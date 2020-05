Emmi versieht Milchprodukte mit neuem Hinweis «oft länger gut» Der Milchverarbeiter unterstützt Bemühungen gegen Lebensmittelverschwendung – mit dem Zusatz «oft länger gut». Gregory Remez 12.05.2020, 16.55 Uhr

Ein Drittel aller Lebensmittel landen in der Schweiz im Abfall. Nach Angaben des Bundesamtes für Umwelt entstehen so jährlich rund 330 Kilogramm an Lebensmittelabfällen – pro Person. Die Gründe für diese Art der Verschwendung sind vielfältig. Einer davon betrifft Missverständnisse rund um die Datierungen von Lebensmitteln, allen voran von Milchprodukten.