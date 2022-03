Corona-Schock überwunden? ÖV-Branche verkauft wieder mehr Abos

Neue Daten zeigen Ende der Covid-Massnahmen und teures Benzin: SBB & Co. verkaufen wieder mehr ÖV-Abos Das Pendlerland Schweiz steht vor dem Umbruch. Das treibt die Nachfrage nach flexiblen ÖV-Abos in die Höhe. Aktuell beschäftigen die Branche aber vordringlich die erneuten Personalausfälle wegen Covid-19. Pascal Michel Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Wann fällt die Maskenpflicht im Zug? Die SBB rechnen frühestens Ende März damit. Keystone / Laurent Gillieron

Die Pandemie hat ein tiefes Loch in die Kasse der SBB gerissen: Für letztes Jahr meldete die Bahn einen Verlust von 325 Millionen Franken. Dass es nicht noch mehr waren, liegt an den Unterstützungshilfen der öffentlichen Hand.

Jetzt zeichnet sich zumindest bei den Verkäufen von ÖV-Abos eine Erholung ab. Die Alliance Swiss Pass, die 250 Transportunternehmen und 18 Tarifverbünde vereint, verzeichnet bisher im März eine erhöhte Nachfrage. «Gegenüber dem Vorjahr stellen wir eine deutliche Zunahme im Verkauf von Pauschalfahrausweisen fest», sagt Sprecher Thomas Ammann zu CH Media.

In den ersten zwei Märzwochen seien beispielsweise bereits über 1500 GA-Monatskarten verkauft worden. Das sind doppelt so viel wie noch im März vor einem Jahr. «Auch regionale Jahresabonnemente – vor allem Verbundabos – wurden in vielen Verbünden im März 2021 bereits häufiger verkauft als im gesamten Vorjahresmonat.»

Corona hat die Arbeitswelt verändert

Weniger Bewegung gab es bei den Jahres-Generalabonnementen. Deren Zahl verharrt seit Anfang Jahr bei 407’000 Stück, im Vergleich zu vor der Pandemie sind das knapp 20 Prozent weniger. Da die grossen Erneuerungswellen bei den GA jeweils im Dezember und im August anstehen, wird sich in einigen Monaten zeigen, ob die Erholung sich dort ebenfalls fortsetzt.

Die Zahlen der Alliance Swiss Pass zeigen, dass sich im Pendlerland Schweiz nach der Pandemie ein tiefgreifender Nutzungswandel abzeichnet. Für viele Pendlerinnen und Pendler ist noch nicht absehbar, wie die Präsenzregeln am Arbeitsplatz künftig aussehen werden. Sie lösen deshalb vorerst mal ein Monats-GA, statt wie früher den gesamten Jahresbetrag einzuzahlen.

Zwei Tage Homeoffice, drei Tage pendeln

Die ÖV-Branche beobachtet diese Entwicklung genau. Ein Markttest für ein sogenanntes Flexiabo in der Westschweiz fiel bereits positiv aus, sagt Thomas Ammann, weshalb der Testbetrieb bis Ende 2022 verlängert worden sei. Die Kundinnen und Kunden können in diesem Modell ein Abo für 104 oder 156 Tage im Jahr lösen und die Tage, an denen sie es nutzen, selbst bestimmen. Angesprochen werden damit vor allem Angestellte, die zwei Tage pro Woche Homeoffice machen, oder Teilzeitangestellte.

Ebenfalls auf Anklang gestossen ist das sogenannte Sommer-GA, das zur Tourismusförderung dieses Jahr zusammen mit Schweiz Tourismus lanciert worden war. «Zwischen dem 17. Juni und dem 15. August 2021 wurden insgesamt rund 10’400 Sommer-GA verkauft, davon knapp 1800 in der 1. Klasse», heisst es im neuen SBB-Geschäftsbericht. Die Erwartungen seien weit übertroffen worden, weshalb man das Angebot auch dieses Jahr wieder anbieten werde.

Zwar könne man aktuell nur darüber spekulieren, ob die wieder anziehenden Aboverkäufe neben der Aufhebung der Coronamassnahmen auch mit den steigenden Benzinpreisen zusammenhängen, sagt Thomas Ammann von der Alliance Swiss Pass. Es könne aber durchaus sein, dass bei anhaltend hohen Preisen an der Zapfsäule einige Autofahrer auf ein flexibles ÖV-Abo umsteigen werden.

Weniger pendeln, dafür mehr unterwegs in der Freizeit

Die SBB ihrerseits führen keine Statistik darüber, was die Motivationen der Reisenden sind, die sich nun wieder ein Abo gekauft haben. Man stelle aber allgemein fest, dass erfreulicherweise wieder mehr Personen mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs seien, sagt Sprecher Reto Schärli (siehe Grafik unten).

Allgemein rechnet die Bahn trotz Rekordverlusten in den letzten zwei Geschäftsjahren damit, bald wieder in die Spur zu kommen – auch dank des ökologischen Bewusstseins der Bevölkerung.

«Klimafreundliches und staufreies Reisen wird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen und längerfristig wird die Bahn wieder stark wachsen», sind die SBB überzeugt. Das Reiseverhalten werde stärker schwanken und weniger berechenbar sein; mehr Menschen würden in der Freizeit reisen und weniger pendeln. «Die SBB werden ihr Angebot schrittweise flexibler gestalten, auf Basis des bewährten Taktfahrplans, und so die Schiene attraktiver gegenüber dem motorisierten Individualverkehr machen.»

Schärli nennt ein Beispiel, um neben den ökologischen die finanziellen Vorteile der Bahn im Vergleich zum Auto herauszustreichen. Für die Strecke Zürich–Genf kostet ein Bahnticket ohne Ermässigungen für eine Einzelperson 88 Franken. Wer wie der TCS mit einem Kilometerpreis fürs Auto von 70 Rappen rechnet, greift – sofern er oder sie allein im Auto sitzt – für dieselbe Strecke mit dem Auto mit 189 Franken deutlich tiefer in die Tasche, argumentieren die SBB.

Dass die Bahn in dieser Rechnung deutlich besser abschneidet, liegt nur begrenzt an den derzeit hohen Benzinpreisen. Diese sind tatsächlich ein Kostenfaktor – jedoch machen sie im Vergleich zum restlichen Aufwand, der für die Autofahrt anfällt, einen kleinen Teil aus. Laut TCS liegt der Kostenanteil für den Treibstoff bei 16,6 Prozent des Gesamtaufwandes pro gefahrenen Autokilometer.

Mehr ins Gewicht fallen Fixkosten wie Amortisation, Reparaturen oder Versicherungen. Ob diese nüchterne Rechnung Autofahrerinnen und Autofahrer auf die Schiene locken kann, ist jedoch offen. Nicht eingerechnet ist die von vielen Automobilisten hochgehaltene Freiheit, loszufahren, wann man gerade möchte – oder sich nicht in einen dicht gedrängten Zug stellen zu müssen.

Neue Covid-Welle beschäftigt die SBB

Unabhängig davon, dass die ÖV-Branche auf lange Sicht vor der Herausforderung steht, mit neuen flexiblen Angeboten zu überzeugen, geht es aktuell wieder um akutere Probleme im Tagesgeschäft. Pro Tag infizieren sich schweizweit wieder mehr als 36’000 Personen mit Covid-19.

Das spüren die SBB. «Die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle steigt wie in der gesamten Schweiz wieder», sagt Schärli. Teilweise bestünden keine personellen Reserven mehr. Einzelne Zugausfälle bei den SBB infolge kurzfristiger Krankmeldungen seien nicht ausgeschlossen. Davon betroffen sind Strecken im grenzüberschreitenden Nahverkehr.

