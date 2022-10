Sparbrausen, Thermometer, Energiemessgeräte: Der Absatz steigt

Energiekrise Haushalte rüsten sich mit Stromspargadgets aus: Thermostate, Sparbrausen und Zeitschaltuhren sind hoch im Kurs Eine Auswertung der Absatzzahlen von Digitec Galaxus zeigt: Die Schweizer Haushalte decken sich mit Stromsparzubehör ein. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 04.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie warm ist es? Und wie warm darf es denn sein? Bild: Getty

Lichter löschen, Heizung zurückdrehen, Stecker ausziehen und beim Kochen: Deckel drauf tun. So lautet der bundesrätliche Appell an die Haushalte. Sie sollen Energie sparen. Ob sie es auch wirklich tun, ist unklar. Aus den aktuellen Stromverbrauchszahlen lässt sich noch kein Verzicht herauslesen. Doch ein Teil der Bevölkerung bereitet sich offensichtlich darauf vor. Diesen Schluss lassen zumindest die Verkaufszahlen von Digitec Galaxus zu: Beim grössten Schweizer Onlinewarenhaus ist der Absatz von Stromsparzubehör im September in die Höhe geschnellt.

Um sinnvoll Strom sparen zu können, muss man zuerst wissen, was überhaupt wie viel Strom verbraucht. Folglich decken sich die Haushalte jetzt mit Energiemessgeräten ein. Der Absatz hat im Vergleich zu den Vorjahresmonaten im Juli und August je um 200 bis 250 Prozent zugenommen, im September hat er sich gar versechsfacht. «Die Konsumentinnen und Konsumenten wollten offensichtlich die Stromfresser im eigenen Haushalt erkennen», sagt Seraina Cadonau von Digitec Galaxus.

Thermometer schlägt Iphone

Den grössten Spareffekt erwarten die Expertinnen und Experten beim Heizen. Ein Grad Celsius weniger Raumtemperatur verspricht eine Reduktion beim Energiekonsum von 5 bis 6 Prozent. Auch hier gilt aber: Zuerst muss man überhaupt mal wissen, wie warm es eigentlich in den eigenen vier Wänden ist. Abhilfe verspricht das Thermometer, die Verkäufe stiegen im September um rund 190 Prozent an.

Und ein Ende ist nicht abzusehen: Denn die Digitec-Galaxus-Kundschaft tippt das Wort «Thermometer» weiterhin äusserst häufig ins Suchfeld des Onlinewarenhauses ein, das zur Migros-Gruppe gehört. In der letzten Septemberwoche wurde das Messgerät nur noch von den Suchbegriffen «Lego» und «Adventskalender» übertroffen, das Iphone wurde auf Rang 4 zurückgedrängt.

Zubehör zur Kontrolle von Geräten

Ebenfalls beliebt sind derzeit Thermostate. Der Absatz verzeichnete im September ein Plus von 432 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Gefragt seien vor allem moderne, smarte Temperaturregler, die sich per App steuern liessen, ergänzt Cadonau.

Deutlich ist auch die Zunahme beim Verkauf von Zeitschaltuhren und intelligenten Zwischensteckern, sogenannten Smart-Plugs, die beide zwischen Steckdose und Endgerät platziert werden. Mit Zeitschaltuhren werden Lampen, Fernseher und Internetbox zu gewünschten Zeiten automatisch ein- und ausgeschaltet, mit Smart-Plugs lassen sich die Geräte mit der Stimme oder via App steuern.

Duschen und zwar sparsam

Der Bundesrat empfiehlt in seiner Sparkampagne aufs Baden zu verzichten und stattdessen einfach zu duschen. Die Konsumentinnen und Konsumenten gehen einen Schritt weiter: Sie duschen – und das vermehrt mit Sparduschbrausen. Beim beliebtesten Modell bei Digitec Galaxus, bei der Brause Grohe Tempesta, lag der Absatz im August um 2110 Prozent höher als im Vorjahr, im September gar um 3822 Prozent.

Das entspricht knapp einer Vervierzigfachung des Absatzes. Stückzahlen publiziert Digitec Galaxus keine, es handle sich hier aber um Verkäufe im höheren dreistelligen Bereich, ergänzt Cadonau. Zudem verbuchten auch andere Sparbrausen-Modelle vierstellige Zuwachsraten. Sie führen damit das Ranking der Energiespargadgets an (siehe Tabelle).

Energiespargeräte: Stark gestiegene Nachfrage im September 2022 (im Vergleich zum September 2021): Sparbrausen (Modell Grohe Tempesta): +2822 Prozent

(Modell Grohe Tempesta): +2822 Prozent Sparbrausen (Amphiro): +1750 Prozent

(Amphiro): +1750 Prozent Energiemessgeräte : +481 Prozent

+481 Prozent Thermostat : +432 Prozent

: +432 Prozent Zeitschaltuhren und Smart-Plugs: +340 Prozent

+340 Prozent Thermometer: + 190 Prozent

Ob das Absatzplus eine Folge der Bundeskampagne ist oder eher auf die tägliche Medienberichterstattung zur drohenden Strom- und Gasmangellage zurückzuführen sind, lässt sich nicht sagen. Für die zweite Erklärung spricht ein weiteres Kuriosum aus der Digitec-Galaxus-Statistik. Demnach ist der Absatz von Kerzen im August sprunghaft angestiegen – und zwar um 569 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Bestellungen, betont Cadonau, seien nach dem 7. August eingetroffen. Und damit just nach Erscheinen eines Interviews mit dem Präsidenten der Elektrizitätskommission Elcom Werner Luginbühl in der «NZZ am Sonntag», in dem er festhielt, dass es «sicher ratsam» sei, «genügend Kerzen im Haus zu haben».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen