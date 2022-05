Emmenbrücke Stahlhersteller wie die Swiss Steel Group in Luzern setzen auf «Green Steel» In Europa wächst die Nachfrage nach nachhaltigem Stahl. Für die Stahlindustrie ist das eine grosse – und teure – Herausforderung. Im Werk in Emmenbrücke sind recycelter Schrott und erneuerbare Energien die Hauptkomponenten für den hiesigen «Green Steel». Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Die Stahlproduktion gehört zu den energieintensivsten Industrien überhaupt. Denn je nach Verfahren braucht es für die Herstellung eine grosse Menge Strom, Erdgas oder Kohle. Die Energiewende und die steigenden Preise für fossile Energien zwangen die Konzerne schon lange vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs dazu, in Nachhaltigkeit zu investieren. Der massive Preisanstieg und die Versorgungsschwierigkeiten im Zuge des Krieges haben diese Notwendigkeit noch mehr akzentuiert.

Deshalb gewinnt ein Schlagwort in Europa zunehmend an Bedeutung: Green Steel. Unter dieser Bezeichnung versteht man die nachhaltige Herstellung von Stahl. Nach Branchenangaben wächst die Nachfrage nach solchem Stahl derzeit stark.

Tiefere CO 2 -Emissionen mit der «Schrottroute»

Zunächst muss man wissen, dass Stahl auf zwei verschiedene Arten hergestellt werden kann. Bei der klassischen «Hochofenroute» wird aus Eisenerzen im Hochofen Roheisen erzeugt, das dann zu Rohstahl verarbeitet wird. Daneben gibt es das Elektrostahlverfahren, das zum Beispiel bei der Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern zum Einsatz kommt. Vereinfacht gesagt wird dabei Schrott in einem riesigen Ofen zu hochwertigem Spezialstahl verarbeitet – man spricht von der «Schrottroute». Im Vergleich zur Hochofenroute ist die Erzeugung im Elektrolichtbogenofen umweltfreundlicher; die CO 2 -Emissionen sind deutlich tiefer.

Im Steeltec-Werk in Emmenbrücke, das zur Swiss Steel Group gehört, wird vorwiegend Eisenschrott aus der Schweiz in einem 80-Tonnen-Elektrolichtbogenofen eingeschmolzen. Steeltec verarbeitet jährlich rund 680’000 Tonnen Schrott. Zum Vergleich: Jährlich fallen in der Schweiz rund 1,5 Millionen Tonnen Schrott an. Steeltec ist also auch eine Art grosses Recyclingunternehmen.

Das Gelände des Stahlherstellers Steeltec in Emmenbrücke. Bild: Eveline Beerkircher (2. Mai 2022)

Dass solche Lichtbogenöfen nachhaltig sein können, zeigt sich auch daran, dass der österreichische Stahlkonzern Voestalpine nun ebenfalls auf Stromstahl setzen will, um ältere kohlebasierte Hochöfen zu ersetzen. Voestalpine baut derzeit zwei neue Lichtbogenöfen – die Gesamtinvestitionen des Vorhabens betragen rund eine Milliarde Euro. Für den Betrieb der neuen Öfen soll Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt werden.

In einem ersten Schritt sollen bis 2030 die CO 2 -Emissionen um rund 30 Prozent gesenkt werden; bis 2050 soll gar eine CO 2 -neutrale Produktion erreicht werden. Grüner Wasserstoff für die Stromerzeugung spielt dabei eine grosse Rolle. Damit die klimaneutrale Stahlproduktion auf Basis von Wasserstoff gelingt, brauche es aber «ausreichend erneuerbare Energie zu wirtschaftlich darstellbaren Preisen sowie leistungsfähige Netze», sagte kürzlich Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner. Der Weg ist also noch weit.

Auf dem Weg zu 100 Prozent Schweizer Wasserkraft in Emmenbrücke

Im Steeltec-Werk in Emmenbrücke ist die Stahlherstellung mit Wasserstoff zwar ebenfalls ein Thema. Technologisch gebe es aber eine Reihe von Herausforderungen zu lösen, heisst es auf Anfrage. Mit der bestehenden Technologie gehöre Steeltec aber schon heute zu den effizientesten Stahlherstellern. Der Strom für die Herstellung des Stahls im Elektrolichtbogenofen stammt nach Angaben des Unternehmens aus 100 Prozent regenerativen Energiequellen. Ein Sprecher sagt, man sei auf dem Weg zu 100 Prozent Schweizer Wasserkraft in Emmenbrücke. Verschiedene weitere Massnahmen sorgen ebenfalls für Nachhaltigkeit. So nutzt das Unternehmen die jährlich anfallenden 20 Gigawattstunden Überschusswärme aus dem Walzwerk – genug für 800 Haushalte – für die eigenen Gebäude, ein Teil geht in das Netz der Fernwärme Luzern.

Der Weg hin zum 100-prozentigen Green Steel ist allerdings nicht billig. Erst kürzlich hat Steeltec für rund 60 Millionen Franken einen neuen Hubbalkenofen und weitere Anlagen in Betrieb genommen, mit denen das Emmer Walzwerk die CO 2 -Emissionen jährlich um knapp zehn Prozent senkt. Es handelt sich um die grösste Investition des Stahlwerks in Emmenbrücke seit rund vier Jahrzehnten. Weitere Investitionen seien geplant.

Ministerin aus Singapur zu Besuch

«Wir werden weiter hart am Ausbau unserer bereits erfreulich guten Position im Green-Steel-Bereich arbeiten, denn Nachhaltigkeit ist bei uns nicht nur eine Frage des Geschäfts, sondern auch der grundlegenden Einstellung gegenüber unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen», sagte kürzlich Swiss-Steel-Group-CEO Frank Koch an einer Mitarbeiterveranstaltung. Die Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit des Unternehmens interessieren mittlerweile auch andere Staaten. Koch empfing am letzten Freitag Grace Fu, Singapurs Ministerin für Nachhaltigkeit und Umwelt, im Werk in Emmenbrücke. Der Stadtstaat gehört zu den weltweit nachhaltigsten Staaten der Welt.

Torsten Niemann (Vice President Corporate Strategy der Swiss Steel Group), Ranjeet Singh, Ministerin Grace Fu, Florian Geiger (Steeltec-CEO), Anina Berger (Vice President Marketing und Communications der Swiss Steel Group), Liu Bingrui. Bild: PD

Die kontinuierliche Reduzierung des Energieverbrauchs ist eines der Themen, welches von der Regierung in Singapur angestrebt wird. Auch für die europäische Stahlindustrie steht das Thema zuoberst auf der Agenda.

