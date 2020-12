Interview CKW-CEO Martin Schwab: «Bei den erneuerbaren Energien ist die Schweiz nicht auf Kurs» Im Interview zum Geschäftsergebnis 2020 äussert CKW-CEO Martin Schwab Zweifel an einer ganzjährigen Versorgung der Schweiz durch erneuerbare Energien. Christopher Gilb 09.12.2020, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Schwab leitet die CKW seit 2018. Bild: Pius Amrein (Rathausen, 7. Dezember 2020)

Martin Schwab sitzt in einem Konferenzsaal der Centralschweizer Kraftwerke (CKW) am Hauptsitz in Rathausen, den Blick fürs Interview in die Kamera gerichtet. 180'000 Kunden bedient die CKW-Gruppe. Das Versorgungsgebiet umfasst den grössten Teil des Kantons Luzern ohne die Stadt Luzern wie auch Teile der Kantone Schwyz und Uri. Der 54-jährige Martin Schwab, der 2018 vom Mehrheitseigner Axpo kam, leitet den grössten Zentralschweizer Stromanbieter.

Der Stromabsatz hat im Vergleich zu 2019 leicht abgenommen. Ist das eine Folge des Lockdowns?

Martin Schwab: Die Schliessung von Restaurants und Geschäften hat sicherlich leicht auf den Stromverbrauch gedrückt, zwar hat der Verbrauch bei Privatkunden wegen des Homeoffice im Gegenzug leicht zugenommen, das hat den Minderverbrauch aber nicht kompensiert. Dieser Einfluss ist aber marginal, denn die grössten Strom­abnehmer sind Produktions­betriebe, und die hatten ja durchgehend offen. Die Haupterklärung für den leicht gesunkenen Stromabsatz ist der eher warme letzte Winter. Denn eigentlich nimmt der Stromverbrauch wegen der Elektromobilität und dem Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen klar zu.

Sie haben das Homeoffice angesprochen. Haben Privathaushalte deshalb 2020 eher höhere Stromrechnungen?

Sicher wirkt es sich etwas auf den privaten Stromverbrauch aus, wenn man statt im Büro zu Hause arbeitet. Im Vergleich zum gesamten Stromverbrauch dürften die Mehrkosten aber gering sein.

Ohne funktionierende Stromzufuhr hätte auch der Umstieg ins Homeoffice nicht funktioniert. Wie gross war die Sorge, wegen der Pandemie die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten zu können?

Es war uns wichtig, diese zu jedem Zeitpunkt sicherstellen zu können, und wir haben deshalb auch einige Teams getrennt, sodass bei einem Ausbruch nur die Hälfte der Mitarbeiter betroffen gewesen wären. Auch haben wir Notfallpläne erstellt, sodass wir auch mit den Auswirkungen einer noch massiveren Pandemie fertig würden.

Am Mittwoch hat die CKW ihr Geschäftsergebnis für 2020 präsentiert. Wie zufrieden sind Sie damit?

Wir haben uns operativ auch in diesem eher schwierigen Jahr gut entwickelt. Einzig im Bereich Gebäudetechnik gab es kurzfristig einen starken Rückgang, dies aber, weil unsere Mitarbeitenden während des Lockdowns teilweise nicht zu den Kunden konnten und wegen der Distanzmassnahmen ihre Arbeiten nicht gleich effektiv durchführen konnten.

So hat die CKW 2020 gewirtschaftet Das Betriebsergebnis 2020 der CKW fiel mit 124,4 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr 2019 (186,8 Millionen Franken). Erklärt wird dies mit dem Wegfall von Sondereffekten. So habe im Vorjahr etwa eine Neubewertung der Produktions­anlagen das operative Ergebnis mit 87,7 Millionen Franken begünstigt. Ohne Einbezug der Sondereinflüsse falle das Betriebsergebnis sodann um 11,3 Millionen Franken höher als im Vorjahr aus. Die Gesamtleistung der Gruppe stieg derweil um 6 Prozent auf 820,4 Millionen Franken. Der Stromabsatz ging um 4,5 Prozent auf 5,87 Millionen Kilowattstunden zurück. In den Jahren 2019/20 hat die CKW 83 Millionen Franken investiert, davon 65 Millionen Franken ins Netz. 2021 will die Gruppe weiter in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Die aktuellen Vorhaben haben ein Volumen von 183,5 Millionen Franken und sollen Strom für über 30000 Haushalte liefern. Die Zahl der Mitarbeiter stieg 2020 von 1690 auf 1749. Mehr Personal benötigte wegen der Solarstromanlagen die Sparte Gebäudetechnik. Veränderungen gibt es auch im Verwaltungsrat. Auf die Urner Ständerätin Heidi Z’graggen (CVP) und Jörg Schnyder sollen der Urner Regierungsrat Dimitri Moretti (SP) sowie Anita Eckardt vom Baukonzern Implenia folgen. Der Verwaltungsrat will die Dividende bei 3 Franken pro Aktie belassen. (sda/cg)

Im Bereich Energietechnik konnten Sie eine Umsatzsteigerung erreichen.

Genau, gerade der Einbau von Solaranlagen ist sehr gefragt, und dies, obwohl es in diesem Bereich fast keine Subventionen mehr gibt. Doch wer einen hohen Eigenverbrauch hat, für den können diese Anlagen durch den Preisverfall heute auch wirtschaftlich sein. Das war früher meistens nicht der Fall und trägt sicher zur Attraktivität bei.

Wer aber überschüssigen Strom ins Netz einspeist, verdient im CKW-Gebiet zum Teil weniger als anderswo. Was immer wieder zu Kritik führt.

Wir vergüten heute schon über dem Marktpreis. In der Zentralschweiz gibt es aber im Vergleich zur Nachfrage ein Überangebot an Solarstrom. Wir wollen unsere Kunden nicht mit Solarstromkosten belasten, falls sie diese nicht wollen. Oder etwas pointiert ausgedrückt: Wir finden es nicht korrekt, dass Kunden, die sich keine Anlagen leisten können, über ihre Stromkosten die Solaranlagen von denjenigen, die sich diese leisten können, finanzieren.

Die CKW ist dabei, alle Stromzähler durch intelligente Messsysteme zu ersetzen. So sollen die Konsumenten ihren Stromverbrauch besser kontrollieren können. Wie läuft der Umtausch?

Wir sind auf Kurs und konnten bereits 40000 Stromzähler austauschen.

Nun haben Sie bekannt­gegeben, dass Sie in den nächsten Tagen für das Kleinwasserkraftwerk Waldemme in Flühli beim Regierungsrat die Konzession beantragen wollen. Dieses soll 1500 Haushalte versorgen. Das ursprünglich 2008 begonnene Projekt wurde nach einem Gerichtsentscheid redimensioniert. Ist es so mehrheitsfähig?

Ja, ich bin überzeugt, dass wir ein mehrheitsfähiges und wirtschaftliches Projekt erarbeitet haben, welches auch die Einwände der Umweltverbände berücksichtigt. Ich glaube nicht, dass jetzt noch jemand dagegen sein kann; speziell nicht, wenn man die Energiewende unterstützt. Wir hoffen, noch 2022 mit dem Bau starten zu können.

Sind weitere Kraftwerke geplant?

Das Kraftwerk Palanggenbach im Kanton Uri befindet sich im Bau, und die Werke Schächen und Erstfeldertal haben die Produktion gerade aufgenommen. Weitere Kraftwerke wie jene im Urner Meiental sowie der Windpark Lindenberg sind in der Projektierungsphase. Bei Letzterem hat die Bevölkerung von Hitzkirch ja gerade den Bau der Anlage unterstützt.

Und das genügt als Beitrag, um die CO2-Emissionen bis 2050 auf null zu senken?

Nein, bei den erneuerbaren Energien ist die Schweiz nicht auf Kurs, da wird es zusätzliche Kraftwerke brauchen. Wir würden beispielsweise gerne mehr Windparks realisieren, aber diese sind sehr mühsam wegen der anspruchsvollen Regulierung und der Bewilligungsverfahren, wie das Beispiel Lindenberg zeigt. Aber auch mit mehr Kraftwerken wäre die Schweiz wohl nicht fähig, ihren Winterbedarf zu decken, und wird weiterhin Strom importieren müssen. Denn, wie gesagt, der Bedarf wird eher zunehmen. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht stellt, ist deshalb eine politische. Nämlich, wie abhängig wir im Winter vom Ausland sein wollen.

Die CKW baut in Rathausen ein neues Batteriespeichersystem. Kann so nicht Solarenergie für den Winter gespeichert werden?

Das Ziel des Systems ist es, Netzschwankungen zu brechen, überschüssige Energie kurzfristig zu speichern und diese bei Bedarf wieder zur Verfügung zu stellen. Um den überschüssigen Strom vom Sommer zu speichern, bräuchte es ganz andere Speichertechnologien, die es in dieser Form wirtschaftlich noch nicht gibt.

Für 2021 hat die CKW zehn Prozent tiefere Stromkosten als im Vergleichsjahr 2019 angekündigt. Das ist nun das zweite Jahr in Folge mit einem Rabatt wegen zu hoch berechneter Beiträge. Wie wird es 2022 aussehen?

Mit heutigem Wissen werden dann die Kosten etwa wieder auf dem Stand von 2019 sein.