Personalengpass: Skyguide erhöht Löhne für neue Fluglotsen

Engpass Das nächste Flugchaos droht wegen eines Lotsenmangels – nun verdoppelt Skyguide die Löhne für Neueintretende Die Schweizer Flugsicherung Skyguide braucht dringend neues Personal im Tower. Die Firma in Bundesbesitz versucht deshalb, Kandidatinnen und Kandidaten mit höheren Salären anzulocken. Dabei sind diese schon heute hoch. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Eine Mitarbeiterin von Skyguide kontrolliert die Monitore und hat Blick auf das Flugfeld des Flughafens Zürich. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Der Ausfall war historisch. Am 15. Juni musste Skyguide wegen eines technischen Fehlers den Schweizer Luftraum sperren. Die Panne führte zu zahlreichen Verspätungen und gestrichenen Flügen. Nach einigen Stunden und der Behebung des Problems kehrten die Skyguide-Fluglotsinnen und -lotsen zur Normalität zurück und die Maschinen von Swiss und Co. konnten wieder starten und landen.

Alex Bristol, CEO von Skyguide. Bild: Simone Schuldis

Doch damit ist das Flugsicherungsunternehmen in Bundesbesitz nicht aus dem Schneider. Nicht nur, weil die Analyse des technischen Problems noch am Laufen ist. Sondern auch, weil Skyguide mit einem Personalengpass konfrontiert ist. Dies betonte Skyguide-Chef Alex Bristol noch am gleichen Tag wie der Flugraumsperrung im Interview mit CH Media. Bis im Sommer 2023 habe man wohl noch genügend Fluglotsen. «Für die Zeit danach klafft aber eine Lücke, es droht dann auch bei uns, so wie in ganz Europa, ein Personalengpass in der Flugsicherung.» Pro Jahr bildet Skyguide bis zu 50 Studierenden aus.

5000 statt 2400 Franken pro Monat

Nun glaubt Skyguide ein Rezept gefunden zu haben. Um Nachwuchspersonal zu rekrutieren, werde man den Studierenden ab dem neuen Ausbildungsjahrgang, der im September startet, einen höheren Lohn gewähren, wie Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir sagt.

Der Studiengang «Dipl. Flugverkehrsleiter:in HF» ist für Teilnehmende kostenlos. Im ersten Kursjahr bekommen diese aber neu eine Ausbildungsentschädigung von 4000 Franken pro Monat - doppelt so viel wie zuvor. Im zweiten und dritten Jahr beträgt die Ausbildungsentschädigung monatlich 5000 Franken pro Monat. Bisher waren es 2400 Franken.

Matura- oder Lehrabschluss nötig

Laut Huguenin-dit-Lenoir werden so künftig auch Darlehen obsolet, welche Studenten während ihrer Ausbildung zum Flugverkehrsleiter bei Skyguide anfordern konnten. Man sei überzeugt, damit gute Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen. Anzeichen für einen Engpass gibt es schon heute. In Genf habe man aktuell noch elf freie Plätze für den Kurs, der im September beginnt – so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt.

Eine eindeutige Erklärung hat Skyguide dafür nicht. «Möglicherweise hat es mit der Pandemie zu tun, mit der aktuellen Situation in der Flugbranche oder dem Wandel der Bedürfnisse der Generation Z», sagt Huguenin-dit-Lenoir. In Genf sind es noch zehn, im Tessin noch einen.

Im Tower am Flughafen Zürich überwachen Flugverkehrsleiter der Skyguide die Rollmanöver, Starts und Landungen und den Verkehr in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die Studierenden müssen einen Matura- oder Lehrabschluss vorweisen können und müssen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein. Die Ausbildung dauert rund 30 Monate. Danach wartet nicht nur viel Verantwortung, sondern auch eine fürstliche Entlöhnung. Das Durchschnittssalär der Lotsen-Crew an den Flughäfen Zürich und Genf beträgt 180'000 Franken – und dies bei einer 35-Stunden-Woche.

Mit 56 ab in die Pensionierung

Hinzu kommen je nach Alter bis zu 35 Ferientage. Und alle fünf Jahre gibt es 6000 Franken für einen zweiwöchigen Erholungsurlaub im Wellness-Hotel. Und: Der Bund möchte das Pensionierungsalter zwar auf 60 Jahre erhöhen, doch aktuell liegt es noch immer bei 56 – und dabei möchten es die Gewerkschaften auch belassen.

Der Tower des Flughafens Zürich. Bild: Frank Reiser / ZUR

Diese grosszügigen Arbeitsbedingungen scheinen auch Skyguide-Chef Alex Bristol unangenehm. So sagte er in einem Interview mit CH Media vor zwei Jahren: «Als ich 2011 bei Skyguide begonnen habe, forderte ich mehr Produktivität und Effizienz. Ich will nicht sagen, dass sie verwöhnt sind, aber man dürfte sicher eine gleich gute Leistung erwarten, wenn der Lohn etwas tiefer läge oder die Arbeitszeit etwas länger wäre, auch wenn sie einen anspruchsvollen Job ausüben.»

«Diese Diskrepanz macht uns Sorgen»

Aktuell zählt Skyguide 562 Flugverkehrsleiterinnen und -leiter. Die hohen Löhne führen denn auch zu hohen Kosten. So gehörte Skyguide vor der Pandemie laut einem Report von Eurocontrol mit 810 Euro pro Flugstunde zu den teuersten Flugsicherungsbehörden. Der Durchschnitt beträgt nur 509 Euro. Dies könnte Airlines vermehrt dazu verführen, einen Bogen um die Schweiz machen.

Das weiss auch Bristol: «Diese Diskrepanz zum Ausland macht uns in der Tat Sorgen.» Die Schweiz sei für die Fluggesellschaften klein genug, um sie zu umfliegen. Gleichzeitig sei der Spielraum von Skyguide klein. «Denn EU-Flugsicherungsfirmen erhalten Geld aus Brüssel für ihre Investitionen. Wir müssen sie über die Preise wieder reinholen.» Frankreich habe über die letzten vier Jahre hinweg über 150 Millionen Euro von der EU erhalten. «Also können sie den Airlines günstigere Preise anbieten. Wir nicht.»

