stufe zwischen 240 und 255 Millionen Euro. (gr)