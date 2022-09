Bad News für Hausbesitzer aus Studie der Europäischen Zentralbank

Ende der Negativzinsen Schlechte Nachricht für Hausbesitzer: Neue Studie warnt vor «nicht-linearen Effekten» auf die Immobilienpreise Eine neue Studie erklärt, wie sich die höheren Zinsen auswirken könnten auf den Immobilienmarkt. Was die Nationalbank dazu sagt. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Preise steigen seit langem - nun wirken die hohen Zinsen dämpfend Keystone

Immobilien boomen nicht nur in der Schweiz - es ist ein globales Phänomen. Zugleich hat auch der Ausstieg aus den Negativzinsen weltweit stattgefunden. Nach dieser Woche wird nur noch Japans Zentralbank leicht negative Leitzinsen haben. Und darum wird überall gerätselt, welche Folgen die steigenden Zinsen auf den Boom haben werden. Für die USA sagte Zentralbank-Chef Jerome Powell, es sei mit einer «Korrektur» zu rechnen - womit üblicherweise deutliche Preissenkungen gemeint sind.

Eine neue Studie der Europäischen Zentralbank kommt zum Schluss, es werde einen «big impact» geben, also «grosse Auswirkungen»: Eine Erhöhung der Hypothekarzinsen um einen Prozentpunkt wird die Zinskosten stark erhöhen und dadurch die Nachfrage senken - so dass die Immobilienpreise um rund 5 Prozent nachgeben, über etwa zwei Jahre. Das ist schon mal happig, aber nicht alles.

Prozentpunkt ist nicht gleich Prozentpunkt

Es gibt obendrauf «nicht-lineare Effekte». Denn die aktuelle Zinswende nach oben folgt auf eine Zeit beispiellos tiefer Zinsen in der ganzen Welt. Ein solcher Anstieg von einem tiefen Niveau hat weit grössere Folgen als ein Anstieg von einem ohnehin hohen Niveau, erklärt die EZB. Die Nachfrage nach Wohneigentum nimmt dadurch stärker ab, und somit auch der Preis. Eine einfache Rechnung illustriert diesen Effekt.

So würde ein Anstieg der Hypothekarzinsen von 5 auf 6 Prozent nur zur Folge haben, dass die Zinskosten für Haushalte um 20 Prozent steigen. Dagegen bedeutet ein Anstieg der Hypothekarzinsen von 1 auf 2 Prozent sogleich eine Zunahme um 100 Prozent - also eine Verdoppelung der Zinskosten für die Haushalte. Wohneigentum wird durch eine Verdoppelung der Zinskosten für mehr Menschen unerschwinglich. Wobei der Chefökonom von Raiffeisen Schweiz heute schon sagt:

«Der Mittelstand ist nicht mehr eigentumsfähig.»

Darum werden sich die aktuellen Zinserhöhungen stärker auswirken auf die Immobilienpreise, als es Zinserhöhungen sonst tun. In der EZB-Studie gelangen die Ökonomen zu folgender Schätzung: eine Hypothekarzins-Erhöhung von 1 Prozent werde die Nachfrage nach Wohneigentum überproportional senken - worauf die Immobilienpreise um 9 Prozent fallen werden, wiederum über ungefähr 2 Jahre.

Preissenkung von 18 Prozent?

In der Schweiz stehen die Zinsen für 10-jährige Festhypotheken derzeit durchschnittlich bei 3 Prozent, wenn man auf die Zahlen der Beratungsfirma Vermögenspartner abstellt. Das ist der höchste Stand seit über 10 Jahren und gut 2 Prozentpunkte höher als im Februar 2020, als die Coronakrise gerade ausbrach. Überträgt man die EZB-Schätzung auf die Schweiz, müssten aufgrund der aktuellen Zinswende die Immobilienpreise in den nächsten zwei Jahren um etwa 18 Prozent fallen - und die Zinsen könnten durchaus noch weiter steigen. So weit, so furchterregend. Doch, wie die EZB schreibt: Hypothekarzinsen sind längst nicht alles.

Andere Trends könnten die Preise stützen. Die EZB nennt in ihrer Studie als Beispiel, dass die Menschen infolge der Coronakrise mehr Wohnraum haben wollen. Zur Erleichterung von Wohneigentümern sieht auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) solch preisstützenden Trends, wobei SNB-Vizedirektor Martin Schlegel zugleich sagte, dass sich die höheren Zinsen so auswirken: «grundsätzlich preisdämpfend».

Das müsse nichts Negatives sein, sagte Schlegel an der Pressekonferenz weiter. «Eine Normalisierung der Zinsen könnte eine Normalisierung der Risiken auf dem Immobilienmarkt zur Folge haben.» Zugleich dürfe man die Wirkung der Zinsen nicht überschätzen. Es sei natürlich so, dass viele andere Trends einen Einfluss hätten: wie viel gebaut werde oder die Bevölkerungszahl. Und dazu komme das Gesamtbild: «Der Leitzins der SNB ist im historischen Vergleich noch immer sehr tief.»

Warum es bislang keinen «big impact» gab

Warum die Preise bislang noch kaum gesunken seien, erklärte Schlegel in seinen einleitenden Bemerkungen. Wobei er einschränkte, in einem Segment gebe es sehr wohl «Anzeichen für eine Abschwächung». Der Reihe nach.

Die Zinsentwicklung habe bisher wenig Auswirkungen auf das Wachstum am Immobilienmarkt gehabt, sagte Schlegel. So seien die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen weiter gestiegen. Eine mögliche Erklärung seien Ausweichbewegungen. Hypothekarschuldner hätten Festhypotheken abgestossen, wo die Zinsen gestiegen sind, und hätten gewechselt zu Saron-Hypotheken, wo die Zinsen mehr oder weniger gleichgeblieben sind. Durch dieses Ausweichen auf günstigere Hypotheken seien die effektiven Zinskosten für Immobilienkäufe bislang nur leicht gestiegen - und die Nachfrage habe nur wenig nachgelassen.

Die erwähnten «Anzeichen für eine Abschwächung» sieht Schlegel bei den sogenannten Renditewohnliegenschaften. Das sind Eigenheime, die nicht selbst genutzt, sondern gekauft und vermietet werden, meist von institutionellen Investoren wie etwa Versicherungen. Die Schwächezeichen sehen laut SNB so aus: «Die verfügbaren Daten für Mehrfamilienhäuser deuten auf einen leichten Preisrückgang im 2. Quartal hin.»

