Energiekrise: AKW-Streik in Frankreich verzögert Stromproduktion

Energiekrise Beim grossen Stromexporteur Frankreich kriselt es: Ein AKW-Streik verzögert die Produktion – auch Import in die Schweiz ist gefährdet Pannen, Reparaturen und zuletzt ein Lohnstreik in den französischen AKW drücken beim wichtigsten Stromhersteller Europas auf die Produktion – mit Folgen für die Schweiz. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 24.10.2022, 17.02 Uhr

Das Atomkraftwerk Cattenom im Nordosten Frankreichs – nahe der Grenze zu Luxemburg und Deutschland. Paul Langrock / LAIF

Kaum je war ein Streik in Frankreich so diskret und zugleich so brisant wie der Ausstand der französischen AKW-Arbeiter. Vertreter und Vertreterinnen der Gewerkschaft CGT blockierten seit September einen Grossteil der 56 Reaktoren in Frankreich. Der Ausstand wurde aber lange nicht als solcher wahrgenommen: Denn zugleich steht rund die Hälfte der Reaktoren bereits wegen Wartungsarbeiten, technischen Pannen und Reparaturen still.

Am Sonntag haben sich die Sozialpartner auf Lohnerhöhungen um 200 Euro im Monat geeinigt. Seither ruft die CGT zur Wiederaufnahme der Arbeit in den 19 betroffenen Kernkraftwerken auf. Der Streik wird aber Folgen haben und die Stromproduktion auf längere Zeit verzögern. Die Situation war schon vorher sehr angespannt gewesen. Wegen der Covidpause fallen derzeit in den meisten AKW Wartungsarbeiten an. Hinzu kommen Korrosionsrisse im Sekundärkühlsystem. Schon vor dem Streik war deshalb die Hälfte der Reaktoren ausgefallen.

Wenn der Exporteur plötzlich importieren muss

Frankreich, ein traditioneller Stromexporteur, muss deshalb heute Elektrizität aus Deutschland einführen. Das verletzt den Nationalstolz und sorgte für Spannungen bis in die Staatsspitze. Präsident Emmanuel Macron lässt die Elektrizitätsgesellschaft Électricité de France (EDF) verstaatlichen und setzte den bisherigen EDF-Vorsteher Jean-Bernard Lévy ab. Zuvor hatten sich die beiden öffentlich gestritten, ob EDF oder der Staat schuld sei am Schlamassel.

Der grösste Stromkonzern Europas versprach darauf, die Ausfälle bis zum Jahresende teilweise und bis im Februar vollständig zu beheben. Schon auf den 1. November sollte die AKW-Produktionsleistung wieder 29 Gigawatt erreichen, anfangs Januar sodann 41 Gigawatt. Ihre Gesamtkapazität liegt bei 61,4 Gigawatt.

Der Streik macht all diese Berechnungen und Versprechen zunichte. Der Strategiedirektor des französischen Netzwerkbetreibers RTE, Thomas Veyrenc, hatte schon letzte Woche erklärt, der Ausstand führe zu Verzögerungen von «zwei bis drei Wochen». Experten rechnen eher mit einem Monat. Das klingt nach wenig, könnte aber verheerende Folgen haben, wenn die Temperaturen im Verlauf des Winters stark sinken sollten. Emmanuelle Wargon, die Vorsteherin der französischen Kommission für Energieregelung, warnte im Zuge des AKW-Streiks bereits: «Wir können nicht sicher sein, den Winter ohne Stromunterbrüche zu überstehen.»

Engpässe in Frankreich verhiessen für Exporte nichts Gutes

Momentan hat der Netzwerkbetreiber RTE die Lage noch im Griff. Die Temperaturen sind relativ mild, und die Sparapelle der Regierung haben nach ihren eigenen Angaben bereits zu einer Senkung des Stromverbrauchs von vier Prozent in Frankreich geführt. Zudem laufen die Wasserkraftwerke in den französischen Alpen und Pyrenäen rund. Sollten sich die drei Faktoren ändern, ist in Frankreich ein Blackout zumindest am Morgen und frühen Abend nicht auszuschliessen.

Für die Schweiz ist das deshalb von Belang, weil die Stromlieferungen aus Frankreich im Winter stark vom Zustand der Kernkraftwerke im Nachbarland abhängen. 2021 importierte die Schweiz 20 Terawattstunden (TWh) aus Frankreich; im Sommer desselben Jahres lieferte sie dank den Stauseen 5 TWh in die umgekehrte Richtung. An sich ist die EDF durch langfristige Lieferverträge mit den Schweizer Stromproduzenten gebunden. Bei Engpässen in Frankreich würden aber zweifellos zuerst die Exporte leiden.

Zu diesem Szenario befragt, wollten weder die Sprecher von EDF noch von RTE Stellung nehmen. Sie verweisen auf den Schweizer Netzbetreiber Swissgrid, doch dieser verweist wiederum auf die französischen Produzenten. So richtig scheint niemand zu wissen, was passieren wird, wenn das Thermometer wirklich fällt.

