Emmen Profitablere Also beglückt Aktionäre mit höherer Dividende Umsatz steigt um 4 Prozent. Beim Reingewinn resultiert ein Plus von 19 Prozent. Die Dividende wird um 55 Rappen erhöht. Maurizio Minetti 22.02.2022, 14.42 Uhr

Also-CEO Gustavo Möller-Hergt. Bild: PD

Der Emmer IT-Logistiker Also profitiert weiterhin von der zunehmenden Digitalisierung. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte der europaweit tätige Konzern den Nettoumsatz um 4 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro steigern. Wie dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist, blieb der Umsatz der Schweizer Niederlassung von Also mit rund einer Milliarde Euro im Vergleich zum Vorjahr stabil. Am Hauptsitz in Emmen beschäftigt das Unternehmen derzeit rund 400 Personen. Von hier aus beliefert das Unternehmen zum Beispiel Telekomfirmen, die ihren Kunden Handys oder SIM-Karten über Also liefern lassen.

Konzernweit konnte Also im Service-Bereich am stärksten zulegen, nämlich um 29 Prozent auf 642 Millionen Euro. Innerhalb dieses Bereichs kurbelte vor allem das Cloud-Geschäft das Wachstum an. Im Kerngeschäft Supply, das die traditionellen Grosshandelsdienstleistungen umfasst, wuchs der Umsatz lediglich um 1 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro. Hier ist die Konkurrenz gross und die Gewinnmargen sind klein. Also beliefert mit den IT-Produkten ausschliesslich Unternehmen (B2B).

Um 8 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro wuchs der Solutions-Bereich. Bei Solutions geht es um das Konzipieren und Implementieren komplexer Infrastrukturen. Dieser Bereich ist sehr beratungsintensiv und entsprechend profitabler.

Grosser Sprung bei der Dividende

Insgesamt konnte Also den Gewinn steigern. Das operative Ergebnis auf Stufe Ebitda wuchs um 13 Prozent auf 257 Millionen Euro; unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 154 Millionen Euro, was einem Plus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der heute noch amtierende Konzernchef Gustavo Möller-Hergt hat die ehemalige Schindler-Tochter Also nach der Fusion mit dem deutschen Mitbewerber Actebis vor elf Jahren zu einem der grössten IT-Logistiker Europas gemacht. Seit Jahren wächst das Unternehmen stark, entsprechend stieg auch die Dividende Jahr für Jahr an. Betrug sie 2013 noch 1.20 Franken, wird sie nun 2021 von 3.75 Franken im Vorjahr auf 4.30 Franken erhöht. Bislang hatte Also die Dividende im Vergleich zum Vorjahr maximal um 50 Rappen erhöht.

Für das laufende Jahr strebt Also eine Erhöhung des Gewinns auf Stufe Ebitda auf 275 bis 295 Millionen Euro an.