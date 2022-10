ENERGIE Kein Trittbrettfahren: EU-Chefs wollen Strompreise senken – aber nicht für die Schweiz Drittländer wie Grossbritannien oder die Schweiz sollen nicht zu Trittbrettfahrern eines mit EU-Steuergeld vergünstigten Strompreises werden. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 20.10.2022, 19.00 Uhr

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem italienischen Premierminister Mario Draghi. Keystone

Immerhin bei etwas sind sie sich einig: Die Energiepreise in Europa müssen runter. Und zwar bald.

Welchen Weg die 27 EU-Staaten bei der Erreichung dieses gemeinsamen Ziels einschlagen wollen, bleibt aber ungewiss. Preisbremse, «atmender» Preisdeckel, gemeinsamer Einkauf, Neuverhandlung mit den Lieferanten oder einfach ein Haufen neuer Schulden – zum Start des zweitägigen Gipfeltreffens in Brüssel hatte beinahe jeder der EU-Staats- und Regierungschefs seine eigenen Vorstellungen.

Klar ist: Der Druck steigt vor allem auf Deutschland, sich zu bewegen. Kanzler Olaf Scholz campiert seit Wochen auf seiner Position. Diese lautet: Bloss keine übermotivierten Markteingriffe. Seine Angst ist, dass Gasproduzenten wie Katar sich nicht dreinreden lassen wollen und am Schluss einfach gar nichts mehr nach Europa liefern. Die Sorge um die Versorgungssicherheit wiegt bei Scholz definitiv höher als jene um die hohen Energiekosten.

Macron an Scholz: «Nicht gut, wenn sich Deutschland isoliert»

Die Mehrheit der EU-Länder sieht das aber anders. Auch weil sie im Gegensatz zum reichen Deutschland sich die hohen Preise nicht mehr länger leisten können. Seit Wochen fordert eine Gruppe von mindestens 15 EU-Staaten, mit beiden Händen in den Markt einzugreifen. Im Zentrum steht die Forderung eines Gaspreisdeckel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron appellierte an Scholz, sich jetzt kompromissbereit zu zeigen: «Es ist ist nicht gut, weder für Deutschland noch für Europa, dass sie sich isolieren», so Macron bei Ankunft in Brüssel.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Stephanie Lecocq / EPA

Ein möglicher Kompromiss, der in den letzten Tagen immer wieder herumgereicht wurde, ist das sogenannte «iberische Modell». Es ist quasi ein Mini-Preisdeckel auf Gas und funktioniert so: Spanien und Portugal subventionieren nicht alles Gas, sondern nur jenes, welches die Energieunternehmen zur Produktion von Strom gebrauchen. Das kostet zwar mehrere Milliarden Euro. Der Effekt ist aber, dass die Strompreise für die Konsumenten in Spanien und Portugal insgesamt deutlich herunterkommen sind. Ein solches Modell wollen nun viele der EU-Staats- und Regierungschefs auf ganz Europa anwenden.

Schweiz soll nicht profitieren, wenn EU Strom subventioniert

Die Schweiz, welche in den europäischen Energiemarkt eingebunden ist, würde natürlich von einer künstlichen Senkung der Strompreise in der EU profitieren. Und das ist genau das Problem: Wie hohe EU-Diplomaten im Vorfeld des Gipfeltreffens betonen, müsse ein Trittbrettfahren von Nicht-EU-Ländern wie der Schweiz oder Grossbritannien verhindert werden. Das heisst: Das Nicht-Mitglied Schweiz darf nicht von einem vergünstigten Stromangebot profitieren, das vom EU-Steuerzahler für teures Geld bezahlt wird.

Schon beim iberischen Modell gab es den Effekt, dass Südfrankreich günstig in Spanien Strom eingekauft hat, welcher vom spanischen Staat subventioniert wurde. Aufgrund der begrenzten Zahl an Verbindungen zwischen der iberischen Halbinsel und dem restlichen EU-Stromnetz hielt sich der Effekt aber in Grenzen.

Noch machen Schweizer Energiefirmen dank hohen Preisen Rekordgewinne

Wie die stark ins europäische Stromnetz eingeflochtene Schweiz von jenem Teil des Marktes ausgeschlossen werden könnte, der von der EU subventioniert würde, ist aber schleierhaft. Es stellen sich neben rechtlichen Fragen auch Probleme der Netzstabilität. «Es war nicht ganz einfach, aber unsere Experten haben eine Lösung gefunden», beteuert ein EU-Diplomat. Genannt wird etwa das Instrument von Doppel-Auktionen.

Auf einem anderen Blatt steht, wie sich ein EU-Gaspreisdeckel in Realität auf die Märkte auswirken würde. Das kann niemand vorhersagen. Im Moment zumindest machen die Schweizer Energiekonzerne wegen der hohen Preise ein ausgezeichnetes Geschäft: Im laufenden Jahr haben sie bereits 5,3 Milliarden Franken mit dem Export von Strom verdient, wie eine Analyse der Nachrichtenagentur AWP basierend auf den Aussenhandelsdaten vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zeigt. Das ist Rekord und zweieinhalb Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zu 2020 belaufen sich die Einnahmen gar auf das Fünffache.

Anders wird es aussehen, wenn die Schweiz im Winter auf Stromimporte angewiesen ist. Dann werden die hohen Preise in umgekehrter Richtung zu Buche schlagen. Vor allem, wenn die EU wie geplant die Schweiz an Preissenkungen nicht teilhaben lassen will.

