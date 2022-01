Menschen 2022: Patrik Meli, Chef von MAN Energy Solutions

Serie Menschen im Fokus 2022 (4/5) Dieser Mann arbeitet mit Profit an der Energiewende: «Die Industrie ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems» Abseits der politischen Reden wird konkret an der Energiewende gearbeitet. Etwa im Herzen von Zürich, in den Produktionshallen von MAN Energy Solutions. Dort haben Patrik Meli und sein Team einen Kompressor entwickelt, mit dessen Hilfe nun ein Kohlekraftwerk in Dänemark abgestellt werden kann. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Patrik Meli, Chef von MAN Energy Solutions Schweiz, vor dem Kompressor, der in Zürich entwickelt und nun in Dänemark zum Einsatz kommen soll. Severin Bigler / © CH Media

Es waren wohl die längsten drei Minuten seines Lebens, die drei Minuten Funkstille, bis endlich aus dem Kontrollraum im fernen Norwegen die Meldung kam, dass alles funktioniert – auch 300 Meter unter Wasser. Das war im September 2015, Patrik Meli war damals technischer Direktor und verantwortlich für die Entwicklung jenes Kompressors, der nun einen Beitrag leisten soll zur Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Heute ist er Chef und tritt 2022 an, den Tatbeweis zu erbringen.

Immer ohne Krawatte: Patrik Meli. Severin Bigler / © CH Media

Kompressoren sind omnipräsent. Sie dienen der Förderung von Erdgas, der Herstellung von Benzin und kommen eigentlich auch bei der Produktion der meisten Güter des täglichen Bedarfs zum Einsatz.

Melis Kompressor zeichnet sich dadurch aus, dass er möglichst simpel konstruiert ist, ganz nach dem Motto: «Reduce to the minimum», wie er es ausdrückt. «Denn was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen.» Im norwegischen Meer wird er zur Gasförderung eingesetzt, jetzt hingegen ist er Teil einer Anlage, mit der Elektrizität aus Windenergie in klimaneutrale Fernwärme umgewandelt und verteilt werden soll.

Übergrosse Wärmepumpe für 100000 Menschen

Das Herzstück bilden zwei der besagten, elektrisch angetriebenen Kompressoren. Eingebaut werden sie in eine Art überdimensionierte – oder wie Patrik Meli es ausdrückt: «grossindustrielle» Wärmepumpe namens «ETES Heat Pump», deren Grundprinzip die Umwandlung von elektrischer in thermische Energie ist, also von Strom in Wärme oder Kälte.

Diese wird entweder direkt an die Haushalte verteilt oder in Form von Warmwasser und Eis in Reservoirs gespeichert. Alles wird in Zürich entwickelt, produziert und getestet - von Meli und den Mitarbeitenden bei MAN Energy Solutions.

Ein Mitarbeiter von MAN Energy Solutions arbeitet in Zürich am Kernmaschinen-Rotor eines Kompressors. Severin Bigler / © CH Media

2022 muss die Gross-Wärmepumpe fertiggestellt werden, denn ab 2023 steht sie im Einsatz: in Esbjerg, einer Hafenstadt an der dänischen Westküste. Im Frühjahr 2023 wird dort das alte Kohlekraftwerk abgeschaltet, die rund 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner sollen fortan ihre Heizenergie von der «Made in Zürich»-Maschine beziehen.

Meli spricht von einer Einsparung von 100'000 Tonnen CO 2 pro Jahr, was wiederum dem Jahresausstoss von 55'000 Autos entspreche. Esbjerg will bis 2030 kohlenstoffneutral werden, die Wärmepumpenlösung von MAN Energy Solutions ist ein wichtiger Baustein, um dieses Ziel zu erreichen. «Die Industrie ist bei der Energiewende Teil der Lösung, nicht Teil des Problems», sagt Meli. Die Technologie sei vorhanden. Und vor allem: Sie sei auch bezahlbar.

Der heute 50-jährige Manager, der mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im Teenageralter im Bezirk Affoltern, also im Säuliamt, wohnt, geht hier schon über 30 Jahre ein und aus. Er hat 1987 in der Firma, die er heute leitet, schon seine Lehre gemacht – als Maschinenzeichner. Diesen Beruf gibt es so nicht mehr, er wurde abgelöst vom Konstrukteur.

Und auch das Unternehmen hat sich stark gewandelt: vom Schweizer Industriebetrieb zum Standort eines internationalen Grosskonzerns. Zu Melis Lehrzeit hiess die Firma Sulzer Escher Wyss, später dann Sulzer Turbo, MAN Turbo, MAN Diesel & Turbo – bis dann das Unternehmen 2018 in MAN Energy Solutions umgetauft wurde, was eindeutig besser dem Zeitgeist entspricht.

Die Zürcher Einheit ist heute ein Puzzleteilchen im 3-Milliarden-MAN-Energy-Solutions-Konzern mit Sitz im bayrischen Augsburg, der wiederum nur eine Unterabteilung der VW-Gruppe ist. Aber eines, das offensichtlich immer wichtiger wird - nicht zuletzt seit sich auch die deutsche Autoindustrie zur Energiewende bekannt hat. Neulich soll gar VW-Konzernchef Herbert Diess bei einem öffentlichen Auftritt den revolutionären Charakter des Esbjerg-Projektes betont haben.

Das Lager muss weg, es braucht mehr Platz für die Produktion

Das sind positive Zeichen für Meli und den Betrieb am Escher-Wyss-Platz, der letzten Industriezone im Herzen der Stadt Zürich. Der Raum dieses äusserst aussergewöhnlichen Standorts ist auf ein Viereck begrenzt, die Gebäude stehen unter Denkmalschutz, nichts darf geändert werden, weder im noblen Verwaltungsratssitzungszimmer, noch im Treppenhaus, noch in der 1895 errichteten Produktionshalle, wo 150 der insgesamt 700 Mitarbeitenden und 60 Lernenden in zwei Schichten Kompressoren fertigen.

Blick in die denkmalgeschützten Produktionshallen von MAN Energy Solutions Schweiz. Severin Bigler / © CH Media

Heute geht alles in den Export. Das soll sich jetzt ändern, wie Patrik Meli betont: MAN Energy Solutions hofft, mit seinen neuesten Entwicklungen auch Abnehmer in der Schweiz zu finden.

Der begeisterte Skifahrer Patrik Meli in Grindelwald. ZVG

Die eingeschränkten Platzverhältnisse würden zu mehr Zusammenarbeit mit externen Partnern zwingen, sagt Meli. Und zu mehr Innovation. «Wir können hier nicht Massenware herstellen, was wir brauchen, sind echte Gamechanger.» Also nichts, das auch andere günstiger produzieren können, sondern Eigenentwicklungen, mit welchen die Karten neu verteilt werden können.

Meli erinnert sich, wie einst die Suche nach Innovation gehandhabt wurde: Alle Kader, auch er, wurden im Winter in die Berge geladen zum Brainstorming. «Es war toll», erinnert sich der Skifahrer. «Doch gebracht hat es wenig.» So wurde auf seinen Vorschlag der Kreativtrupp neu – heute würde man sagen: divers – zusammengestellt: aus langjährigen Angestellten und Neuzuzügen, aus Frauen und Männern, aus Mitarbeitenden mit verschiedensten Berufen und aus den unterschiedlichsten Abteilungen. Das Resultat wird nun in Esbjerg aufgebaut.

Meli hat jedenfalls kein Problem, Interessierte für die Lehrstellen zu finden. Viele Junge, ob Männer oder Frauen, wollten an etwas Grossem arbeiten, sagt der Manager, der nie Krawatte trägt und mit allen Mitarbeitenden per Du ist. Und dafür schafft er jetzt mehr Platz. Bald soll das Lager ausgelagert werden, an den Stadtrand, um hier im Zentrum mehr Raum zu haben für den Bau der grossen Maschinen.

Energie umwandeln: Für eine neue Kundschaft

Es läuft gut, doch das war nicht immer so. Es gab auch Zeiten, da waren Meli und seine Kolleginnen und Kollegen neidisch auf die ABB-Gruppe, die sich bei der Firmenaufteilung 1974 das damals lukrative Gasturbinengeschäft geschnappt hatte, während man hier, auf der Sulzer-Seite, mit dem serbelnden Kompressorengeschäft zurückblieb.

Doch mittlerweile haben sich die Vorzeichen geändert: Das Gasturbinengeschäft landete via Alstom bei General Electric und soll jetzt im Rahmen des Grossumbaus wieder abgestossen werden, mit den Kompressoren hingegen lässt sich Geld verdienen. Vor 20 Jahren schaffte die Einheit den Schritt zurück in die Gewinnzone – und arbeitet heute äusserst profitabel, auch wenn Meli keine Zahlen nennen will.

Hoher Besuch in den Zürcher Produktionshallen von MAN Energy Solutions: Patrik Meli (2.v.l.) zeigt Energieministerin Simonetta Sommaruga, Solarimpuls-Pionier Bertrand Piccard sowie der Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch, seinen Industriebetrieb. Alexandra Wey / KEYSTONE

Für die Zukunft ist er mehr als optimistisch: «Wir wandeln Energie um», sagt Meli. Das war früher so. Und ist heute noch so. Ändern tut sich nur die Kundschaft – weg von den Öl- und Gas-Konzerne, hin zu den Städten und Industriefirmen, die CO 2 -neutral werden wollen.

