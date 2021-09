Energiewende Windräder: Investitionen in die Zukunft oder windige Versprechen? EWL investiert vermehrt in die Windenergie, auch im Ausland. Das lohnt sich bisher nicht in allen Fällen. Gregory Remez Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Die Schweiz erlebt ein ausgezeichnetes Windjahr. Wie den Daten des Bundesamtes für Energie (BFE) zu entnehmen ist, haben die 42 Windkraftanlagen in der Schweiz im ersten Semester des laufenden Jahres 22 Prozent mehr Strom produziert als ursprünglich veranschlagt. Ein Rekord, in dem Windkraftbefürworter einen weiteren Beweis dafür sehen, dass es hierzulande «nicht an Wind fehlt, sondern an Windenergieanlagen, die den Wind nutzen», wie die Präsidentin der Vereinigung zur Förderung der Windenergie in der Schweiz (Suisse Eole), Isabelle Chevalley, jüngst verlauten liess.

Blick auf die vier Windräder des Parks Gries auf dem Nufenenpass. Bild: Olivier Maire/Keystone

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass trotz der zuletzt günstigen Windbedingungen nicht alle Windkraftanlagen in der Schweiz auch halten, was sie versprechen. Zu optimistische Prognosen haben in der Vergangenheit teilweise zu überrissenen Erwartungen geführt. Mit der Folge, dass gewisse Anlagen derzeit weit unter der budgetierten Strommenge produzieren und massive Verluste einfahren.

Prominentes Negativbeispiel: der Windpark Gries auf dem Nufenenpass. 2016 eröffnet, ist der Park mit vier Windrädern auf über 2500 Metern über Meer – der höchste seiner Art in Europa – in den letzten Jahren immer wieder unter den Erwartungen geblieben. Selbst im Rekordhalbjahr 2021 konnte Gries die budgetierte Strommenge gemäss BFE-Daten nicht erreichen – als einziger von den elf erfassten Schweizer Windparks.

Von 0 auf 13 Windparks in zehn Jahren

Die Gründe sind vielfältig: Nebst windigem Versprechen der ursprünglichen Betreiber sind dies vor allem der ausbleibende Wind, aber auch sonst ungünstige Wetterbedingungen; so vereisten etwa gleich im ersten Winter die Rotorblätter der Anlage, was zu wirtschaftlichen Einbussen führte. Bis heute ist das 20-Millionen Franken-Projekt auf dem Nufenenpass defizitär. Anstelle der ursprünglich erwarteten 10 Gigawattstunden (GWh) haben die Windräder 2019 6,9 Gigawattstunden und im vergangenen Jahr 5,8 Gigawattstunden produziert. Inzwischen wurde die Prognose nach unten korrigiert.

Hauptaktionär des Windparks ist heute Energie Wasser Luzern (EWL). Der Energiedienstleister hat die Anlage vom ursprünglichen Besitzer und Projektinitiator Martin Senn übernommen und hält gegenwärtig eine Beteiligung von 68,3 Prozent. Auf den von Kritikern vielfach geäusserten Vorwurf, Windkraftanlagen könnten in der Schweiz nur dank grosszügiger Subventionen betrieben werden, entgegnet Patrik Rust, Vorsitzender der EWL-Geschäftsleitung:

«Die staatlichen Fördermittel sind als Anschubfinanzierung bis heute für alle Windkraftanlagen sehr wichtig.»

EWL ist überzeugt, dass die Windenergie in Zukunft wettbewerbsfähig sein wird. «Die Wirtschaftlichkeit hängt auch wesentlich von der zukünftigen Strompreisentwicklung ab», sagt Rust. Entsprechend würden die Förderungen schrittweise reduziert. «Während die Einspeisevergütungen eine gewisse Investitionssicherheit geben können, bleiben die tatsächlichen Winderträge sowie die Umweltauflagen die kritischen Faktoren.»

Der Glaube an die Windkraft drückt sich bei EWL auch in Zahlen aus. In den letzten zehn Jahren hat der Luzerner Stromproduzent vermehrt in Windenergie investiert. War 2010 noch keine einzige Windkraftanlage in dessen Besitz, ist er inzwischen an 13 Windparks im In- und Ausland beteiligt:

Mit der Beteiligung an Gries und dem Strombezugsrecht von einer Anlage des Windparks Juvent im Jura habe man sich langfristig den Strom von fünf Schweizer Windenergieanlagen gesichert, sagt Rust. Damit sei EWL «in der Stromproduktion aus Windenergie im Schweizer Schnitt überproportional gut vertreten». Bei den elf Beteiligungen in Deutschland und Frankreich liege der Fokus nebst einer Investition dagegen vor allem in der Sicherung von attraktiven Windstandorten.

Ausländischer Strom fliesst noch nicht nach Luzern

Seinen Ursprung hat der Ausbau der Windenergie bei EWL in einem Volksentscheid aus dem Jahr 2011. Damals – keine sechs Monate nach der Katastrophe von Fukushima – beschlossen die Stadtluzerner, bis 2045 aus der Kernenergie auszusteigen. Seither hat EWL den Anteil der erneuerbaren Energien stetig ausgebaut. 2020 stammten bereits 64 Prozent des EWL-Stroms aus erneuerbaren Quellen:

Nebst Wind- und Solarenergie, die noch eine kleine Rolle spielen, setzt man in Luzern vor allem auf Wasserkraft, die inzwischen über die Hälfte des bezogenen Stroms ausmacht.

Windanlagen sollen dereinst vor allem mögliche Stromengpässe im Winter verhindern. Wie viel Strom aus den Windparks, an denen EWL beteiligt ist, aber tatsächlich bei den Luzerner Haushalten ankommt, ist nicht in jedem Fall klar. Nur der Strom von Juvent werde direkt an die EWL-Kunden weitergegeben, sagt Rust. Der Windpark Gries sowie die ausländischen Windanlagen erhielten indes eine Einspeisevergütung, weshalb EWL nicht über den Strom verfügen könne. Erst nach dem Auslaufen dieser Vergütungen werde man dort direkt beziehen können.

Noch handelt es sich bei den Beteiligungen im Ausland also vor allem um Zukunftsinvestitionen. Ob dieser Strom bald auch nach Luzern fliesst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem stellt sich die Frage, ob es wirtschaftlich opportun sein wird, Strom aus dem Ausland in die Schweiz zu bringen. Noch ist dies zu teuer. Doch Rust sagt: «Die bilateralen Verhandlungen laufen. Deren Ausgang ist noch offen.» Ein anderes Szenario wäre, dass EWL den Strom aus den deutschen und französischen Windparks weiterhin im Ausland verkauft und dafür in der Schweiz Windzertifikate erhält.