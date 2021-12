CKW rechnet mit höheren Strompreisen

Energie Anhaltender Trend: CKW-Kundschaft muss sich auf höhere Strompreise einstellen CKW investiert weiter viel in erneuerbare Energien. Riesiges Potenzial sieht das Luzerner Unternehmen in der Fotovoltaik. Konsumentinnen und Konsumenten müssen künftig derweil mit höheren Strompreisen rechnen als in den letzten Jahren. Gregory Remez 09.12.2021, 18.13 Uhr

Im Solarbereich hat CKW im Vorjahresvergleich ein deutliches Umsatzplus von 36 Prozent erzielt. Christian Beutler/Keystone

CKW-Kundinnen und Kunden müssen ab Januar mehr für Strom bezahlen. Das steht bereits seit August fest, dann nämlich wurden die neuen Tarife kommuniziert. Die Erhöhung fällt je nach Konstellation unterschiedlich, insgesamt jedoch moderat aus. So bezahlt ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt ohne Sonderreduktion künftig knapp 5 Franken mehr pro Monat.

Wie CKW-Chef Martin Schwab an der Bilanzmedienkonferenz vom Donnerstag mitteilte, dürfte es sich dabei um einen anhaltenden Trend handeln. In den nächsten Jahren sei mit höheren Marktpreisen zu rechnen als in den letzten fünf. Allerdings werde sich die Lage mittelfristig eher wieder entspannen. Das aktuelle Niveau sei «nicht die neue Normalität», sagte Schwab, fügte jedoch sogleich hinzu, dass die Lage volatil bleibe:

«Die weitere Entwicklung hängt insbesondere von den CO 2 -Preisen sowie der globalen Preisentwicklung von Kohle und Gas ab.»

CKW verdient mehr, aber nur dank Sondereffekten

Mit Blick auf das letzte Geschäftsjahr, das für die CKW am 30. September endete, sprach Schwab von einem «aussergewöhnlich guten Ergebnis». Dank Sondereffekten stieg das Betriebsergebnis auf Ebit-Stufe (vor Zinsen und Steuern) im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 175 Millionen Franken. Unter anderem profitierte das Luzerner Unternehmen von einer hohen Rendite des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds (Stenfo), der dank guter Performance der Märkte 51 Millionen Franken über dem Vorjahr lag. Hinzu kam eine nachträgliche Entschädigung für die Übertragung von Leitungen an die Netzbetreiberin Swissgrid.

Zieht man diese Sondereffekte ab, beträgt das Betriebsergebnis lediglich 107 Millionen Franken und liegt damit 20 Prozent tiefer als im letzten Jahr. Die CKW-Gruppe sieht sich dennoch in einer guten Ausgangslage und schlägt der Generalversammlung eine Dividendenerhöhung von 3 auf 6 Franken und zusätzlich eine einmalige Sonderdividende von 15 Franken je Aktie vor. Mit dem Abschluss des Energietarifverfahrens mit der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) und der Entschädigung von Swissgrid habe CKW in zwei langjährigen Verfahren Rechtssicherheit erhalten, so die Begründung des Managements. Profitieren würde von der höheren Dividende auch der Kanton Luzern, der knapp 10 Prozent an CKW hält; rund 80 Prozent hält der Mutterkonzern Axpo, der am Donnerstag ebenfalls seine Zahlen präsentierte.

Wie steht es um die Versorgungssicherheit?

In Sachen Energiewende sieht Schwab die Schweiz zwar auf Kurs, ein Dorn im Auge sind dem CKW-Chef aber die langen Projektierungszeiten. So habe etwa die Planungsphase für das Kleinwasserkraftwerk Waldemme, mit dem CKW ab Frühling 2023 nachhaltigen Strom produzieren will, insgesamt 14 Jahre gedauert.

Erst kürzlich hatte der Luzerner Regierungsrat die Konzession und die Baubewilligung für das Werk erteilt. Der Baustart für das «letzte ungenutzte Wasserkraftpotenzial im Kanton Luzern», wie Schwab es nennt, soll nun im Frühjahr 2022 erfolgen. Es handelt sich um eines von vier aktuellen Projekten zur CO 2 -freien Energieproduktion, in die CKW über 100 Millionen Franken investiert hat. Diese sollen zusammen über 18'000 Haushalte mit Strom versorgen – und so einen Teil zur Versorgungssicherheit in der Schweiz beitragen, die letztlich dem Bund obliege.

«Wir laufen jetzt zwar nicht Gefahr, dass es europaweit bald zu einem Strommangel kommt», sagt Schwab. Mittelfristig seien aber an einzelnen Tagen durchaus Rationierungen denkbar. Deshalb sei es auch so wichtig, dass die Schweiz rechtlich und regulatorisch an Europa angebunden bleibe, um im Notfall Strom importieren zu können. Denn im Winterhalbjahr werde die Schweiz künftig noch stärker zu einem Importland werden.

Ein riesiges Potenzial sieht CKW diesbezüglich in der Fotovoltaik. Im kommenden Jahr soll daher der Solarausbau weiter vorangetrieben werden. Ein Leuchtturmprojekt entsteht unter anderem im Frühling in Leuk VS. Dort bestückt CKW drei nicht mehr im Einsatz stehende Satellitenschüsseln mit Solarpanels. Die Anlage soll insbesondere auch wertvollen Winterstrom produzieren – da die Satellitenschüsseln nach der Sonne ausgerichtet werden können und auf den Panels kaum Schnee liegen bleibt.