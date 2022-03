Kein russisches Gas: Schweizer Versorger macht es seit 2019 vor

Energie Weg von russischem Gas? Wie es geht, zeigt Biel – auch Konsumenten können handeln Fast die Hälfte des Gases in der Schweiz kommt aus Russland. Nun suchen Stadtwerke und die Politik hastig nach Alternativen. Wie das funktionieren könnte, hat ein Berner Anbieter vorgemacht. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 25.03.2022, 18.00 Uhr

Die norwegische Gasförderplattform Troll A in der Nordsee. Keystone

Ohne Gas bräuchten viele Menschen in der Schweiz warme Decken. Laut aktuellsten Daten des Bundes wird hierzulande fast jede vierte Heizung mit Gas betrieben. In der Vergangenheit war das eine vergleichsweise günstige Methode – auch dank billigem russischen Gas. Im Schweizer Gasmix macht dieses heute mit 47 Prozent fast die Hälfte aus (CH Media berichtete).

Schon vor dem Krieg überwiesen Schweizer Gasversorger laut der Credit Suisse jeden Tag etwa 2 Millionen Franken an Russland, bei den jetzigen Preisen ist es mehr. Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine wird der Ruf nach dem Ausstieg aus russischem Gas lauter – nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch, um den Feldzug nicht weiter zu finanzieren und Russland wirksam sanktionieren zu können.

Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine wird der Ruf nach dem Ausstieg aus russischem Gas lauter. Alexey Nikolsky /Ria Novosti / K / EPA

Auch Schiefergas ist heikel

Sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen, ist möglich. Das zeigt ein Beispiel aus dem Kanton Bern, konkret: des Stadtwerks Energie Service Biel/Bienne (ESB). Der Gasversorger hat sich die Frage nach der Herkunft des Gases vor drei Jahren gestellt. «Schon damals gab es Diskussionen um Gas aus Russland oder Katar», sagt Marketing- und Vertriebsleiter Martin Kamber.

Auch Schiefergas aus Osteuropa sah der Versorger kritisch, denn dieses wird oft mit klimaschädlichen Methoden gefördert. «Wir hatten damals beschlossen, einen Biogas-Anteil von 20 Prozent einzuführen. Doch die anderen 80 Prozent beschafften wir noch immer auf dem Graumarkt und wussten nicht, woher es kommt.»

Mit Blockchain zum Nachweis

Eine Lösung fanden die Bieler in der Blockchain-Technologie. Mit Einbezug dieser kauft ESB seither Herkunftszertifikate für das Erdgas ein. Damit wird garantiert, dass die Gasmenge, welche ESB an Kundinnen und Kunden verkauft, im Gasfeld Troll in Norwegen gefördert wurde.

Das habe den Preis nur unmerklich erhöht. «Wenn uns Kunden jetzt fragen, ob wir russisches Gas haben, können wir das getrost verneinen», sagt Kamber. «Das ist der marktwirtschaftliche Ansatz für das Herkunftsproblem. Er funktioniert.» Dass ESB der einzige Versorger in der Schweiz ist, der auf dieses System setzt, liegt auch daran, dass die Problematik erst jetzt breit diskutiert wird – und am Preis. «Russisches Gas ist günstiger als norwegisches», sagt Kamber.

Einkaufsort ist entscheiden

Zwar kauft auch ESB das Gas auf den üblichen Terminmärkten in Europa ein. Doch wenn alle Versorger Herkunftszertifikate erwerben würden, müssten sie sich aktiv für oder gegen russisches Gas entscheiden. Ein Problem gäbe es möglicherweise: Es könnte zu einer physischen Gasknappheit kommen. «Es ist ein bisschen wie beim Strom», sagt Kamber. «Wenn erneuerbare Energien zu wenig liefern, muss jemand den Kohlestrom kaufen».

Daneben können die Werke aber auch mit der Wahl ihres Einkaufsorts die Herkunft steuern. Schweizer Versorger kaufen das Gas auf Terminmärkten oder kurzfristig auf Spotmärkten in Europa ein – vor allem in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Italien. Die dort gekauften Standardprodukte machen keine Aussagen über die Herkunft des Gas.

EU-USA-Abkommen hilft der Schweiz

Je nach Land, in dem die Versorger das Gas beschaffen, variiert aber die Zusammensetzung. «Wer auf deutschen Handelsmärkten Gas beschafft, kommt auf einen Anteil russischen Gases von über 50 Prozent», sagt Thomas Hegglin, Sprecher des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie. «In Frankreich betrug der Anteil im vergangenen Jahr 16 Prozent, in den Niederlanden 9 Prozent». Wenn also ein Versorger den Anteil russischen Gases reduzieren will, kann er zunächst einmal häufiger in den Niederlanden einkaufen statt in Deutschland, wo mehr norwegisches statt russisches Gas gehandelt wird.

Nicht kontrolliert werden kann, woher das physisch gelieferte Gas kommt. «Das Gas kommt via Pipelines aus ganz Europa zu uns», sagt Hegglin. «Es gibt beim Gas kein umfassendes Herkunftsnachweissystem.» Vom Abkommen der EU und der USA, das höhere Flüssiggas-Lieferungen (LNG) nach Europa vorsieht, würde auch die Schweiz profitieren. «Es würde die Menge von nicht russischem Gas erhöhen, die in Europa und damit in der Schweiz zum Handel zur Verfügung steht», sagt Hegglin – und die Möglichkeiten erhöhen, auf russisches Gas zu verzichten.

Kostenlose Möglichkeiten

Wie der Bundesrat Anfang März beschlossen hat, können Schweizer Versorger nun auch gemeinsam Gas und LNG aus unterschiedlichen Ländern beschaffen sowie Gasspeicher- und LNG-Terminalkapazitäten reservieren, um russisches Gas zu ersetzen. Wann diese Mengen ausreichen, um russisches Gas vollständig zu ersetzen, könne aber noch nicht gesagt werden, sagt Hegglin.

Einen Schritt weg von russischem Gas machen können auch Konsumentinnen und Konsumenten. Die eigene Wohnung ein Grad weniger warm zu heizen, führt laut dem Hauseigentümerverband zu einer Energieeinsparung von 6 Prozent. Das derzeit milde Wetter würde es nicht nur Hausbesitzern, sondern auch Verwaltungen, Schulen oder Sporthallenbetreibern erlauben, die Heizleistung zu reduzieren. Solche Massnahmen lassen sich rasch umsetzen – und sind erst noch gratis.

