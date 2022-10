Bund beschafft Wasserkraftreserve - Axpo geht leer aus

Energiekrise Bund beschafft 400 Gigawattstunden Wasserkraftreserve für den Winter – ausgerechnet die Axpo geht leer aus Der grösste Stromkonzern hat mitgeboten, erhält aber keinen Zuschlag. Weil ausgerechnet die Axpo, die den Bund um einen Milliarden-Kredit anfragte, zu viel wollte. Florence Vuichard, Reto Wattenhofer und André Bissegger Jetzt kommentieren Aktualisiert 25.10.2022, 19.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den Schweizer Stauseen wird in diesem Winter Wasser für insgesamt 400 Gigawattstunden Strom zurückgehalten. Keystone

Die Wasserkraftreserve ist ein Eckpfeiler in der bundesrätlichen Strategie gegen die Strommangellage. Sie soll helfen, die Versorgungssicherheit der Schweiz zu stärken und Stromengpässe im Winter zu vermeiden. Droht also der Strom auszugehen, dann kann die Schweiz auf die in Stauseen zurückgehaltenen Wassermengen zurückgreifen.

Freilich wollen die Stromunternehmen, welche die aus dem Stauseewasser gewonnenen Kilowattstunden für gutes Geld an den Märkten verkaufen könnten, für das Zurückhalten des Wassers entschädigt werden. Und so konnten sie bis am Montagnachmittag, 17.00 Uhr, ihre Gebote einreichen und festlegen, wie viel ihrer Wasserproduktion sie im Namen der Versorgungssicherheit zurückzuhalten würden und mit wie viel sie dafür entschädigt werden wollen.

Durchschnittspreis von knapp 740 Euro pro Megawattstunde

So haben nun die nationale Netzgesellschaft Swissgrid und die Elektrizitätskommission (Elcom) in einer Auktion Zuschläge im Umfang von insgesamt 400 Gigawattstunden (GWh) erteilt, wie beide Organisationen am Dienstag mitteilten. Gemäss Swissgrid beläuft sich der Durchschnittspreis auf 739,97 Euro pro Megawattstunde. Die Gesamtkosten der Reservevorhaltung belaufen sich laut Elcom auf 296 Millionen Euro. Die Reserve soll ab Anfang Dezember bis am 15. Mai 2023 zur Verfügung stehen.

Wie viel die einzelnen Unternehmen ersteigert haben und wie viel sie pro Megawattstunde bezahlt haben, geben Swissgrid und Elcom nicht bekannt. Nur soviel: Insgesamt wurden 149 Gebote mit total 672 GWh von 14 Speicherkraftwerksbetreibern eingereicht. Das heisst im Umkehrschluss: Angebote von 272 GWh wurden ausgeschlagen - nicht zuletzt, weil die Preisvorstellungen der Energieunternehmen deutlich über jenen der Behörden lagen.

Leer ausgegangen ist Axpo, wie der grösste Schweizer Stromkonzern gegenüber CH Media bestätigt.

«Axpo hat an der Auktion teilgenommen und ein Gebot abgegeben, das in der Menge ihrem Anteil an ihrer Speicherkraftwerksenergie entspricht. Wir bedauern, dass wir keinen Zuschlag erhalten haben.»

Der Axpo-Konzern hat folglich einfach zu viel verlangt für die Wasserreservehaltung und für seinen Beitrag an die Versorgungssicherheit der Schweiz, was wiederum unter der Bundeshauskuppel für ein gewisses Stirnrunzeln sorgt. Schliesslich hat der Bund erst Anfang September einen Kredit im Wert 4 Milliarden Franken bereitgestellt und den Rettungsschirm per Notrecht aktiviert, damit Axpo im Notfall nicht das Geld ausgeht.

Angebote eingereicht und in der Folge einen Zuschlag erhalten haben die beiden anderen grossen Stromkonzerne Alpiq und BKW, wie sie auf Anfrage von CH Media betonen. Genaue Angaben zur Menge und zum Preis wollen beide nicht machen. Alpiq-Sprecher Guido Lichtensteiger hält aber fest: «Wir haben verantwortungsvolle Offerten gemacht und für das gesamte Gebot einen Zuschlag erhalten.»

Ebenfalls mitgeboten hat Repower und nun den Zuschlag für 24 GWh erhalten. Erfolgreich waren auch das Stadtzürcher Unternehmen EWZ sowie die Tessiner AET, die Walliser FMV und SN Energie in St.Gallen.

Axpo lässt sich von der Abfuhr nicht entmutigen - und will auch bei künftigen Auktionen wieder mitmachen: «Sollte eine Aufstockung der Reserve in diesem Winter nötig sein, wäre Axpo wiederum in der Lage, an dieser teilzunehmen.»

Beschränkung aufgrund einer Kosten-Nutzen-Überlegung

Die beschaffte Menge liegt damit im Rahmen der vorab bestimmten Eckwerte der Ausschreibung. Diese hatte die Elektrizitätskommission (Elcom) bereits Mitte August festgelegt – im Auftrag des Bundesrates. Vorgesehen war, dass die Kraftwerke rund 500 GWh zurückhalten - plus/minus 166 GWh. Diese Reserve sollte gemäss Elcom-Präsident Werner Luginbühl für rund 3,5 Wochen reichen – auch wenn die Schweiz keinen Strom aus dem Ausland mehr importieren kann.

Die Beschränkung auf 400 GWh erfolgte laut Elcom auf Basis einer «Kosten-Nutzen-Überlegung». Denn Analysen hätten gezeigt, dass sich die Gesamtkosten von 296 Millionen Euro durch die Preiserwartungen am Strommarkt erklären lassen. Bei einer höheren Reservemenge wären die Gesamtkosten und damit die finanzielle Belastung der Stromverbraucher aufgrund der Gebotsstruktur hingegen «überproportional stark» angestiegen, heisst es weiter.

Die 296 Millionen Euro werden von allen von den hiesigen Stromkonsumenten gemäss ihrem Verbrauch getragen. Sie werden über einen Zuschlag auf den Netztarif weitergegeben. Der Bund schätzte die Kosten im Voraus grob auf 650 bis 750 Millionen Franken. Umgelegt auf den Schweizer Stromverbrauch hätten sich die Stromkosten dadurch um rund 1,2 Rappen pro Kilowattstunde erhöht.

Sollte das Wasser nicht reichen, kommen die Reservekraftwerke zum Zug

Die Wasserkraftreserve, die der Bundesrat bereits auf Anfang Oktober in Kraft gesetzt hat, soll die Reservekraftwerke ergänzen, die mit Gas, Öl oder Wasserstoff betrieben werden können. So hat der Bund Anfang September mit der Firma GE Gas Power einen Vertrag unterzeichnet. Auf dem Firmengelände der GE im aargauischen Birr werden acht mobile Gasturbinen installiert, die einen Viertel der Leistung des Atomkraftwerks Leibstadt liefern. Kostenpunkt: 470 Millionen Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen