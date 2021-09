Luzern Ex-Personalchefin der Suva kritisiert Reorganisation Bei der Unfallversicherung Suva kam es kürzlich zu einem Wechsel in der HR-Leitung. Hintergrund ist ein organisatorischer Umbau. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hauptsitz der Suva in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (19. August 2021)

Seit Anfang August steht die Personalabteilung der Unfallversicherung Suva unter neuer Führung. Die neue Personalchefin Nathalie Leschot ist auf Jacqueline Wüthrich gefolgt, welche diese Funktion seit Anfang 2019 innehatte. Dass ausgerechnet jetzt die HR-Leitung wechselt, ist erstaunlich. Denn das Unternehmen befindet sich mitten in einem grossen Umbau, der grosse Teile der Belegschaft tangiert. Die Digitalisierung des Schadenmanagements und die damit verbundene Reorganisation haben weitreichende Konsequenzen für die Arbeitsabläufe der rund 4370 Beschäftigten. Bis zum Jahr 2027 werden zudem rund 170 Vollzeitstellen gestrichen.

Personal gehört neu zum Gesundheitsschutz

Warum also der Stabwechsel? Eine Suva-Sprecherin liess Anfang August ausrichten, Jacqueline Wüthrich habe sich für die Selbstständigkeit entschieden und sei per 31. Mai 2021 aus der Suva ausgetreten. «Das stimmt so nicht. Ich habe bei der Suva gekündigt, da diese entschieden hat, den wichtigen Bereich Personal nicht mehr dem CEO zu unterstellen, sondern im Departement Gesundheitsschutz anzusiedeln. Damit war ich nicht einverstanden», stellt die ehemalige Personalchefin auf Anfrage klar. Sie hätte die Suva in dieser schwierigen Umbauphase nicht verlassen. Sie habe sich für eine Anstellung bei der Suva entschieden, im Wissen, dass es nicht einfach werden würde, das Unternehmen in die Moderne zu führen. Aber die «Degradierung der HR-Abteilung» habe sie gegenüber den Mitarbeitenden und erst recht nicht bei ihren unterstellten Mitarbeitenden im HR vertreten können.

Die ehemalige HR-Chefin der Suva Jacqueline Wüthrich. Bild: PD

Wüthrich hat rund 30 Jahre Erfahrung im HR-Bereich, unter anderem hat sie im Schweizerischen Bankverein und bei der TX Group (ehemals Tamedia) nach eigenen Angaben umfangreiche Kulturveränderungen begleitet. Die Bernerin sagt, sie habe die Funktion der HR-Chefin Anfang 2019 übernommen, da die Suva eine Modernisierung anstrebte. «Die Suva brauchte dringend eine Kulturveränderung, um vom Verwaltungsbetrieb in die Moderne zu gelangen. Themen wie Diversity, Kulturveränderung oder Employer Branding spielten kaum eine Rolle. Das empfand ich als Herausforderung auch im Wissen, dass viel Knochenarbeit auf mich wartete, um die ‹Silos› aufzubrechen», so Wüthrich.

Anfänglich habe sie vom CEO Unterstützung erfahren. Doch als sie im letzten Jahr über die neue Organisationsstruktur informiert wurde, sei klargeworden, dass die Bedeutung der HR- und der Informatik-Abteilung mit der neuen Organisationsform schrumpfen würde. Bislang waren HR und Informatik dem CEO unterstellt. Die Suva entschied nun aber, die Personalabteilung dem Departement Gesundheitsschutz und die Informatik dem Finanzchef zu unterstellen.

Suva kommentiert die Vorwürfe nicht

Dass das HR nun zum Gesundheitsschutz gehört, macht gemäss Wüthrich überhaupt keinen Sinn und zeige, «dass sich die Suva nicht verändern will». Beim Gesundheitsschutz gehe es vor allem um Unfallprävention. «HR ist ein Schlüsselbereich, der bei vergleichbaren Versicherungen direkt in der Geschäftsleitung vertreten oder zumindest direkt dem CEO unterstellt ist», sagt Wüthrich. Ebenfalls fragwürdig sei, dass ausgerechnet die IT im Rahmen eines grossen Digitalisierungsprojekts nicht mehr direkt dem CEO, sondern neu dem Finanzchef unterstellt sei. Die Informatik werde damit wieder zum Kostenfaktor degradiert.

Die Suva wollte auf Anfrage die Beweggründe und Interpretationen von Jacqueline Wüthrich nicht kommentieren. Eine Firmensprecherin betonte, die erwähnte neue Zuteilung der Abteilungen Human Resources und Informatik erfolgte im Zuge des laufenden Reorganisationsprojektes «Structuro».