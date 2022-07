Absatzrekorde für Heizkörper, Solarpanels und Stromgeneratoren

Energieknappheit Absatzrekorde bei Heizkörpern, Stromgeneratoren und Solarpanels: Die Leute sorgen vor für den Winter Aus Angst vor dem Ernstfall kaufen Konsumentinnen und Konsumenten hierzulande alles ein, was Licht und Wärme verspricht. Das zeigt eine Auswertung, die CH Media exklusiv vorliegt. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 26.07.2022, 17.00 Uhr

Die Menschen sorgen vor, sollten die Gastanks leer bleiben. Alexandra Wey / keystone

Draussen ist es noch immer sommerlich warm, teilweise sehr warm sogar. Doch der Winter naht - und mit ihm drohen als Folge des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine Engpässe bei Strom und Gas. Die Menschen hierzulande wollen offenbar kein Risiko eingehen: Sie klicken jetzt schon alles in ihren virtuellen Warenkorb, was Licht und Wärme verspricht.

Die Absätze von Stromgeneratoren, Solarpanels und Heizkörpern erreichen neue Rekordhöhen. Das jedenfalls zeigt eine Auswertung von Digitec Galaxus, des grössten Online-Warenhauses der Schweiz.

Am «krassesten» sei das Wachstum bei Heizkörpern, sagt Stephan Kurmann von Digitec Galaxus. Noch im Mai bewegten sich die Verkaufszahlen auf Vorjahresniveau – oder gar etwas darunter. Danach ging es steil nach oben: Im Juni betrug das Plus 372 Prozent, im Juli gar 398 Prozent. Damit hat sich der Absatz innert kürzester Zeit verfünffacht.

Die Kategorie Heizkörper umfasst alles - von günstigen Radiatoren über Infrarotstrahler zu kostspieligeren Badetuchwärmern. Gemeinsam ist diesen rund 350 Geräten, dass sie alle Strom brauchen. Mit Stromfressern gegen die Gasknappheit, heisst hier die Devise.

Riesenbatterien oder Stromgeneratoren als Reserve

Stark nachgefragt sind derzeit auch sogenannte Powerstationen. Diese tragbaren Stromversorger sind eine Art Riesenbatterie, mit der man – vorausgesetzt sie ist aufgeladen – allerlei elektronische Geräte aufladen kann. Das Horten hat hier schon im März begonnen – also unmittelbar nach der russischen Invasion in die Ukraine.

«Der Absatz ist im Vergleich zum März vor einem Jahr um 515 Prozent gestiegen», sagt Kurmann. Seitdem sei die Nachfrage sehr hoch geblieben.

«Im Juni haben wir so viele mobile Kraftwerke verkauft wie noch nie zuvor.»

Und auch im Juli liege der Absatz bereits über 350 Prozent über Vorjahr.

Ebenfalls Hochkonjunktur geniessen in der Schweiz derzeit die Stromgeneratoren. Anders als die Powerstationen, deren Batterien oder Akkus mit Strom aufgeladen werden müssen, funktionieren Stromgeneratoren in der Regel mit einem Diesel- oder Benzinmotor.

Auch hier seien die Verkaufszahlen sofort nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs massiv gestiegen, sagt Kurmann. So verzeichnete Digitec Galaxus im März ein Plus von 188 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Danach habe sich die Lage etwas entspannt - aber nur kurzfristig. Seit Juni zeigen die Absatzzahlen wieder deutlich nach oben.

Gefragt sind bei Digitec Galaxus übrigens auch Benzinkanister. Offensichtlich lagerten die Menschen hierzulande auch Benzin oder Diesel, um im Notfall den Stromgenerator füttern zu können, sagt Kurmann.

Gefragte Solarpanels

Emissionsärmer unterwegs sind jene, die sich mit Solarpanels eindecken. «Wir haben im Juli bereits doppelt so viele Solarpanels verkauft wie in der Vorjahresperiode», betont Kurmann. Gestiegen ist auch der Absatz beim Solarpanel-Zubehör, etwa bei den sogenannten Konvertern, mit welchen der gewonnene Strom in andere Geräte überführt werden kann. Hier verzeichnet das Online-Warenhaus ein Absatzplus von 85 Prozent.

