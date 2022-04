Energie Lokal und CO2-neutral: Wasserstoffproduktion nimmt in der Zentralschweiz Fahrt auf Es gibt hierzulande immer mehr Lastwagen und Busse, die mit Wasserstoff fahren. Nun geht es bei der lokalen Produktion des Treibstoffs vorwärts. Auch in der Industrie gibt es Bestrebungen: In Zug ist eine besondere Innovation geplant. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Agrola-Wasserstofftankstelle in Rothenburg gleich neben der Auto AG Group. Bild: PD

Mit der angestrebten Energiewende und den Folgen des Ukraine-Kriegs wird der Ruf nach Alternativen zu fossilen Energieträgern immer lauter. Die Logistik spielt darin eine grosse Rolle, denn noch immer fahren die meisten Lastwagen mit aktuell sehr teurem Diesel umher. Eine der Alternativen ist Wasserstoff. Mit der Auslieferung des weltweit ersten in grosser Serie produzierten Wasserstoff-Lastwagens im Verkehrshaus Luzern erfolgte bereits Ende 2020 ein erster wichtiger Schritt. Mittlerweile haben die 46 Hyundai-Wasserstofflastwagen in der Schweiz mehr als 2,9 Millionen Kilometer zurückgelegt. Wichtige Schweizer Transportfirmen und Grossverteiler wie Coop, Migros, Fenaco und Galliker glauben an die Technologie. Auch bei den Bussen geht es vorwärts: Seit Ende März ist im Kanton Luzern erstmals ein Wasserstoffbus unterwegs. Fahrzeuge sind also vorhanden.

Verschiedene Branchenakteure konzentrieren sich nun auf zwei Punkte: Den Ausbau des Wasserstofftankstellen-Netzes und die Produktion von Wasserstoff in der Schweiz. Denn beim Wasserstoff ist wichtig, dass Produktion und Verteilung nicht zu weit auseinanderliegen. Die aufwendige Speicherung wie auch der Transport über längere Strecken sind nicht nachhaltig. In den letzten Monaten ist diesbezüglich einiges gegangen, vor allem auch in der Zentralschweiz.

In Freienbach wird für rund 20 Millionen Franken derzeit eine der grössten Elektrolyseanlagen gebaut. Unter Elektrolyse versteht man die Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mittels Strom. In Uri haben EWA Energie Uri und Avia Schätzle kürzlich die H2Uri AG gegründet. Mit Hilfe des Kraftwerks Bürglen soll künftig «grüner» Wasserstoff mit Urner Wasserkraft und Fotovoltaik produziert werden. Von «grünem» Wasserstoff spricht man, wenn er aus erneuerbarer Wasserkraft oder Sonnenenergie entsteht. EWA gehört zu 60 Prozent der CKW-Gruppe. Dort heisst es auf Anfrage, man verfolge die Entwicklung der Wasserstoffproduktion mit grossem Interesse und prüfe derzeit verschiedene Projekte. Spruchreif ist allerdings noch nichts.

Auto AG Group produziert für den Eigenbedarf

Vorwärts macht hingegen die Auto AG Group. Sie installiert am Hauptsitz in Rothenburg eine kleine Wasserstoffproduktion für den Eigenbedarf. Marco Villiger, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung und Digitalisierung: «Die heutige Technologie der zentralen Wasserstoffproduktion mit anschliessendem Transport zum Verbraucher kann nicht das Ende der Entwicklung sein. Wir starten nun ein Produktionsprojekt auf dem eigenen Gelände, weil wir der Meinung sind, dass in Zukunft der Wasserstoff da produziert werden sollte, wo dieser auch benutzt wird.» In der Pilotanlage wird «grüner» Wasserstoff mittels Sonnenenergie vom Dach der Fahrzeughalle hergestellt.

Ziel sei, den Eigenbedarf in den Werkstätten mit der neuen Anlage abzudecken. Villiger zeigt sich überzeugt, «dass wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge im Bereich Mittel- und Langdistanzen eine Alternative zu rein batterie- oder herkömmlichen dieselangetriebenen Fahrzeugen sein können.» Insbesondere seien die kurzen Betankungszeiten, die hohe Nutzlast und die Reichweite entscheidende Kriterien, welche für diese Antriebsart sprechen. Die Anlage soll Anfang 2023 betriebsbereit sein, sodass ab diesem Zeitpunkt selbst produzierter Wasserstoff für die Wartung der Nutzfahrzeuge genutzt werden kann. Rund eine Million Franken kostet die Testanlage.

Pyrolyse-Premiere am Tech Cluster Zug

Doch nicht nur für Lastwagen wird Wasserstoff immer wichtiger, auch Industriefirmen setzen vermehrt auf Wasserstoff für ihre sogenannte Prozessenergie. Hier geht es darum, Erdgas zu ersetzen. Am Tech Cluster Zug ist dieser Tage der Verein zur Dekarbonisierung der Industrie gegründet worden. Mit dabei sind der Tech Cluster Zug, Metall Zug, V-Zug, WWZ sowie die Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa. Projektleiter Andreas Bittig sagt, man wolle in Zug bis 2024 nicht nur die Produktion von Wasserstoff mittels Elektrolyse aufbauen, sondern auch mittels Pyrolyse. Dabei wird Erdgas aufgespalten in Wasserstoff und Kohle. Damit entsteht ein CO 2 -neutraler Treibstoff. Gleichzeitig wird der Kohlenstoff in der Landwirtschaft verwendet und somit langfristig gebunden.

Laut Bittig könnte man damit eines der Probleme bei der Produktion von «grünem» Wasserstoff lösen: «Emissionsfrei produzieren lässt sich grüner Wasserstoff in der Schweiz in einer ganzheitlichen Betrachtung nur im Sommer, mit der Pyrolyse wäre das auch im Winter möglich.» Im Januar habe man Zuger Unternehmen dazu befragt – und gleich zehn davon seien bereit gewesen, sich finanziell am Projekt zu beteiligen, sagt Bittig. Seinen Aussagen zufolge gibt es bislang europaweit noch nirgends eine Wasserstoffproduktion mittels Pyrolyse auf Industrieniveau. Die Produktion in Zug wäre aber bis zum Jahr 2030 beschränkt. «Danach müsste entschieden werden, ob wir in Zug eine grosse zentrale Produktion aufbauen oder dezentral kleinere Anlagen gebaut werden sollen», so Bittig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen