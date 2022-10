Stromversorgung: Entwarnung für den Winter

Energiekrise Steht es doch nicht so schlimm um die Energieversorgung? – Insider-Bericht macht Hoffnung Eine unveröffentlichte Bundesrats-Studie zeigt: So kommt die Schweiz durch den Energiekrisen-Winter. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Wie gut sind die Stauseen gefüllt? Blick auf den Lac des Dix im Val d’Hérémence im Kanton Wallis. Bild: Patrick Eichler/ www.mauritius-images.com

Eine konkrete Prognose wollte Viola Amherd nicht abgeben. Dennoch zeigte sich die Bundesrätin am Mittwochabend bei einem Jubiläumsanlass der PR-Agentur Furrerhugi zuversichtlich, sehr zuversichtlich sogar: Die Schweiz dürfte gemäss verschiedener Szenarien zur Versorgungssicherheit ohne grössere Probleme durch diesen Winter kommen.

Amherds Zuversicht dürfte wohl auf den Befunden der neusten sogenannten «System Adequacy»-Studie basieren, welche vom Bundesamt für Energie, der Netzgesellschaft Swissgrid, der Elektrizitätskommission Elcom sowie dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung zuhanden des Bundesrats erstellt wurde.

Deren Befunde lassen tatsächlich etwas Hoffnung aufkeimen, wie Recherchen der «Schweiz am Wochenende» zeigen: Dank Sparbemühungen von Bevölkerung und Wirtschaft sowie dem Reserveaufbau durch den Bund sollte die Schweiz in drei von vier Szenarien ohne Bewirtschaftungsmassnahmen durch diesen Winter kommen – also ohne Verbote, ohne Kontingentierungen und zyklische Netzabschaltungen.

4 Szenarien wurden durchgerechnet

Untersucht wurde in besagter Studie die Versorgungssicherheit anhand von vier Szenarien – einem Referenzszenario sowie drei Szenarien, bei dem weitere Energieausfälle von Gas und Nuklearstrom zu beklagen sind. Bei den Berechnungen berücksichtigt wurden sämtliche, europäische Massnahmen, die bis Ende Juli kommuniziert wurden. Das heisst: Die Leistung der wiederhochgefahrenen Kohlekraftwerke in Deutschland ist eingerechnet, jene der drei AKWs, deren Laufzeit erst im Oktober bis April 2023 verlängert wurde, jedoch nicht.

Das Referenzszenario entspricht faktisch dem Status Quo: Die Situation bleibt angespannt, ist aber nicht gravierend. Es gibt zu jeder Stunde ausreichend Energie aus in- oder ausländischer Produktion, um die Deckung der Stromnachfrage in der Schweiz sicherzustellen – und das trotz des Wegfalls von 35 Prozent der französischen Atomstromproduktion. Voraussetzung dafür ist, dass der europäische Stromhandel weiterhin funktioniert und allfällige, lokale Knappheitssituationen durch gegenseitige Stützungsaktionen im europäischen Netzverbund entschärft werden.

Beim sogenannten Gasknappheitsszenario fehlen in Europa zusätzlich 15 Prozent Gas für die Stromproduktion. Gemäss den Behörden kommt die Schweiz auch in diesem Fall höchstwahrscheinlich glimpflich davon. Bei 87 Prozent der insgesamt 2400 durchgeführten Simulationsberechnungen gibt es keinen Stromversorgungsengpass, bei 8 Prozent fehlen 170 Gigawattstunden (GWh) respektive der Verbrauch eines einzigen Wintertags. Und bei 5 Prozent fehlt die Strommenge für gut zweieinhalb Wintertage. Im schlimmsten Fall, halten die Experten hier fest, könnte es zu einem ungedeckten Verbrauch von rund sechs Wintertagen kommen.

Beim Kernkraftausfallszenario fällt im Gegensatz zum Referenzszenario die Hälfte statt «nur» 35 Prozent der französischen Atomstromproduktion aus, zusätzlich stehen hierzulande auch die AKW Beznau 1 und Leibstadt still. Das dürfte zwar in Europa zu regional angespannten Versorgungssituationen führen, hingegen sollte die Schweiz hier nicht allzu stark betroffen sein – aufgrund der Wasserkraft und ausreichenden Importkapazitäten.

Ungemütlich wird es nur im Extremszenario, einer Kombination der Szenarien Gasknappheit und Kernkraftausfall, das die Studienautoren selbst als «unwahrscheinlich» taxieren. Wird jedoch das Gas knapp und steht die Atomkraft still, dann wirds auch hierzulande dunkel und kalt. Gemäss Berechnungen fehlen in diesem Szenario rund 990 GWh oder Strom für knapp sechs Wintertage. Im Maximalfall könnte es gar zu einem ungedeckten Verbrauch von 4144 GWh oder ganzen 24 Tagen kommen.

Das grösste Risiko liegt beim Gasengpass

Das Fazit der Experten: Die Stromversorgungslage in der Schweiz bleibe im Winter 2022/23 zwar angespannt, sie sei aber nicht gravierend. Das grösste Risiko orten sie im zweiten Gasknappheitsszenario, dem sie nebst dem Referenzszenario die grösste Eintretenswahrscheinlichkeit beimessen.

Abhilfe schaffen sollten in einem solchen Fall die vom Bundesrat bereits beschlossenen Massnahmen – namentlich die soeben erworbenen Wasserkraftreserve von 400 Gigawattstunden sowie die Bereitstellung von Reservekraftwerken wie jenes im aargauischen Birr, das eine Leistung von rund 250 Megawatt (MW) hat. Mittelfristig will der Bundesrat hier Reserveleistung von insgesamt bis zu 1000 Megawatt.

Erste Warnrufe für den Winter 2023/24

Die Behörden stellen dem Bundesrat ein gutes Zeugnis aus. Aber sie betonen auch, dass Wirtschaft und Haushalte ihren Energieverbrauch weiterhin drosseln und ihre Sparmassnahmen weiterverfolgen und vorantreiben müssen, wie es heisst.

Das Energieknappheitsproblem ist jedoch mit diesem Winter noch nicht gelöst. Wirtschaftsminister Guy Parmelin rechnet mit einer «mehrjährigen Energiekrise», wie er jüngst im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» festhielt. Es brauche mehr Produktion in der Schweiz, mehr erneuerbare Energien, mehr Effizienz. «2023 und 2024 sind wir noch abhängig von Öl und Gas. Wie es in den folgenden Jahren aussieht, hängt davon ab, wie rasch wir unsere Produktion ausbauen können.»

Es gibt aber noch einen anderen Grund nebst der fehlenden Produktion, wieso die Energiesituation im Winter 2023/24 sich wieder zuspitzen könnte: Europas Speicher dürften nach diesem Winter leer sein, der Aufbau während der warmen Jahreszeit dürfte für den kommenden Winter äusserst herausfordernd werden. Das dürfte wohl auch der Grund sein, wieso Viola Amherd am besagten Anlass ihr Votum schloss mit: «Der Winter 2023/24 dürfte schwieriger werden.»

