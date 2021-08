Ernährung Wie viel Zucker ist zu viel? Getränkehersteller könnten in der Schweiz bald neue Vorgaben erhalten Behörden wollen Getränkeherstellern feste Ziele zur Zuckerreduktion vorgeben. Bisher sind alle Anläufe gescheitert. Das hat mehrere Gründe. Gregory Remez 12.08.2021, 05.00 Uhr

Bei der herkömmlichen Cola bleibt die Rezeptur bis auf weiteres unverändert. Bild: Dominik Wunderli

Die Rezeptur von Coca-Cola ist ein gut gehütetes wie mythenumwobenes Geheimnis. Wie viel wovon drin ist, wissen nur Eingeweihte. Nur bei einer Ingredienz ist das anders, denn deren Mengenangabe findet sich auf jeder Flasche: 10,6 Gramm Zucker enthalten 100 Milliliter Cola. Auf einen Liter macht das ungefähr 37 Stück Würfelzucker. Zu viel, finden seit je Wissenschafter und Konsumentenschützer mit Verweis auf die Zunahme von Volkskrankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes.

Trotzdem sind hierzulande bisher etliche Bemühungen, Süssgetränkehersteller zu einer Reduktion des Zuckergehalts in ihren Produkten zu verpflichten, gescheitert. Anders als etwa bei Joghurts oder Müesli sind bei Getränken keine fixen Ziele zur Zuckerreduktion definiert. Dabei tragen Getränke (38 Prozent) zusammen mit Süssigkeiten (48 Prozent) weit mehr zur Zuckerzufuhr in der Bevölkerung bei als Milch- (7 Prozent) und Getreideprodukte (3 Prozent).

Das soll sich nun ändern. Im Herbst will das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) einen «neuen Anlauf nehmen, um eine wirkungsvolle Selbstverpflichtung der Süssgetränkehersteller zu erreichen», wie die Behörde gegenüber unserer Zeitung versichert. Das bedeute, dass bei Hauptprodukten wie der herkömmlichen Coca-Cola «die Rezeptur angepasst respektive der Zucker reduziert werden muss».

Parteien können sich nicht einigen

Seit über zwei Jahren ist das BLV laut eigener Angabe mit Herstellern von Süssgetränken im Gespräch, um diese Lebensmittelgruppe ebenfalls in die sogenannte Erklärung von Mailand aufzunehmen. Darin sind bis anhin lediglich Ziele zur Zuckerreduktion in Joghurts und Frühstückscerealien definiert. Zu den Unterzeichnern der Erklärung, die im Jahr 2015 verabschiedet wurde, gehören inzwischen 14 Schweizer Unternehmen, darunter etwa die Grossverteiler Coop und Migros oder die Lebensmittelproduzenten Nestlé, Emmi und Bio-Familia.

Nun will also das BLV, welches die Einhaltung der Vereinbarung kontrolliert, die Palette der beaufsichtigten Lebensmittelgruppen um die Kategorie der Getränke erweitern. Das würde auch bedeuten, dass bald weitere Unternehmen in die Erklärung von Mailand aufgenommen würden, nicht zuletzt auch der Coca-Cola-Konzern. Dieser zeigt sich auf Anfrage zumindest nicht gänzlich abgeneigt: Man sei «grundsätzlich bereit, im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung mit den Behörden Gespräche zu führen», so ein Sprecher.

Dass es endlich auch in der Schweiz zu einer Selbstverpflichtung der Süssgetränkehersteller kommen könnte, hängt auch mit einer Initiative auf europäischer Ebene zusammen. So hat sich Ende Juni der Verband der europäischen Softdrink-Industrie (Unesda) als einer der Unterzeichner der EU-Kommissionsstrategie «Vom Hof auf den Tisch» dazu verpflichtet, den Zuckergehalt in Süssgetränken bis 2030 um 10 Prozent zu verringern.

Als Mitglied der Unesda will auch der Verband der Schweizerischen Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten (SMS) das europäische Engagement zur Zuckerreduktion mittragen, wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigt. Dass es hierzulande bei den Getränken bisher keine fixen Ziele zur Zuckerreduktion gibt, erklärt dieser unter anderem mit einer Priorisierung des BLV:

«Getreide- und Milchprodukte werden grundsätzlich als gesund wahrgenommen. Somit ist der Hebel einer Zuckerreduktion bei diesen Produkten, wenn auch in kleinen Schritten, viel stärker zu gewichten.»

Denn: Im Gegensatz zu Getreide- und Milchprodukten befänden sich Erfrischungsgetränke zuoberst auf der Lebensmittelpyramide und sollten entsprechend der Empfehlung massvoll konsumiert werden.

Das BLV hingegen verweist darauf, dass man bereits seit Jahren mit den Süssgetränkeherstellern im Gespräch sei, bisher aber «keine Ziele gefunden werden konnten, die von beiden Parteien akzeptiert werden».

Caffè Latte von Emmi: Getränk oder Lebensmittel?

Wie schwierig Schritte zur Zuckerreduktion im Getränkebereich in der Praxis sind, zeigt sich exemplarisch am beliebten Kaffeegetränk Emmi Caffè Latte. Obwohl in einem «Macchiato» oder «Cappuccino» pro Deziliter ähnlich viel Zucker drin ist wie in einem Glas Coca-Cola, trägt der heuer von Emmi eingeführte Nutri-Score auf den Caffè-Latte-Produkten fast immer ein grünes «B». Der Grund dafür: Laut dem BLV zählen diese nicht zu den Getränken, sondern zu den Lebensmitteln, da sie mindestens 80 Prozent Milch enthalten und Milch als wichtige Quelle von Eiweiss und Calcium gilt. Dadurch wird der viele Zucker quasi neutralisiert, was zur positiven Bewertung führt. Man sei sich des Problems aber bewusst und suche nach einer Lösung, so das BLV.

Auch sonst dürfte das Thema Zuckerreduktion den Behörden hierzulande noch lange Kopfzerbrechen bereiten. Einerseits nimmt der Druck von Seiten der Konsumentenschützer zu, endlich verpflichtende Ziele für Getränkehersteller zu definieren. Andererseits darf die Zuckerreduktion in Lebensmitteln laut Fachleuten auch nicht zu schnell erfolgen – um die Konsumenten nicht zu vergraulen. Hinzu kommt eine gewisse Renitenz seitens der Industrie. Trotz der erwähnten Initiative auf europäischer Ebene plant etwa der Coca-Cola-Konzern keine Anpassung der Rezeptur bei ihrer herkömmlichen Brause. Es bleibt damit bis auf weiteres bei 37 Stück Würfelzucker auf einen Liter Cola.