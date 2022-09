Die Axpo im Stromcasino: Wie weiter mit dem Risiko-Geschäft?

Energiekrise Die Axpo im Stromcasino: Mit dem Handel verdient der Konzern eigentlich viel Geld – warum muss der Staat trotzdem helfen? Der Ruf der Axpo nach Staatshilfe wirft ein Licht auf das Handelsgeschäft des grössten Schweizer Stromproduzenten. Hier will die Politik künftig genauer hinschauen. Pascal Michel Jetzt kommentieren 13.09.2022, 17.00 Uhr

Wie weiter an der Strombörse? Die finanziellen Schwierigkeiten des Stromkonzerns Axpo werfen die Frage auf, wie er sich für die Zukunft rüsten soll. Michael Buholzer/Keystone

Der grösste Schweizer Stromproduzent, die Axpo, muss sich angesichts der Verwerfungen auf dem Strommarkt unter den staatlichen Rettungsschirm flüchten. Dass der Bund einen Kredit von vier Milliarden bereitstellen muss, sorgte am Dienstag im Nationalrat für hitzige Diskussionen. Der Umgang mit dem Stromkonzern war im Parlament traktandiert, weil es den Beschluss der Regierung, der per Notrecht erfolgte, noch in ein Gesetz giessen musste.

Die Axpo braucht den Staat, weil ihr das Geld auszugehen droht. Schuld an der Liquiditätskrise ist ein sogenannter «schwarzer Schwan», wie die Branche nicht müde wird, zu betonen: ein Ereignis, das äusserst selten eintritt, dann aber weitreichende Konsequenzen nach sich zieht. Bei der Axpo verkörperten die explodierenden Strompreise nach Putins Überfall auf die Ukraine diesen «Black Swan»-Event. Da der Konzern einen Grossteil des Stroms aus Schweizer Kraftwerken Jahre voraus auf der Strombörse zu abgesicherten Preisen verkauft, muss er aktuell Milliarden nachschiessen, um diese Absicherungen aufrechtzuerhalten.

Dass dafür der Bund mit einem Kredit einspringen muss, wirft die Frage auf, ob sich die Axpo wieder mehr auf die Stromproduktion statt auf den Handel konzentrieren soll. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Im Jahr 2009 hat die Schweiz den Strommarkt teilliberalisiert. Die Axpo war fortan nicht mehr primär für die sichere und wirtschaftliche Stromversorgung der Nordostschweiz zuständig, sondern konnte ihren Strom auf dem freien Markt verkaufen. Das Unternehmen stieg in den internationalen Stromhandel ein und hat bisher in 30 Länder expandiert.

Um die Preisschwankungen im freien Markt abzusichern, verkauft die Axpo einen Teil ihres Stroms Jahre im Voraus an der Börse. Hier habe sich die Axpo verkalkuliert, kritisierte der ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm in der SRF-«Wirtschaftswoche». Die Axpo hätte bereits ab März die Unsicherheiten und die grossen Schwankungen bei den Strompreisen erkennen und mehr Geld zurückstellen müssen. «Die Axpo hat das falsch eingeschätzt und auf das Prinzip Hoffnung gesetzt.»

Da der Bund dem Stromkonzern aus der Klemme helfen muss, wird der Fall Axpo zum Politikum – ein Albtraum für jeden Manager. Bereits meldet die Linke grundsätzliche Vorbehalte gegenüber den Börsengeschäften des Stromunternehmens an. Die Axpo sichert nämlich nicht nur selbst produzierten Strom an der Börse ab. Mit ihrer Sparte «Trading und Sales» handelt die Axpo laut eigenen Angaben auch «physische Energiemengen und energiebezogene Finanzprodukte an allen wichtigen europäischen Energiemärkten».

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran bezeichnete dies im «Sonntalk» als «Händele»: «Im Liberalisierungswahn sagte man der Axpo, ihr müsst jetzt auch etwas Manager sein. Man hat den ganzen Verwaltungsrat ‹entpolitisiert› und auf Manager gesetzt, die grosse Gewinne im Stromhandel eingefahren haben.» Stattdessen, so Badran, hätte die Politik der Axpo einen reduzierten Leistungsauftrag geben sollen: die Schweiz mit Strom zu versorgen.

Die Börsengeschäfte der Axpo stoppen will SP-Co-Präsident Cédric Wermuth: Er möchte den «kurzfristigen, rein spekulativen Stromhandel» verbieten, wie er der «Sonntags-Zeitung» sagte. Ebenfalls eine Idee ist, die Axpo in eine Produktions- und eine Handelssparte aufzutrennen und den Handelsteil an die Börse zu bringen.

Sehr wichtig. Es trägt einen wesentlichen Teil zum Unternehmenserfolg bei. Dies zeigen die aktuellen Halbjahreszahlen des Konzerns. Mit der eigenen Stromproduktion erwirtschaftete die Axpo zwischen Oktober und März einen Umsatz von 1,38 Milliarden Franken (und einen Verlust von 29 Millionen). Ganz anders im Handelsgeschäft: Dieses ist mit einem Umsatz von 5,2 Milliarden Franken nicht nur deutlich grösser als der Stromproduktionsbereich, sondern generierte auch einen Gewinn von 1 Milliarde Franken.

Es trug damit wesentlich dazu bei, dass die Axpo-Gruppe im ersten Halbjahr einen Gewinn von ebenfalls rund 1 Milliarde Franken vermelden konnte. Diese ausgezeichnete Entwicklung im Handelsgeschäft begründete die Axpo mit einem starken Wachstum in zwei Geschäftsbereichen. Beim ersten, dem sogenannten «Asset-backed Trading» geht es, vereinfacht gesagt, um Handelsgeschäfte mit eigenem Strom, die versuchen, aus den Schwankungen am Spotmarkt Profit zu schlagen. Im Bereich «Origination» sind unter anderem der Handel mit strukturierten Produkten, die Energievermarktung oder der Handel mit CO 2 -Zertifikaten zusammengefasst.

Die zentrale Bedeutung, die das Handelsgeschäft für die Axpo mittlerweile einnimmt, zeigte vor drei Jahren eine Studie der HSG-Forscher Karl Frauendorfer und Robert Gutsche auf. Sie stellten fest, dass die Handelsgeschäfte bei der Axpo 68,4 Prozent der gesamten Umsatzerlöse generieren. Gleichzeitig ist die effektive Eigenkapitaldecke, mit der Risiken aufgefangen werden können, geschrumpft.

Neben den üppigen Gewinnen, die der Stromhandel der Axpo beschert, haben die massiv steigenden Strompreise auch die Risiken bei den Absicherungsgeschäften aufgezeigt. Hier wird deutlich, was Axpo-CEO Christoph Brand wie auch Energieministerin Simonetta Sommaruga als «paradoxe» Situation beschreiben: Die Axpo fährt einerseits satte Gewinne ein. Und mit den steigenden Preisen dürfte auch in der Stromproduktion bald wieder mit schwarzen Zahlen zu rechnen sein. Andererseits sorgen die Absicherungsgeschäfte an der Börse dafür, dass sie diese zukünftigen Gewinne nur realisieren kann, wenn sie kurzfristig Milliarden an Sicherheiten nachzahlen kann und nicht Konkurs geht. Dafür benötigt die Axpo die Hilfe des Staats.

Wie Stromproduktion mit viel weniger Handelsgeschäften funktioniert, zeigen die Centralschweizer Kraftwerke (CKW), eine Tochtergesellschaft der Axpo. Sie liefert in ihrem Gebiet in der sogenannten Grundversorgung Strom direkt an die Endkunden, zu regulierten Preisen. Deshalb muss sie ihre Produktion kaum an der Börse absichern. Zwar könnte die Politik die Axpo auf einen solchen Leistungsauftrag zurückbinden und die Teilliberalisierung von 2009 rückgängig machen. Ob dies politisch Mehrheiten findet, ist fraglich. Der Grüne Zürcher Regierungsrat Martin Neukom – sein Kanton ist der grösste Axpo-Aktionär – skizzierte kürzlich einen Mittelweg. «Ich will nicht ganz ins Monopol zurück. Aber vielleicht sollte die Axpo etwas weniger an der Börse handeln und etwas mehr Strom direkt verkaufen», sagte er im SRF-«Tagesgespräch».

Klar ist, dass jener Teil des Börsenhandels mit den Absicherungsgeschäften nicht per se das Problem ist – auch wenn diese Geschäfte nun die Liquiditätskrise ausgelöst haben und die Grenzen zwischen Absicherungs- und Spekulationsgeschäften teilweise verschwimmen. Von den Absicherungen jedenfalls profitieren die Kundinnen und Kunden: Hätte Axpo ihre Stromproduktion nicht abgesichert, würde sie die aktuell massiv gestiegenen Preise rasch an ihre Kunden weitergeben. Sie würde Milliarden an Gewinnen anhäufen – und vermutlich von der Politik als «Kriegsgewinnlerin» kritisiert. Der Fall Axpo zeigt: Der Grat, auf dem sich die Stromkonzerne im Jahr des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise bewegen müssen, ist schmal geworden.

