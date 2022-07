ABB gedeiht im ersten Halbjahr 2022 trotz zunehmender Risiken

Elektrotechnik «Ich habe keine Ahnung» - ABB fährt weiterhin nur auf Sicht durch Energiekrise und Rezessionsrisiken Der Elektrotechnikkonzern erwartet auch im laufenden Quartal ein kräftiges Wachstum, aber CEO Björn Rosengren warnt: «Keine Ahnung» habe er, wie es 2023 weitergeht. Das Jahr sei noch «weit weg». Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 21.07.2022, 17.00 Uhr

Noch hat ABB-Chef Björn Rosengren gut Lachen. Der Konzern gedeiht in einem zunehmend schwierigen Umfeld weiterhin gut. Sebastian Magnani / www.13photo.ch

ABB erfreute sich auch im zweiten Quartal des laufenden Jahres einer starken Nachfrage ihrer Kunden. Der Auftragseingang, der nach dem Pandemiejahr 2020 schon im Vorjahr stark angezogen hatte, blieb auch im Berichtsabschnitt unverändert hoch.

Für die nächsten drei Monate bis Ende September verspricht der Elektrotechnik-Konzern und Siemens-Konkurrent ein zweistelliges Umsatzwachstum auf wechselkursbereinigter Basis. Damit verbunden ist die Erwartung, die markante Zunahme des durch Lieferschwierigkeiten entstandenen Auftragsüberhanges zu bremsen.

CEO Björn Rosengren zu den Aussichten für 2023: «Ich habe keine Ahnung»

Doch wie es im kommenden Jahr weitergehen könnte, steht in den Sternen. 2023 sei noch «weit weg», sagte CEO Björn Rosengren auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. «Ich habe keine Ahnung», man bereite sich aber auf ein herausforderungsreiches Jahr vor.

Für Unsicherheit sorgt die drohende Energiekrise in Europa. ABB selbst sei in ihren Produktionswerken nur noch in relativ geringem Mass auf Gas angewiesen, sagte Rosengren. Über die Abhängigkeiten der Zulieferer von dem zum grossen Teil aus Russland stammenden Energieträger habe man «keine volle Übersicht».

Die Gefahr einer Gasverknappung in Europa bedroht die Konjunktur

Das Hauptproblem einer Energiekrise sieht der CEO aber weniger in möglichen Produktionsengpässen, sondern vielmehr in der Gefahr, dass sich die hohen Rohstoffpreise allzu tief in den Budgets der Haushalte hineinfressen und über deren Kaufkraftverlust eine Rezession bewirken könnten. ABB hat im Berichtsquartal fast 35 Prozent der Verkäufe in Europa realisiert. Die entsprechenden Anteile der Regionen Amerika und Asien/Naher Osten/Afrika erreichten 33 Prozent bzw. 32 Prozent.

In Bezug auf die Inflationsentwicklung zeigte sich Rosengren «ziemlich optimistisch», dass diese den Höhepunkt nun überschritten hat. Für Investitionsgüterhersteller wie ABB, die für die Abwicklung von Bestellungen oft mehrere Monate und länger benötigen ist die Teuerung ein gewichtiger Faktor in der Preiskalkulation. Dass ABB die operativen Gewinnmargen auch in dem garstigen Inflationsumfeld zu steigern vermochte und mit einem Wert von 14,9 Prozent schon fast an dem für 2023 ausgegeben Zielwert von 15 Prozent angelangt ist, stützt Rosengrens Argument, dass der Konzern das Kalkulationsthema im Griff hat.

Bestellungsstau und Inflation machen Auftragskalkulation zum Risiko

Der Schwede verwies in seinen Ausführungen auch auf den Umstand, dass ABB nach seinem Amtsantritt im März 2020 einen starken Akzent auf die Kosten gelegt habe. Sorge bereiten muss dem CEO aber die dennoch deutlich verlängerte Zeitspanne zwischen Bestellungseingang und Abwicklung, die in dem massiv erhöhten Auftragsbestand beziehungsweise in dem stark gestiegenen Verhältnis zwischen Auftragsbestand und fakturiertem Umsatz zum Ausdruck kommt. Die Kennzahl hat im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent zugenommen. Dahinter verbirgt sich in dem inflationären Umfeld ein erhebliches Kalkulationsrisiko.

Für den Bestellungsstau bei ABB sind nicht zuletzt die Lieferschwierigkeiten chinesischer Halbleiterlieferanten verantwortlich, die sich durch den Lockdown in China in den Monaten April und Mai verschärft haben. Rosengren sieht derzeit aber eine Entspannung bei der knappen Verfügbarkeit dieses für viele ABB-Erzeugnisse wichtigen Input-Faktors. Er geht davon aus, dass die konjunkturell bedingt abgeschwächte Nachfrage der Konsumenten nach Heimelektronik Kapazitäten für die Bedürfnisse der Industrie freigesetzt haben. Viele Automobilhersteller gehen allerdings davon aus, dass das Knappheitsproblem noch längere Zeit bestehen bleiben wird.

Accelleron kommt an die Börse: Ein altes Versprechen wird eingelöst

Alles in allem konnte der ABB-Chef den erfreulichen Anstieg der Formkurve des Konzern aber auch diesem schwierigen Umfeld bestätigen, obschon die ausgewiesenen Zahlen durch negative Wechselkurseinflüsse und andere Sondereffekte teilweise stark verzerrt wurden. Zu diesen Sondereffekten gehört auch der nun definitive Ausstieg aus dem Russland-Geschäft wo ABB in zwei Fabriken 750 Mitarbeiter beschäftigt hatte. Deren Aufgabe führte zu Wertberichtigungen in Höhe von 57 Millionen Dollar.

Mit der bereits am Mittwoch angekündigten Abspaltung der Schweizer Turbolader-Herstellerin Accelleron löst Rosengren nun auch ein Versprechen ein, das er schon vor zwei Jahren abgegeben hatte. Der ebenfalls frühzeitig angekündigte Börsengang der ABB-Division E-Mobility wird aber aufgrund der unsicheren Börsenlage auf unbestimmte Zeit verschoben.

