Versorgungssicherheit: 15 Wasserkraftprojekte sollen ins Gesetz

Energiepolitik Brisanter Vorschlag: Im Namen der Versorgungssicherheit sollen die 15 Wasserkraftprojekte ins Gesetz Die Hürden für den Ausbau beim Gorner-, Grimsel- und Triftsee sollen zur Verhinderung eines Blackouts abgebaut werden. Das fordert SVP-Nationalrat und Energiepolitiker Albert Rösti. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Bis 2025 wird eine neue Staumauer am Grimsel hochgezogen. zvg/KWO

Zwei rote, rekordgrosse Kräne stehen auf knapp 2000 Meter über Meer. Denn die rund 90 Jahre alte, sanierungsbedürftige Staumauer am Grimselstausee muss ersetzt werden – und so soll bis 2025 parallel zur alten eine neue Mauer hochgezogen werden. Budgetierte Kosten: 125 Millionen Franken.

Angesichts des grossen baulogistischen und folglich auch finanziellen Aufwandes und der sich zuspitzenden Frage rund um die Versorgungssicherheit erscheint es nur logisch, die Mauer nicht nur zu ersetzen, sondern sie gleichzeitig auch aufzustocken. Und zwar um die von den Kraftwerken Oberhasli (KWO) geplanten 23 Meter. Damit würden der Seeinhalt und folglich auch die Stromproduktionskapazität um ganze 75 Prozent erhöht.

Doch daraus wird nichts, denn dafür fehlen den KWO Konzession und Baubewilligung. Dass beides bis 2025 vorliege, sei «illusorisch», sagt Sprecher Thomas Huber. Die Grimsel-Kraftwerksbetreiber bemühen sich zwar seit 21 Jahren darum, doch ohne Erfolg. Nicht weniger als dreimal sind sie in dieser Zeit mit ihrem Projekt die juristische Prozessleiter bis zum Bundesgericht hochgeklettert. Der letzte negative Entscheid stammt vom November 2020. «Jetzt stehen wir wieder auf Feld eins», sagt Huber.

Möglichst grosser Nutzen und möglichst kleiner Schaden

Die Erhöhung der Grimselstaumauer ist eines der 15 Wasserkraftprojekte, die der von Energieministerin Simonetta Sommaruga einberufene runde Tisch auserkoren hat, um die Produktion- und Speicherkapazität der Wasserkraft bis ins Jahr 2040 um insgesamt 2 Terawattstunden (TWh) zu erhöhen.

Ausgewählt wurden die 15 Projekte nach der Methode der Nutzwertanalyse: Dazu wurden die Folgen sämtlicher 33 zur Disposition stehenden Wasserkraftprojekte von der technischen Begleitgruppe evaluiert – sowohl in Bezug auf ihren energiewirtschaftlichen Beitrag als auch auf den Eingriff in Natur- und Landschaft.

Oder anders gesagt: Gesucht waren Projekte, die möglichst viel Strom versprechen und bei ihrer Realisierung einen möglichst kleinen Schaden verursachen.

SVP-Nationalrat Albert Rösti weiss, in welche Richtung er gehen will. Anthony Anex/Keystone

SVP-Nationalrat Albert Rösti, der als Präsident des Wasserwirtschaftsverbands mit am runden Tisch sass, wertet die Übung als Erfolg: «Beide Seiten haben einen Schritt gemacht.» Doch das reiche nicht. «Wir sollten nun festhalten, dass bei diesen 15 Projekten das öffentliche Interesse nach Versorgungssicherheit höher zu gewichten sei.» Oder anders gesagt: «Wir müssen diese 15 Projekte ins Gesetz schreiben», sagt Rösti, konkret in den sogenannten Mantelerlass, mit dem sowohl das Energie- als auch das Stromversorgungsgesetz revidiert werden soll und der nun vom Parlament behandelt wird.

Die 15 Projekte Chummensee, VS: 165 Gigawattstunden (GWh)

Curnera-Nalps, GR: 99 GWh

Gorner, VS: 650 GWh

Gougra, VS: 120 GWh

Griessee, VS: 46 GWh

Grimselsee, BE: 240 GWh

Lac d’Emosson, VS: 58 GWh

Lac des Toules, VS: 53 GWh

Lago deI Sambuco, Tl: 46 GWh

Lai da Marmorera, GR: 55 GWh

Mattmarksee, VS: 65 GWh

Oberaarsee, BE: 65 GWh

Oberaletsch klein, VS: 50 GWh

Reusskaskade, UR: 96 GWh

Trift, BE: 215 GWh

Ein Vorschlag, der auf Widerstand der einsprachefreudigen Verbandswelt stossen dürfte – und der sich wohl in einer Referendumsabstimmung beweisen müsste. Rösti scheint das nicht allzu grosse Sorgen zu bereiten. «Ich denke, wir hätten hier gute Argumente. Es geht schliesslich um die Versorgungssicherheit der Schweiz.» Und er fügt an: «Im Gegenzug bekommen die Natur- und Landschaftsschützer auch etwas: eine Verpflichtung für Ausgleichsmassnahmen, und dass die anderen Wasserkraftausbauprojekte eher zurückgestellt werden.»

Mehr Geld für die Stromfirmen

Ohne gesetzliche Absicherung würden Stromproduzenten die Projekte nicht vorantreiben, sagt Rösti. «Denn keiner startet ein Projekt, bei dem er riskiert, nach fünf oder sieben Jahren vom Bundesgericht zurückgepfiffen zu werden.»

Die gesetzliche Verankerung ist gemäss dem Präsidenten des Wasserwirtschaftsverbandes eine notwendige Bedingung, wenn auch nicht eine hinreichende. Denn damit die Unternehmen auch wirklich in der Schweiz in den Ausbau der Stromproduktion investieren, braucht es die im genannten Mantelerlass vorgesehenen Investitionsbeiträge. Deshalb plädiert auch Rösti, dessen SVP sich gerne im Kampf gegen mehr Staatsausgaben profiliert, «im Interesse der Versorgungssicherheit für diese Unterstützung».

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat es gezeigt: Die Stromfirmen, allen voran Axpo und BKW, investieren lieber in Fotovoltaikanlagen in Spanien oder Windpärke in Frankreich als in die heimische Produktion. Aus einem einfachen Grund: Die Rentabilität im Ausland ist höher.

Grimsel ist eines der drei grossen Projekte auf der Liste

Das Bundesgericht hat mit seinem Entscheid vom November gegen die Erhöhung der Grimselstaumauer auch gleich ein zweites KWO-Speicherprojekt sistiert: Das Kraftwerk und der Speichersee Trift im Gadmental. Das sei für die KWO das derzeit wichtigste und vielversprechendste Ausbauvorhaben, betont Huber. Zuerst aber, so die Weisung des obersten Gerichtes des Landes, müsse der kantonalbernische Richtplan überarbeitet und eine Interessenabwägung zwischen den beiden Projekten gemacht werden.

Die Baustelle am Grimselsee. zvg/KWO

Wie der Grimselsee ist auch der Triftstausee auf der 15er-Liste des runden Tisches zur Wasserkraft. Die beiden Projekte gehören zu den drei grossen und würden zusammen die Stromproduktions- und Speicherkapazität um 455 Gigawattstunden (GWh) respektive 0,455 Terawattstunden erhöhen – was immerhin knapp einem Viertel der avisierten 2 Terawattstunden entspricht. Und Huber betont: «Die zwei KWO-Speicherprojekte haben nicht nur eine grosse Bedeutung für die Versorgungssicherheit im Winter, sie sind auch gleichzeitig die am weitesten fortgeschrittenen Projekte in der Schweiz.»

