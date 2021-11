Energie So stark steigen die Gaspreise in der Zentralschweiz Wegen der Coronakrise erhöhen sich die Heizgaspreise kurzfristig markant. Das zeigt ein Überblick der drei Zentralschweizer Anbieter EWL, WWZ und EBS. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 16.11.2021, 16.55 Uhr

Gas wird immer teurer: Laut dem Bundesamt für Statistik ist der Importpreis für Erdgas im Oktober 2021 im Vergleich zum Vormonat um rund 23 Prozent gestiegen – im Vergleich zum Oktober des Vorjahres beträgt der Anstieg gar 154 Prozent. Grund für diese Entwicklung ist ein unglückliches Zusammenspiel diverser Faktoren, insbesondere wird der starke Preisanstieg von der schnellen Erholung der Weltwirtschaft nach den Corona-Einschränkungen getrieben.

Die warme Stube kostet diesen Winter etwas mehr als sonst, wenn man mit Gas heizt. Bild: Getty

Nun bekommen die Haushalte die Situation zu spüren. Die beiden Zentralschweizer Gasversorger Energie Wasser Luzern (EWL) und EBS Energie AG in Schwyz hatten bereits Ende September Preiserhöhungen in Aussicht gestellt, WWZ aus Zug kommunizierte einige Wochen später höhere Preise. Zentralschweizer Privatkunden haben in den letzten Wochen entsprechend unerfreuliche Post bekommen.

CO 2 -Abgabe steigt auf 120 Franken pro Tonne

Neben dem Preisanstieg aufgrund der Coronakrise gibt es einen weiteren Faktor, der dafür sorgen wird, dass Haushalte mehr bezahlen müssen für Heizgas. Per 1. Januar 2022 erhöht sich nämlich die CO 2 -Abgabe, weil die Schweiz die Reduktionsziele für das Jahr 2020 nicht erreicht hat. Diese Lenkungsabgabe wird seit 2018 auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas erhoben. Damit sollen Anreize zum sparsamen Verbrauch und zum vermehrten Einsatz CO 2 -neutraler oder CO 2 -armer Energieträger gesetzt werden. Seit 2018 beträgt die CO 2 -Abgabe 96 Franken pro Tonne CO 2 . Die jetzige Erhöhung auf 120 Franken pro Tonne per 1. Januar 2022 entspricht einer Preiserhöhung um rund 0,4 Rappen pro Kilowattstunde in den Rechnungen der Endverbraucher. Biogas als erneuerbare Energie ist von der CO 2 -Abgabe befreit.

Monatliche Gaspreise der drei Zentralschweizer Anbieter:

Am Beispiel eines Einfamilienhauses (ca. 180 - 200 m2) mit einem Jahresverbrauch von 20'000 Kilowattstunden.

Um wie viel die Preise steigen, ist ganz unterschiedlich. Die drei Zentralschweizer Gasversorgungsunternehmen haben verschiedene Beschaffungsstrategien und je nach Versorgungsgebiet auch ganz unterschiedliche Netze aufgrund der Topologie. Ausserdem gibt es auch verschiedene Pakete, einmal mit weniger, einmal mit mehr Erdgas oder Biogas. Diese Faktoren sorgen dafür, dass die Endkundenpreise von Anbieter zu Anbieter variieren.

Ein Preisvergleich der drei Zentralschweizer Anbieter zeigt aber dennoch gut, wie stark die Preise innerhalb eines Versorgungsgebiets in kürzester Zeit steigen. Um einen Vergleich zu ermöglichen, hat diese Zeitung die Daten der drei Versorger am Beispiel eines Einfamilienhauses mit zirka 180 bis 200 Quadratmetern und einem Jahresverbrauch von rund 20'000 Kilowattstunden verglichen. Je nach Gasprodukt wird das Haushaltsbudget in diesem Beispiel monatlich erheblich zusätzlich belastet. Die Erhöhung trifft viele Konsumentinnen und Konsumenten; 20 Prozent der Schweizer Haushalte heizen mit Gas.

Entspannung wohl erst nach dem Winter

In diesem Winter dürfte sich an der Preisfront kaum etwas ändern. Gemäss Experten ist aber gegen Frühling mit einer Entspannung zu rechnen. Zumindest an den Börsen sind die Gaspreise zuletzt bereits wieder etwas gesunken. Auch die längerfristigen Preise ab Frühjahr und Sommer 2022 sind tiefer. «Das bedeutet, dass der Markt nach dem Winterhalbjahr eine Entspannung erwartet», sagt Thomas Hegglin vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG). Die kurzfristige Preisentwicklung hänge auch vom kommenden Winterwetter in Europa, Asien und Amerika ab. Mit der neuen Pipeline Nordstream 2 werde zudem bald dauerhaft zusätzliche Kapazität für Europa verfügbar sein, so Hegglin.

Bis die erwarteten tieferen Preise bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommen, dürfte es aber wiederum eine Weile dauern. Grundsätzlich geben die Energieversorger die Preise weiter, ob sie nun steigen oder sinken. «Da wir aber nicht sofort und nicht die volle Preiserhöhung umgesetzt haben, werden wir auch bei einem allfälligen Preisrückgang verzögert handeln», sagt zum Beispiel Claus Jörg, Delegierter des Verwaltungsrats der EBS Energie AG in Schwyz. Es sei denn, die Preise erreichen den markant tieferen Vorjahresschnitt; dann sei eine schnellere Senkung zu erwarten. WWZ-Sprecher Robert Watts sagt, man verfolge die Börsen- und Beschaffungspreise aktiv und werde – «sobald sich die Preise nachhaltig stabilisiert haben» – eine Anpassung vornehmen. Auch bei EWL heisst es, dass man Kostensenkungen an Kundinnen und Kunden weitergeben werde, sobald die durchschnittlichen Beschaffungskosten sinken.