Gasheizungen in Neubauten: die Rangliste der Kantone

Energiewende Gasheizung im Neubau: Diese Kantone kommen nicht von den Fossilen los In der Westschweiz steht in einem beachtlichen Teil der neueren Wohngebäude eine Gasheizung. Einige Deutschschweizer Kantone weisen ebenfalls einen hohen Gasanteil auf. Wer zuletzt noch auf diesen Heizträger gesetzt hat, kämpft nun mit hohen Kosten. Mark Walther Jetzt kommentieren 12.10.2022, 16.00 Uhr

Auch in Neubauten anzutreffen: Brenner einer Gasheizung (rechts). Bild: Keystone

Beim Heizen setzt die Schweiz auf Öl und Gas. Jedenfalls vorwiegend. 58 Prozent der Wohngebäude und damit deutlich mehr als die Hälfte werden mit fossilen Energien geheizt. Jede vierte Person in der Schweiz heizt mit Gas.

Bestehende Öl- und Gasanlagen wurden lange nur schleppend durch umweltfreundlichere Systeme wie Wärmepumpen ersetzt. Bei Neubauten sind Letztere breiter akzeptiert. Hier sieht die Bilanz denn auch anders aus: Von den rund 70’000 Gebäuden, die zwischen 2016 und 2021 erbaut wurden, verfügen drei Viertel über eine Wärmepumpe. Zehn Prozent haben eine Gas- und ein Prozent eine Ölheizung. Das zeigen Daten des Bundesamts für Statistik (BFS).

Zwischen den Kantonen gibt es grosse Unterschiede. Nicht überall setzen die Hausbesitzerinnen und -besitzer in gleichem Masse auf erneuerbare Energien. Auffallend hoch ist der Gasanteil in Neubauten in der Westschweiz: In der Waadt sind drei von zehn Heizungen gasbetrieben, in Neuenburg und Genf rund ein Viertel. Von den Deutschschweizer Kantonen weisen die beiden Basel den höchsten Anteil auf, wie die folgende Grafik zeigt:

Die Daten, die der Kanton Genf erhebt, weichen leicht von den BFS-Werten ab; demnach verfügen 22 und nicht 24,9 Prozent der Neubauten über eine Gasheizung. Das BFS beurteilt die Qualität der Heizungsdaten bei Neubauten allerdings als gut. Der Wert für die Waadt sei korrekt, heisst es beim Kanton und auch in Basel-Stadt sieht man keinen Grund, an den Daten zu zweifeln, wie auf Nachfrage zu erfahren ist.

Fossile Heizungen verlieren letzte Attraktivität

Öl- und Gasheizungen sind wegen ihres hohen CO 2 -Ausstosses in Verruf geraten. Warum sie dennoch in Neubauten vorkommen, erklärt Christoph Hug von der Beratungsplattform Energieheld, die dem Zentralschweizer Energieversorger CKW gehört: Die Investitionskosten seien in der Regel tiefer als bei einer Wärmepumpe.

Hug sagt: «Speziell bei Mietobjekten hat der Projektentwickler entsprechend nur einen begrenzten Anreiz, sich für die teurere Variante zu entscheiden.» Die Betriebskosten, die bei den Fossilen höher sind als bei den Erneuerbaren, gehen zulasten der Mietenden.

Die Energiekrise hat indes eine neue Dynamik entfacht. Die Gaspreise sind in ungeahnte Höhen gestiegen. Wer sich in den vergangenen Jahren über die tiefen Anschaffungskosten einer Gasheizung gefreut hat, muss nun umso tiefer in die Tasche greifen. Hug sagt, die Energiekosten hätten stark an Bedeutung gewonnen. Das dürfte sich auch im Immobilienwert widerspiegeln.

Die Krise hat den Trend zum erneuerbaren Heizen verstärkt. Die Wartezeiten für Wärmepumpen beträgt teils Monate.

Gasnetz lohnt sich nur, wenn es genug Verbrauchende gibt

Die Westschweiz ist eine Gas-Hochburg - nicht nur bei den Neubauten. Die Waadtländer Umweltdirektion erklärt ihren hohen Gas-Heizanteil auf Anfrage mit der Entwicklung der Gasnetze, die eine gewisse Verbrauchsdichte erfordere.

Oder anders gesagt: Der Aufbau von Gasnetzen lohnt sich nur, wenn viele Gebäude angeschlossen werden können. Kantone mit vielen, dicht besiedelten Agglomerationen wie die Waadt hätten darum einen höheren Gasanteil.

Es waren immer schon die städtischen Regionen, die am meisten Gas zum Heizen brauchten. Das ist historisch bedingt: In den Städten entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Gaswerke, die mit dem Aufkommen von Erdgas in den 1970er-Jahren ihre Gasnetze rasch ausbauten. In Luzern werden 55 Prozent der Haushalte mit Gas geheizt, in Basel 43 Prozent, in St.Gallen 42 Prozent und in Aarau 36 Prozent.

Allerdings gehe der Trend weg von den Gasheizungen, wie die Waadtländer Umweltdirektion betont. Vor sechs Jahren seien noch 35 Prozent der neuen Wohngebäude mit Gasheizungen ausgestattet worden. Im vergangenen Jahr waren es 21 Prozent und im laufenden Jahr 13 Prozent.

Im Kanton Genf vermutet man, dass der Gasanteil hoch ist, weil die Nutzung von Holzheizungen in städtischen Gebieten eingeschränkt ist. Wegen des gut ausgebauten Gasnetzes sei ausserdem der Verbrauch von Heizöl stark reduziert worden, heisst es in Genf.

Zürich und Genf mit Verboten

Für Regeln zum Energieverbrauch in Gebäuden sind die Kantone zuständig. Als gemeinsamen Nenner haben sie so genannte Mustervorschriften im Energiebereich (Muken) erarbeitet. Die aktuelle Fassung von 2014 enthält Vorschriften, die den Einbau fossiler Heizungen in Neubauten nur unter strengen Bedingungen zulässt. Sieben Kantone wenden die besagten Mustervorschriften in diesem Punkt allerdings nicht an – darunter die Waadt. Der Kanton revidiert jedoch sein Energiegesetz, das über die Muken 2014 hinausgehen soll. Zu dieser Gruppe gehören auch der Aargau und Solothurn.

Strenge Regeln gelten in den Kantonen Zürich und Genf: In Zürich ist der Einbau von Heizungen, die fossile Brennstoffe verwenden, seit dem 1. September verboten, in Genf seit zwei Jahren.

Die Gebäude sind ein bedeutender Posten der Energiewende: Sie machen fast ein Viertel der Schweizer Treibhausgasemissionen aus. Die Emissionen entstehen primär beim Verheizen von Öl und Erdgas.

