Flughäfen Zürich in Kerosin-Krise: Werden Ferienflüge gestrichen?

Am Flughafen Zürich droht ein Kerosin-Engpass: Was das für die Ferienflüge bedeutet Pro Tag benötigt der Zürcher Flughafen vier Millionen Liter Kerosin. Dieses wird über die Bahn angeliefert. Gemäss einer neuen Einschätzung des Bundes machen sich dort erste Probleme bemerkbar. 29.07.2022

Ohne Kerosin kein Flug: Ein Lastwagen füllt auf dem Rollfeld des Flughafens Zürich den Tank eines Swiss-Flugzeugs mit Treibstoff auf. Bild: Keystone

Ukraine-Krieg, Klimaerwärmung, Pandemie-Nachwehen: Derzeit überlagern sich die globalen Krisen. Die Folgen sind unmittelbar spürbar: Energieknappheit, Preissteigerungen und Hitzewellen. Und sie verstärken sich gegenseitig. So führt Putins Angriffskrieg in der Ukraine nicht nur dazu, dass die Energiepreise stark angestiegen sind.

Die Trockenheit behindert ihrerseits Rheinschiffe, die Treibstoffe in die Schweiz bringen. Wegen rekordtiefer Pegelstände können sie weniger laden. Der Bund hat deshalb entschieden, dass die Mineralöl-Pflichtlager aushelfen und ihre Vorräte bis im September unterschreiten können.

Nicht nur die Versorgungssituation bei Diesel, Benzin und Heizöl ist angespannt. Auch beim Flugpetrol drohen Engpässe. Wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung in seiner neusten Lagebeurteilung vom Mittwoch schreibt, machten sich bei der Kerosinversorgung am Flughafen Zürich «die Bahnprobleme bemerkbar», während der Flughafen Genf «ausreichend versorgt ist».

«Unverändert schlechte Performance der Bahn»

Hier ist nicht die Rheinschifffahrt der Flaschenhals, sondern der kriselnde Güterbahnverkehr: Weil der grenzüberschreitende Bahnverkehr mit Personalengpässen, Baustellen und Stellwerkstörungen zu kämpfen hat, fallen Züge ganz aus oder verspäten sich zumindest stark. Der Bund spricht von einer «unverändert schlechten Performance der ausländischen Bahn», weshalb die benötigten Mineralöl-Produkte nur erschwert in die Schweiz transportiert werden könnten und sich die Lage weiter verschärft habe.

Das europäische Güterbahnchaos betrifft demnach die täglich acht Züge, die in sogenannten Kesselwaggons neben Benzin, Diesel und Heizöl auch Kerosin ins Tanklager ins zürcherische Rümlang liefern. Dieses Lager ist unverzichtbar dafür, dass Airlines ihre Maschinen am Flughafen Zürich betanken können. In Rümlang ist für die sogenannte «Unterflurbetankungsanlage» und somit für die Lagerung und die Verteilung des Kerosins eine eigenständige Aktiengesellschaft zuständig. Sie betreibt eine 5,5 Kilometer lange Pipeline von Rümlang bis zum Flughafen, durch die an einem durchschnittlichen Tag 3,5 bis 4 Millionen Liter Kerosin fliessen. Zu Spitzenzeiten können die Airlines auch einmal 5,5 Millionen Liter pro Tag nachfragen. Damit in diesen Tagen Ferienflüge abheben können, ist also der Kerosin-Nachschub durch die Bahn von zentraler Bedeutung: Denn das Tanklager Rümlang wird ausschliesslich per Bahn beliefert.

Flughafen sieht noch keine Probleme

Auf Anfrage heisst es beim Flughafen Zürich, es gebe «keinerlei Einschränkungen im Flugverkehr in Zusammenhang mit Lieferung und Lagerung von Flugpetrol». Entwarnung gibt auch das Tanklager Rümlang. Doch da es selbst nur Lagerkapazitäten bereitstellt und selbst kein Kerosin einkauft, hat es keine Übersicht darüber, ob alle bestellten Lieferungen ankommen. Es sind die Mineralölfirmen wie Shell, Total Energies oder BP, die offenbar gerne mehr Kerosin beschaffen möchten, aber an der Logistik scheitern.

Wegen der angespannten Versorgungslage beim Erdöl dürfen die Pflichtlager etwas angezapft werden, auch beim Kerosin. Die sogenannte Pflichtlagerunterschreitung darf bis Anfang September 6,5 Prozent betragen. Eine Pflichtlagerunterschreitung bedeutet noch keine ordentliche Freigabe der Pflichtlager, wie sie der Bund in einer Notsituation anordnen kann. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung geht davon aus, dass die Lager rasch wieder aufgefüllt werden können, sobald die Logistikprobleme bei Schifffahrt und Bahn behoben sind.

Nach den Pflichtlagern folgt die Kontingentierung

Käme es bei einer langanhaltenden Versorgungskrise bei Kerosin zu Absagen von Flügen, weil Airlines keinen Treibstoff mehr tanken können? Dies ist theoretisch denkbar. Erst wenn die Pflichtlager freigegeben werden müssten, dieser Schritt aber nicht ausreichen würde, käme beim Kerosin eine Kontingentierung zum Zug.

«So wird der Absatz und damit indirekt auch der Verbrauch von Flugpetrol auf den Schweizer Flughäfen beschränkt», schreibt der Bund. Fluggesellschaften könnten nur noch eine beschränkte Menge Kerosin beziehen – und müssten möglicherweise geplante Flüge streichen. Eine Sprecherin des Flughafens Zürich betont, man sei vorbereitet, gehe aber aktuell nicht von einem solchen Szenario aus.

Teures Öl, teure Flugtickets

Eine direkt spürbare Folge für Fluggäste hat die Versorgungskrise beim Erdöl dennoch: Der Preis für Flugbenzin hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Dies schlägt sich in den Ticketpreisen nieder. «Insbesondere aufgrund der derzeitigen Entwicklung des Rohölpreises sind weitere Preisanpassungen bei Flugreisen dieses Jahr wahrscheinlich», heisst es bei der Swiss auf Anfrage von CH Media.

