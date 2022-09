Energiekrise Bislang kaum beachtete Zahlen zeigen: So entwickelt sich der Gasverbrauch in der Schweiz wirklich Der Bund kann nicht aufzeigen, wie viel Strom und Gas Haushalte und Unternehmen verbrauchen. Es gibt jedoch aktuelle Daten, die den Konsum ziemlich gut abbilden. Wir haben sie ausgewertet. Mark Walther 2 Kommentare 26.09.2022, 17.00 Uhr

Erdgastanks in Schlieren: Speicher wie diese reichen, um Tagesspitzen zu brechen. Keystone

Die Schweiz hat ihren Gasverbrauch bereits deutlich zurückgeschraubt. Im September liegt der Verbrauch bislang rund 17 Prozent unter dem Vorjahr. Im August war er sogar nur rund halb so hoch wie im vergangenen Jahr. In den letzten Tagen, als die Temperaturen sanken, stieg der Verbrauch an.

Diese Zahlen kommen nicht etwa vom Bund, der vor gut einem Monat zum Energiesparen aufgerufen hat. Sie stammen aus einer Analyse, die CH Media auf Basis der Daten zum Gasfluss in Europa vorgenommen hat. Der Verband Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas (Entso-G) veröffentlicht diese Daten laufend.

Dabei handelt es sich nicht um Verbrauchszahlen im direkten Sinn, sondern um die Gasmenge, welche die Schweiz importiert und nicht wieder exportiert. Weil das Land praktisch kein Gas speichern kann, ist es im Grunde eine einfache Gleichung: Was reinkommt, muss wieder raus – oder eben verbraucht werden. Die Differenz von Import und Export ergibt annäherungsweise den Verbrauch.

Die wichtigsten Einspeisepunkte entlang der Schweizer Grenze sind in den Entso-G-Daten enthalten. Dazu gehören etwa die Punkte der Transitleitung, welche die Schweiz durchquert und Deutschland, Frankreich und Italien miteinander verbindet. Bis zu 80 Prozent des in der Schweiz verbrauchten Gases kommt aus dieser Leitung.

Mehr über die Daten Die Grafik zeigt für jeden Monat die Gasmenge, die die Schweiz importiert, aber nicht wieder exportiert. Wir berechnen die tägliche Differenz zwischen Ein- und Ausfuhr und summieren diese pro Monat. Berücksichtigt sind die massgebenden Einspeisepunkte, die auf der Karte von Entso-G verzeichnet sind und über die das allermeiste Gas in die Schweiz fliesst. Das sind: Oltingue/Rodersdorf, Wallbach, Basel, Thayngen-Fallentor, Bizzarone, Griespass und Jura. Wobei für Jura für die letzten zweieinhalb Jahre keine Daten verfügbar sind. Es sind jeweils beide Fliessrichtungen berücksichtigt, sofern vorhanden. Es existieren weitere Einspeisestellen, für die keine Daten vorliegen. Die verfügbaren Daten können nachträglich angepasst werden und sind in der Tendenz leicht zu tief. Dennoch erlauben sie eine Schätzung des aktuellen Gasverbrauchs in der Schweiz.

Viele Firmen sind bereits auf Heizöl umgestiegen

Der Energietreuhänder Enerprice bereitet die Entso-G-Daten für seine Kundinnen und Kunden grafisch auf. Die Zahlen decken sich mit den Ergebnissen der CH-Media-Analyse. Enerprice hilft Grossverbrauchern bei der Beschaffung von Energie. Dass weniger Gas verbraucht wird als im Vorjahr, überrascht Geschäftsführer und Partner René Baggenstos nicht. Er sagt: «Viele Unternehmen mit Zweistoffanlagen haben bereits von Gas auf Heizöl umgestellt.» Dies in erster Linie aus Kostengründen.

Der Bundesrat empfiehlt den Unternehmen mit einer solchen Anlage die Umschaltung per 1. Oktober. Das soll dazu beitragen, das Gas-Sparziel von 15 Prozent zu erreichen, das sich die Schweiz – wie die EU – für das Winterhalbjahr gesetzt hat. In einem weiteren Schritt könnte der Bundesrat eine Umschaltung verordnen.

Macht der Bund alle seine Daten öffentlich?

Der Bund verfügt zwar über Zahlen zum Gasverbrauch, ist aber nicht in der Lage, aktuelle Werte zu veröffentlichen. Dashboards zum Strom- und Gaskonsum sind in Arbeit, sollen im November respektive Dezember fertig sein.

Noch unklar ist, wie viel davon der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird. Eine Publikation sei geplant, soweit die gesetzlichen Grundlagen dies erlauben, sagt Marianne Zünd, Mediensprecherin des Bundesamts für Energie. Sie gibt zu bedenken: «Wir können Daten aus Industrie und Haushalten nicht beliebig publizieren.»

Die Entso-G-Daten liegen dem Bund vor. Sie sind ihm aber offensichtlich zu wenig verlässlich. Es braucht gemäss Zünd genauere Zahlen direkt von den Schweizer Gasversorgungsunternehmen. Dasselbe Problem stellt sich beim Stromverbrauch, berichtete Radio SRF kürzlich.

Gemäss Baggenstos sind die Entso-G-Daten tendenziell leicht zu tief. Das hänge mit einem Übermittlungsfehler zusammen, den die Gaswirtschaft noch nicht habe beheben können. Dennoch erlaubten sie eine Einschätzung darüber, wie gut freiwillige oder verordnete Sparmassnahmen wirkten.

Gas fliesst nach Deutschland

Die Schweiz hat wegen der Transitleitung eine wichtige Position im europäischen Gasnetz. Die Pipeline kommt in Wallbach (AG) in die Schweiz und verlässt sie beim Griespass in Richtung Italien. Das meiste Gas nahm in der Vergangenheit diesem Weg. Der kleinere Teil gelangte aus Frankreich über Oltingue (F) / Rodersdorf (SO) in die Pipeline.

Die Leitung kann in gewissen Abschnitten die Richtung ändern. So kam in den vergangenen Tagen stets das meiste Gas aus Frankreich in die Schweiz und floss über Wallbach nach Deutschland.

