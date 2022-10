Börse: Unsicherheit wegen Stabilität – auch bei Schweizer Banken

Banken Es wird Oktober und das Zittern auf den Finanzmärkten bedrohlicher: Kommen die Schweizer Banken in Probleme? Der oberste Bankenaufseher Urban Angehrn zeichnet ein düsteres Bild von der aktuellen Lage, betont aber die seit der Finanzkrise deutlich gesteigerte Widerstandskraft der Kreditinstitute. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Börsen stehen vor dem oft gefährlichen Oktober: Händler in New York. Keystone

Der Oktober hat sich in der Geschichte immer wieder als besonders gefährlicher Monat für die Finanzmärkte erwiesen. Vielleicht schwang beim Finma-Direktor Urban Angehrn auch das Bewusstsein um dieses eigenartige saisonale Muster mit, als er am Donnerstag auf Einladung des Europa-Instituts der Universität Zürich seine Sicht auf die aktuellen Brennpunkte in seiner Aufsichtstätigkeit darlegte.

Märkte sind immer noch hoch bewertet

Der Vortrag des obersten Schweizer Bankenaufsehers dürfte bei dem recht zahlreich erschienenen Publikum einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben – allerdings keinen erbauenden. Angehrn zeigte auf, wie der Ukraine-Krieg mit seinen «wirtschaftlich unabsehbaren Folgen» für die Energiepreise mit den weltweit scheinbar unvermittelt hochgeschnellten Inflationsraten zusammenfällt und für einen heftigen Anstieg des globalen Zinsniveaus sorgt.

Auf den gemäss Angehrn teilweise immer noch hoch bewerteten Kapital- und Aktienmärkten, aber auch auf einigen Immobilienmärkten sind schon seit Jahresbeginn erhebliche Preiskorrekturen zu beobachten. Und sie haben sich in den vergangenen vier Wochen markant beschleunigt. Mitverantwortlich dafür ist die teilweise hohe Verschuldung von Unternehmen und Hausbesitzern. Sie lässt in Verbindung mit dem zunehmend rezessiven Umfeld das Risiko von Kreditverlusten steigen.

So tönen die Stressszenarien der Nationalbank

Angehrns Ausführungen kommen den Stressszenarien auffallend nahe, welche die Schweizerische Nationalbank im Juni in ihrem jährlichen Finanzstabilitätsbericht dargelegt hatte. Die Szenarien bilden auch die Grundlage für die Stresstests, anhand derer die Nationalbank die Widerstandskraft der Banken untersucht. Kaum zufällig wies am Donnerstag auch der Europäische Ausschuss für Systemrisiken auf «eine Reihe schwerwiegender Risiken für die Finanzstabilität» hin, die gleichzeitig eintreten und sich gegenseitig beeinflussen und verstärken könnten. Es handelte sich um die erste allgemeine Warnung des EZB-Gremiums seit seiner Gründung im Jahr 2010.

Angehrn verwies in seinem Referat auf die hohe Kadenz negativer Wirtschaftsnachrichten, die nicht zuletzt für die Banken eine höhere Unsicherheit und somit auch höhere Risiken bedeuten könnten. Natürlich nahm der Finma-Chef keine Namen von konkreten Instituten in den Mund. Doch kaum jemand im Saal dürfte gezweifelt haben, dass er mit seinen Ausführungen auch die Credit Suisse im Sinn hatte.

Bankaktien im Fokus der nervösen Investoren

In deren Aktien kommt das enge Nervenkostüm der Investoren seit einiger Zeit besonders deutlich zum Ausdruck. Vage Gerüchte über eine mögliche Kapitalerhöhung haben die Papiere seit Mitte September rund einen Viertel ihres Wertes gekostet, und die Kurse schwanken über wenige Tage hinweg in Bandbreiten zwischen –4 Prozent und +4 Prozent. Was durch den medialen Fokus auf die von vielen Gerüchten umrankte Credit Suisse bisweilen etwas vergessen geht, ist freilich die Tatsache, dass auch die UBS-Aktien seit Mitte September starke Kurseinbussen (–10 Prozent) unter grossen Schwankungsbandbreiten hinnehmen mussten. Ähnlich ergeht es übrigens gerade fast allen Banken in Europa, wie der Einbruch des europäischen Bankaktienindex seit dem 12. September um rund 10 Prozent belegt.

Angehrn sagte: Die aktuellen Probleme hätten im Herbst 2007, also noch ein Jahr vor dem Lehman-Kollaps an der Wall Street, zu grossen Turbulenzen und Pleiten geführt. Dass es bis jetzt aber keine Opfer bei den Finanzinstituten und keine «unkontrollierten Marktaustritte» gegeben habe, schreibt der Bankenaufseher der Wirkung der Kapitalpuffer zu, die seit den dunklen Tagen der Finanzkrise massiv aufgestockt wurden.

Widerstandskraft des Bankensektors ist deutlich grösser

Entschlossen angegangen sind die Regulatoren seit jenen Zeiten auch die Vorkehrungen, die im Fall einer Bankenpleite nötig sind, um eine Gefährdung des ganzen Finanzsystems zu verhindern. Rund 13 Jahre nach Beginn der legislatorischen Vorarbeiten, die in einer gesetzlichen Regelung des Too-big-to-fail-Problems mündeten, ist die Schweiz dem Ziel nun sehr nahe, sagte Angehrn. Zum guten Glück, ist man geneigt, anzufügen. Denn in dem ausserordentlichen Umfeld seien Entwicklungen, die einem von den Stabilitätswächtern definierten Stressszenario ähneln, wahrscheinlich geworden, stellte der Bankenaufseher nüchtern fest.

Die Krisenresistenz des Bankensektors und die Stabilität der Finanzmärkte erscheinen derzeit umso wichtiger, als auch dem Fiskus als potenziellem Retter in der Not immer engere Grenzen gesetzt werden. Während die Ratingagentur Moody’s die Zusatzausgaben des deutschen Haushaltes von 200 Milliarden Euro für die «Gaspreisbremse» noch für «verkraftbar» hält, sehen die Kreditanalysten in Ländern wie Italien, Tschechien, Slowakei und zuletzt auch Grossbritannien schon deutlich grössere Risiken. Auch das Ausgabeverhalten der Schweiz könnte dereinst unter die Lupe der Kreditanalysten kommen, wenn sich eine Wirtschaftskrise vertiefen sollte.

