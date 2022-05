Emmenbrücke 60-Millionen-Investition: Neuer Steeltec-Ofen sorgt für weniger Emissionen Steeltec senkt mit den Neuerungen im Emmer Walzwerk die eigenen CO 2 -Emissionen jährlich um knapp 10 Prozent. Es handelt sich um eine der grössten Investitionen der letzten Jahre für den Stahlkonzern. 04.05.2022, 10.21 Uhr

Die neue Anlage im Walzwerk von Steeltec in Emmenbrücke. Bild: PD

Der international tätige Stahlkonzern Swiss Steel Group hat an seinem Produktionsstandort in Emmenbrücke vor kurzem einen neuen Hubbalkenofen in Betrieb genommen. Steeltec, wie der Schweizer Produktionsstandort heisst, hat damit in Emmenbrücke rund 60 Millionen Franken in den neuen Ofen sowie in weitere Anlagen investiert. Es handelt sich um eine der grössten Investitionen der letzten Jahre für die Firmengruppe. Der neue Ofen ist bereits seit September 2021 in Betrieb, wie Swiss Steel in einer Mitteilung schreibt.