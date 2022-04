Weniger abhängig von russischem Gas dank Power to Gas

Energie Aus der Region für die Region: Mit synthetischem Schweizer Gas die Abhängigkeit von Russland drosseln Klimapolitik und Versorgungssicherheit: Die erste industrielle Power- to-Gas-Anlage der Schweiz liefert Antworten auf zwei Probleme. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 29.04.2022, 16.38 Uhr

Die erste industrielle «Power to Gas»-Anlage der Schweiz steht in Dietikon ZH und kann pro Jahr rund 18'000 Megawattstunden synthetisch erneuerbares Gas produzieren. Ennio Leanza / KEYSTONE

Ganz ohne Gas geht es nicht, auch in Zukunft nicht. Gas wird es immer brauchen, als Energieträger fürs Heizen, als Rückversicherung, als Energiespeicher - und damit auch als Ausgleichsmechanismus zwischen des sommerlichen Stromüberschusses und des Winterdefizits.

Doch das fossile Gas widerspricht letztlich den gesetzten Klimazielen, weshalb CO 2 -neutrale Alternativen gefragt sind - wie etwa die Power-to-Gas-Anlage, die das Limmattaler Regiowerk Limeco am Freitag im zürcherischen Dietikon offiziell eingeweiht hat. Es ist eine Anlage, in die - vereinfacht gesagt - überschüssiger Strom hineingegeben wird, um Biomethangas zu erhalten: synthetisches, CO 2 -neutrales Gas.

Gestartet wurde der Bau der ersten industriellen Power-to-Gas-Anlage in der Schweiz als Beitrag zur Dekarbonisierung der Gasversorgung, als Puzzlestein im Umbau des hiesigen Energiesystems. Jetzt, nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, hat sich die politische Lage nochmals verändert. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Klimaziele, sondern auch um die Reduktion der Schweizer Abhängigkeit von Gasimporten im Generellen - und von russischen Gasimporten im Speziellen. Denn heute importiert die Schweiz praktisch ihren gesamten jährlichen Gasbedarf im Umfang von 32 Terawattstunden (TWh) aus dem Ausland, rund die Hälfte davon stammt aus Russland.

Potenzial für 5 bis 10 Terawattstunden

Eine einzige Anlage allein freilich vermag das Problem nicht zu entschärfen, das Potenzial jedoch sei «riesig», wie Ronny Kaufmann betont, der Chef von Swisspower, der Allianz der Stadtwerke. Das würde jedoch bedingen, dass die rund 30 Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen sowie die rund 100 grössten Kläranlagen ebenfalls eine solche Power-to-Gas-Maschine einbauen. Kaufmann, dessen Swisspower das Limeco-Projekt mitinitiiert hat, beziffert die potenziell mögliche Produktion von synthetischem Schweizer Gas mit 5 bis 10 TWh pro Jahr. Oder anders gesagt:

Swisspower-Chef Ronny Kaufmann. Alex Spichale / LTA

«Mit dieser Technologie könnte die Schweiz knapp die Hälfte aller russischen Gasimporte ersetzen.»

Kaufmann hofft nun, dass das Limeco-Projekt eine «Leuchtturmfunktion» einnimmt, sodass die Gemeinden hier investieren. «Das reicht aber nicht, es braucht jetzt mehr Unterstützung durch den Bund», sagt der Swisspower-Chef. «Denn es muss jetzt viel gebaut werden - und schnell.»

Der Bund lobt - will aber nicht mehr machen

Benoît Revaz, Direktor des Bundesamtes für Energie (BFE), weit am Freitag, 29. April «Power to Gas»-Anlage ein. Alex Spichale

Das Bundesamt für Energie (BFE) hat zwar über seinen Innovationspool das Limeco-Projekt mit 1,7 Millionen Franken unterstützt. Doch das Amt will hier keine weitergehende Rolle übernehmen, wie Direktor Benoît Revaz betont. Gefragt seien jetzt die Unternehmen und ihre Besitzer, namentlich die Gemeinden. «Es gilt das Subsidiaritätsprinzip.» Der Bund könne Rahmenbedingungen setzen und auch einen Beitrag leisten, um die noch immer vorherrschende Silostruktur zu durchbrechen, sodass die Energietransformation in Zukunft vermehrt gesamtheitlich betrachtet werde - also über die verschiedenen Energieträger wie Strom oder Gas hinweg, ebenso wie über die verschiedenen Technologien.

Die Power-to-Gas-Anlage zeige, dass eine inländische Produktion von erneuerbarem Gas möglich sei, sagt Revaz. «Und natürlich: Alles, was hierzulande produziert werden kann, muss nicht importiert werden.»

