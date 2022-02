Economiesuisse kritisiert Bundesrat wegen EU-Politik

Wirtschaftspolitik Economiesuisse kritisiert Bundesrat in Sachen EU scharf: «Politik des Zuwartens ist inakzeptabel» Der Wirtschaftsdachverband fordert in der Europapolitik mehr Tempo. Florence Vuichard 03.02.2022, 11.14 Uhr

Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder ist unzufrieden. Anthony Anex/Keystone

Die Schweizer Europapolitik befindet sich nach dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen in der Krise. So lautet die ernüchternde Bilanz von Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder, die er am Donnerstag in Bern vor Medienvertretern zog.