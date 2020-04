Etappensieg für Otto’s aus Sursee im Streit mit der deutschen Otto Group Kantonsgericht Luzern gibt dem Surseer Discounter recht. Doch die deutsche Otto Group zieht das Urteil weiter. Maurizio Minetti 03.04.2020, 12.39 Uhr

Vorerst gewonnen: Otto's-Chef Mark Ineichen.

Nadia Schärli (2. November 2018)

In der Auseinandersetzung zwischen Otto’s und der deutschen Otto Group hat der Surseer Discounter einen weiteren Etappensieg errungen. Das Kantonsgericht Luzern hat die Klage von Otto’s gegen den deutschen Versandhändler gutgeheissen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig und wurde mittlerweile vom deutschen Versandhändler beim Bundesgericht angefochten.

Um was geht es? Otto's will in dem seit Jahren dauernden Gerichtsverfahren verhindern, dass der deutsche Namensvetter mit der Domain otto-shop.ch im Schweizer Markt tätig ist. «Wenn sich die Otto Group mit einer neuen Website als Schweizer Otto verkleiden will, ist das für uns nicht in Ordnung», sagte Otto’s-Chef Mark Ineichen Ende 2018 gegenüber unserer Zeitung. Mit dem jetzigen, nicht rechtskräftigen Urteil wird der Otto Group unter anderem verboten, als Versandhändler in der Schweiz unter dem Namen «Otto» oder «Otto-Versand» aufzutreten.

Otto's-CEO Mark Ineichen gibt sich kämpferisch

In einer ersten Runde hatte die Otto Group im November 2018 noch recht bekommen. Otto’s zog den Fall vor Bundesgericht weiter, wo sich das Surseer Unternehmen letztes Jahr durchsetzen konnte. Die Richter in Lausanne kamen zum Schluss, dass die Wahrnehmung einer Marke vom gesamten Marktauftritt – also stationärer Handel mit Filialen und Online – bestimmt wird. Das Bundesgericht wies den Fall damit zurück an die Vorinstanz, die nun die Argumentation des Bundesgerichts übernommen hat. Otto’s verfüge im Vergleich zur Otto Group über 40 Jahre Marktvorsprung in der Schweiz und habe seit 1978 einen wertvollen Besitzstand erlangt, heisst es im Urteil.

Das neue Urteil nehme man erfreut zur Kenntnis, sagt Ineichen auf Anfrage. Es sei aber lediglich ein Etappensieg und das Verfahren könne noch lange dauern. «Wir geben nicht auf», so Ineichen gewohnt kämpferisch.