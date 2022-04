Energy Vault: Hohe Erwartungen an Tessiner Super-Batterie

Energiespeicher Hohe Erwartungen an Tessiner Super-Batterie Energiespeichern durch Gravitation: Das Interesse für das Start-up Energy Vault, das im Tessin eine Pilotanlage unterhält, ist gewaltig. Inzwischen ist das Unternehmen an der New Yorker Börse kotiert. Gerhard Lob, Arbedo-Castione Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kranturm von Energy Vault in Arbedo-Castione bei Bellinzona. Alessandro Crinari / Keystone

Der gigantische Kran mit seinen sechs Armen ist unübersehbar. Zumindest für all diejenigen, die mit der Bahn von Bellinzona in Richtung Norden fahren. Es steht im Industriegebiet von Bellinzonas Vorort Arbedo-Castione. Von der S-Bahn-Haltestelle sind es nur wenige Meter.

Von aussen deutet wenig darauf hin, dass hier ein Unternehmen tätig ist, das weltweites Interesse auf sich zieht. Doch genau das ist der Fall, denn hier geht es um Energiespeicherung, eine der grossen Herausforderungen der Energiewirtschaft, insbesondere von erneuerbaren Energiequellen wie Sonnen- und Windkraft. Mal produzieren Solarzellen und Windräder zu viel Strom, mal stehen sie still. Es braucht Batterien für die Speicherung und zur Überbrückung von Energielücken.

Genau dies macht Energy Vault mit einem so einfachen wie zugleich genialen Prinzip. Mit überschüssiger Energie werden Blöcke von einem Kran nach oben gehievt. Die durch den Hebevorgang gespeicherte Energie wird bei einem kontrollierten Absenken wieder freigesetzt. Der Strom kann direkt verbraucht oder ins Netz eingespeist werden.

Besuch der Anlage von Energy Vault

Der Kranturm von Energy Vault in Arbedo-Castione bei Bellinzona. zvg/Gerhard Lob

In der konventionellen Stromproduktion kennt man den Vorgang seit vielen Jahrzehnten von den Pumpspeicherwerken: Wenn zu viel Strom vorhanden ist (etwa durch überschüssig produzierte Nuklearenergie in der Nacht), wird Wasser in die höchstgelegenen Speicherseen gepumpt, und wenn Strom benötigt wird, lässt man dieses Wasser wieder talwärts fliessen und erzeugt elektrische Energie. Energy Vault nutzt das Höhenenergieprinzip, dies jedoch mit 35 Tonnen schweren Zementblöcken, für die auch Abfallmaterialien verwendet werden, damit sie dereinst lokal produziert werden können.

Bei einem Besuch der Anlage von Energy Vault in Arbedo-Castione vor Ostern ist der Chef Robert Piconi vor Ort. Der 50-jährige US-Amerikaner, dessen Grossvater von Italien nach Amerika ausgewandert war, pendelt zwischen Kalifornien und dem Tessin.

Energy-Vault-Chef Robert Piconi. EV/Giovanni Frondoni

Er ist Chef der amerikanischen Energy Vault sowie des hiesigen Ablegers, der mit Sitz in Lugano im Tessiner Handelsregister eingetragen ist. Gemeinsam mit Bill Gross und dem Tessiner Ingenieur Andrea Pedretti hat Piconi 2017 die Firma gegründet, die selbst die Aufmerksamkeit von Microsoft-Gründer Bill Gates auf sich zog. In einem Tweet vom 29. August 2018 nannte Gates das Start-up Energy Vault eine «exciting company», ein hochinteressantes Unternehmen, für das Problem der Energiespeicherung.

Piconi betont seinerseits, dass die gigantische Batterie nur auf dem Gravitationsprinzip beruht, es seien also keine Rohstoffe wie etwa bei Lithium-Ionen-Akkus nötig.

Der Turm muss weg

Indes: Die 70 Meter hohe Pilotkrananlage namens EV1, die seit 2020 rund 5 Megawatt produziert und ins Tessiner Stromnetz einspeist, ist bald schon Geschichte. «Bis kommenden August müssen wir den Turm abbauen», erklärt Piconi. Grund ist das neue SBB-Industriewerk in Castione, dessen Areal den Standort des Krans umfasst. $

Doch Energy Vault bastelt bereits am Nachfolgemodell EVx, das einer breiten Metallkonstruktion gleicht und 40 Prozent weniger Höhe aufweist. Die Betonblöcke werden mit einem Aufzugssystem nach oben gefahren und dann horizontal verschoben. «Ein modulares System, das wir auf Kundenwunsch entwickelt haben», erklärt Piconi.

Mit EVx kann die Speicherkapazität individuellen Wünschen angepasst werden. In Castione ist bisher erst ein Mini-Modell entstanden, in dem nur wenige Blocks zu sehen sind:

Das neue, in Entwicklung befindliche EVx-System (im Hintergrund) soll die Krananlage ablösen. zvg/Gerhard Lob

Im Internet hat die Firma schon ein ansprechendes Rendering aufgeschaltet, das die Funktionsweise mit dem seitlichen Verschieben der Blöcke zeigt. Die riesigen und flacheren Gebäude, die etwa bei Solarkraftanlagen in der Wüste stehen könnten, sollen grosse Speicherkapazitäten erlauben, um Haushalte mit Strom zu versorgen. Die Energieeffizienz beträgt laut Piconi rund 85 Prozent. Anders gesagt: 15 Prozent gehen durch den Betrieb des Systems zwischen Heben und Senken verloren.

So soll die neue Anlage von Energy Vault dann aussehen. EV/Rendering

Das Unternehmen, das insgesamt rund 100 Angestellte zählt, wovon rund ein Drittel im Tessin arbeitet, hat die Aufmerksamkeit finanzkräftiger, ausländischer Investoren auf sich gezogen, etwa den Vision Fund der Softbank. Im vergangenen Jahr vermeldete die Firma den Zulauf von 100 Millionen Dollar an Series-C-Kapital. Und es wurden Partnerschaften mit unabhängigen Energieversorgern eingegangen, die in der Solar- und Windenergie tätig sind, wie Saudi Aramco oder die italienische Enel Green Power.

Der Gang an die Börse

Der grösste Coup erfolgte am 14. Februar dieses Jahres mit dem Börsengang des Mutterunternehmens in New York, der 235 Millionen Dollar in die Kassen von Energy Vault gespült hat. Nach einem anfänglichen Kursfeuerwerk mit einer Verdoppelung des Aktienwerts hat sich zwar der Titel wieder deutlich abgeschwächt, dennoch wird das Unternehmen derzeit für seine grossen Versprechen mit rund 1,75 Milliarden bewertet.

Die Erwartungen jedenfalls sind hoch. Nun muss Energy Vault auch den Tatbeweis erbringen, dass das System in grossem Massstab auch verwirklicht werden kann und funktioniert. Piconi verspricht, dass im zweiten Halbjahr 2022 mit dem Bau einer grossen Anlage bei Schanghai in China mit einer Speicherkapazität von 100 Megawattstunden begonnen wird. Mit der kalifornischen DG Fuels wurde ein Abkommen über die schrittweise Lieferung von Speicherkapazitäten im Umfang von 1,6 Gigawattstunden getroffen.

Weitere Projekte seien in den USA, Australien, im Nahen Osten und in Europa vorgesehen, sagt Piconi. Der Chef zeigt sich zuversichtlich: «Auch der Krieg in der Ukraine macht klar, dass wir viel stärker an einer nachhaltigen Energiewirtschaft und zugleich der Dekarbonisierung arbeiten müssen.»

Das Motto des Unternehmens lautet: «Enabling a renewable world». Zum guten Image der Firma sollen auch Prominente beitragen: Der bekannte Schauspieler Leonardo Di Caprio sitzt mittlerweile im Beirat der Firma.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen