Das Retourbillett gilt nur noch einen Tag – die Begründung der ÖV-Branche irritiert Weil Tickets missbraucht werden könnten, hat die ÖV-Branche die Gültigkeit reduziert. Das ärgert Ausflügler: Sie müssen nun zweimal an den Schalter. Stefan Ehrbar 15.08.2020, 05.00 Uhr

Die ÖV-Branche hat während der Coronakrise ihre Tarife angepasst. Keystone

Peter Z.* wollte ein paar Ferientage in der Ostschweiz verbringen und kaufte sich für seinen Ausflug ein Retourbillett. Damit sah er sich gewappnet für seine Reise mit dem ÖV. Die Kundenbegleiterin im Zug belehrte in aber eines Besseren: Das Retourbillett sei nur gültig, wenn er gleich wieder zurückfahre. Wenn er das an einem anderen Tag tun wolle, müsse er ein zweites Billett kaufen. Z. fragt im Kundenforum der SBB: «Warum wollen die SBB, dass man zwei Mal an den Schalter oder an den Automaten gehen muss?»