Interview Emmi-CEO Urs Riedener: «Der Kampf um Marktanteile wird sich verschärfen» Der Konzernchef des Luzerner Milchverarbeiters Emmi spricht über das Konsumverhalten im Coronajahr, vegane Milchersatzprodukte und den Preiskampf im Detailhandel. Maurizio Minetti 02.03.2021, 16.30 Uhr

Emmi-CEO Urs Riedener an einer früheren Bilanzmedienkonferenz in Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (28. Februar 2019)

Was haben Kunden im Coronajahr 2020 konsumiert?

Urs Riedener: Alles, was auf dem Frühstückstisch zu finden ist oder sich für die warme oder kalte Küche zu Hause eignet, hat profitiert. Speziell waren sicherlich die Hamsterkäufe zu Beginn der Pandemie, als enorme Mengen UHT-Milch, Rahm und Butter nachgefragt wurden. Aber auch Fondue war gefragt – wegen der langen Haltbarkeit. Deshalb konnten wir Mitte Jahr eine sehr gute Umsatzentwicklung in der Schweiz vorweisen. Im zweiten Halbjahr wurde dieser positive Effekt aber weitgehend neutralisiert. Übers ganze Jahr zugelegt haben Bioprodukte, was mit der stärkeren Gesundheitsorientierung zu tun haben dürfte. Auch Käse war ein Dauerbrenner, sowohl im Heimmarkt als auch im Export. So ist zum Beispiel der Kaltbach-Umsatz im zweistelligen Bereich gewachsen, was im Vergleich zu den Wachstumsraten der letzten Jahre überdurchschnittlich ist. Und dann gab es noch eine Überraschung.

Welche?

Anfänglich dachten wir, dass der Absatz von Emmi Caffè Latte zurückgehen würde, weil wegen des Lockdowns weniger unterwegs konsumiert wird. Aber es war nicht so. Der Umsatz mit Caffè Latte ist letztes Jahr um 4 Prozent gestiegen. Offensichtlich haben Kunden ihren Caffè Latte im Laden gekauft und dann im Homeoffice getrunken.

Was lief weniger gut als erwartet?

Proteindrinks zum Beispiel. Wir verkaufen diese Produkte an Tankstellen und in der Nähe von Fitnesscentern. Die Lockdowns haben natürlich auf den Absatz gedrückt, aber wir sind nach wie vor von dieser Produktkategorie überzeugt. Weniger gut liefen auch Convenience-Produkte wie beispielsweise die Joghurts mit zugehörigem Müesli, die vor allem unterwegs konsumiert werden. Zu Hause konnte man sich das Müesli selber zubereiten. Das Gleiche gilt auch für andere «On the go»-Produkte wie den vor einem Jahr lancierten Luzerner Rahmkäse mit Dar-Vida.

Der Handel hat diese Woche mit Rabatten auf die Wiedereröffnung reagiert. Wie beurteilen Sie die Situation im Lebensmittelgeschäft?

In den letzten zwölf Monaten standen für die Detailhändler die Lieferfähigkeit und das Sortiment im Fokus. Wenn sich die Lage normalisiert und die Absätze nicht mehr so stark steigen, geht der Kampf um den Kunden wieder los. Ich erwarte also, dass sich der Kampf um Marktanteile dieses Jahr verschärfen wird. Insgesamt sind Discounter auf dem Vormarsch und auch der Import nimmt zu. Das sind zwei Faktoren, die für einen stärkeren Preiskampf sorgen.

Reagiert Emmi mit Preissenkungen darauf?

Wir sind es uns gewohnt, in diesem Umfeld tätig zu sein. Detailhändler setzen uns hie und da mit Konkurrenzofferten preislich unter Druck. Am Schluss müssen wir für uns entscheiden, ob das für uns Sinn macht oder nicht. Preisanpassungen gibt es immer, ich erwarte für Emmi-Marken aber stabile Preise.

2020 boomte der E-Commerce, auch im Lebensmittelbereich. Warum bieten Sie keinen eigenen Onlineshop an?

Wir machen das nur in einigen Nischen, so verkaufen wir zum Beispiel Kaltbach-Käse über einen eigenen Onlineshop. In der Breite wird das für uns aber nie funktionieren. Wenn wir für 10 Liter Milch 15 Franken für die Logistik bezahlen müssen, lohnt sich das nicht. Wir arbeiten aber mit den wichtigsten Lebensmittelonlinehändlern zusammen. Bei diesen stellen Milchprodukte in der Regel lediglich einen Teil einer Bestellung dar. Entsprechend besser fällt dann für Kunden und Anbieter das Verhältnis zwischen Kosten und Wert aus.

Emmi bietet immer mehr Milchersatzprodukte an. Geht diese Entwicklung auf Kosten der Milchbauern?

Nein. Die Nachfrage nach veganen Milchersatzprodukten wird auf kleinem Niveau wachsen – mit oder ohne Emmi. Milchersatzprodukte ergänzen die herkömmlichen Milchprodukte. Man trinkt vielleicht Mandelmilch statt Fruchtsaft. Ich sehe für die Milchproduktion überhaupt keine Gefahr. Andere Faktoren, beispielsweise die steigenden Importe von Milchprodukten, sind wesentlich gewichtiger. Aber ganz generell geht es dem Schweizer Milchmarkt und somit den Milchbauern 2020 abermals etwas besser als im Vorjahr. Seit nunmehr vier Jahren steigt der Milchpreis stetig. Auch deshalb, weil die Milchmenge eher etwas knapp war und der Export von Käse wachsen konnte, vor allem auch bei Emmi.

Welche Neuerungen können Konsumenten dieses Jahr erwarten?

Tendenziell kann man sagen, dass Produkte noch natürlicher werden. Unsere Caffè Latte sind jetzt grösstenteils «all natural» und auch die Rezeptur des traditionellen Gerber-Fondues wurde bereinigt. Auch Zucker bleibt ein wichtiges Thema. So wird es zum Beispiel bei Caffè Latte weitere ungesüsste Varianten geben und ganz neu bieten wir ein Joghurt an, das mit Datteln anstatt Kristallzucker gesüsst wird und so einen Viertel weniger Zucker enthält. Besondere Freude haben wir aber diesen Frühling an einer Neuheit im veganen Bereich: Schweizer Hafer als neue Rohstoffbasis, beispielsweise für einen Caffè Drink. Wir sind sehr gespannt, wie das ankommt.