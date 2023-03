Streit um «Zwangssanierungen»: EU legt sich mit Hausbesitzern an

EU-KLIMAPOLITIK Streit um «Zwangssanierungen»: Nach den Autofahrern legt sich Brüssel mit den Hausbesitzern an Während das Seilziehen um den Verbrennungsmotor noch andauert, steht bereits der nächste Krach ins Haus: Es geht um milliardenschwere Auflagen für Hausbesitzer. Besonders in Deutschland geht die Angst vor dem Kostenschock um. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Knapp 40 Prozent des Energieverbrauchs in der EU entfallen auf Gebäude. Verbesserte Wärmedämmung soll helfen, dies zu ändern. Bild: Getty

Als Fahrer eines 911er-Porsches drückt Christian Lindner gerne selbst mal aufs Gaspedal. In den vergangenen Tagen hat der deutsche FDP-Chef und Finanzminister aber eine Vollbremsung hingelegt. Im letzten Moment nämlich und sehr zum Ärger der europäischen Partner wies er seinen Verkehrsminister Volker Wissling an, in Brüssel das per 2035 geplante Aus des Verbrennungsmotors zu blockieren. Dies, obwohl alles längst abgesprochen und die Verabschiedung des Gesetzes bloss noch eine Formalie gewesen wäre.

Jetzt pocht die deutsche FDP darauf, die Sache erneut auf den Tisch zu bringen. Konkret will sie eine Türe öffnen, damit sogenannte «synthetische Kraftstoffe» auch nach 2035 noch in neuzugelassenen Autos verbrannt werden können. Dies, obwohl die Gewinnung von solchen E-Fuels nur mit hohem Energieaufwand möglich ist und selbst die Autoindustrie der Technologie kaum eine breitere Zukunft voraussagt. Bundeskanzler Olaf Scholz lässt seinen liberalen Koalitionspartner aber gewähren, die Grünen knirschen mit den Zähnen.

Der deutsche Finanzminister rollt nach seiner Hochzeit auf Sylt in einem Porsche davon (Juli 2022). Bild: Keystone

Hausbesitzer fürchten Kostenschock

Während die Kompromisssuche um die Verbrenner-Zukunft in Brüssel noch läuft, steht bereits der nächste Streit an. Diesmal geht es aber nicht um die deutschen Autofahrer, sondern um die deutschen Hausbesitzer. Und damit einer potenziell riesigen Wählerschaft.

Zankapfel ist die neue Gebäuderichtlinie der EU, über welche das EU-Parlament am Dienstag abstimmt. Sie ist Teil des Klima-Pakets, mit welchem Kommissionschefin Ursula von der Leyen die EU bekanntermassen bis 2050 klimaneutral werden lassen möchte. Und da spielen Gebäude eine Schlüsselrolle: Sie vereinen knapp 40 Prozent des Energieverbrauchs in der EU auf sich.

Um den Verbrauch zu senken, sollen bis ins Jahr 2030 Wohnhäuser auf der Energieeffizienz-Skala A bis H mindestens das Niveau F erreichen. Das EU-Parlament hat den Vorschlag der EU-Kommission aber nochmals verschärft und will bis 2033 das Niveau D auf der Effizienz-Ampel. Allein in Deutschland schaffen das heute aber zwischen sechs und acht Millionen Ein- und Mehrfamilienhäuser nicht. Die Kosten für Wärmedämmung und neue Heizungen würden sich laut Schätzungen auf über 250 Milliarden Euro belaufen. Für den einzelnen Hausbesitzer kann es schnell in die Hunderttausende gehen.

Bis zu acht Millionen Häuser in Deutschland würden die Vorgaben der Effizienz-Skala nicht erreichen (Symbolbild). Bild: Keystone

Angesichts eines solchen Kostenschocks ist in Deutschland bereits jetzt Feuer im Dach. Vertreter der Wohnungswirtschaft sprechen von «unendlich teuren Zwangssanierungen», welche die Eigenheimbesitzer finanziell überfordern würden. «Völliger Quatsch» sei es, was die EU da zusammenbastele, kommentiert der FDP-Europaabgeordnete Andreas Glück. Und selbst in von der Leyens christdemokratischer Partei sind längst nicht alle einverstanden: «Wir können die Kosten im Kampf gegen den Klimawandel nicht auf Omas Häuschen abwälzen», empört sich Dennis Radtke, sozialpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Brüssel.

Kritiker befürchten, dass vor allem Häuser in Randlagen und auf dem Land betroffen wären. Es könnte zu grossen sozialen Spannungen und einer Immobilienkrise kommen. Fraglich ist ausserdem, ob die Sanierungs-Mammutaufgabe wegen des Fachkräfte- und Materialmangels überhaupt umsetzbar wäre.

Von SPD- und Grünen-EU-Parlamentarier werden solche Prognosen hingegen als «Panikmache» abgestempelt. Verwiesen wird etwa auf gut gefüllte EU-Milliardentöpfe, aus denen Hausbesitzer bei den Sanierungen unterstützt werden können.

Ob die Vorlage wie geplant am Dienstag vom EU-Parlament angenommen wird, muss sich zeigen. So oder so ist es aber nur die erste Etappe im Gesetzgebungsprozess. Was nachher folgt, ist die Einigung mit den EU-Mitgliedsstaaten. Und dort ist die Mehrheitsmeinung entschieden reservierter. Widerstand gibt es insbesondere aus Polen und Italien, wo es viele Gebäude mit Sanierungspotenzial gibt. Sie fordern Flexibilität bei der Umsetzung der Mindestanforderungen, was im Grunde bedeuten würde, dass jeder das Gesetz so umsetzt, wie es ihm passt.