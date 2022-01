Pierin Vincenz: Der tiefe Fall des Volksbankers

Ex-Raiffeisen-Chef Der tiefe Fall des Pierin Vincenz: Wie der Volksheld die Schweiz enttäuschte Er war der gute Banker, bodenständig, dynamisch, einer von uns in der sonst so abgehobenen Manager-Kaste. Doch Pierin Vincenz hat alle getäuscht. Ob ihn das Gericht im Prozess, der am Dienstag startet, schuldig sprechen wird, ist offen. Am Pranger steht er ohnehin. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Mit 19 Freisprüchen und einer kollektiven Enttäuschung: So endete am Donnerstag, 7. Juni 2007, der Swissair-Prozess und damit der grösste Wirtschaftsstrafprozess, den die Schweiz je erlebt hatte. Es war ein Eliten-Prozess, ein Prozess eines im Nationalstolz gekränkten Volks gegen den Zürcher FDP-Politiker-Banker-Filz, ein Aufstand gegen jene, die immer alles besser wussten, aber offensichtlich nicht konnten, wie das Grounding der Airline nur allzu deutlich aufgezeigt hatte.

Damals war das ein Schock, heute ist Elitenkritik Mainstream. Wirtschaftskapitäne stehen mit ihren exorbitanten und oftmals leistungsunabhängigen Boni ziemlich weit unten auf der Popularitätshitparade, der letzte Platz dürfte den Bankern gehören, deren wirtschaftliche und politische Fehleinschätzungen in der Finanzkrise mit Steuergeldern respektive mit rückwirkend geltenden Gesetzesrevisionen wieder korrigiert werden mussten. Die Politik sah sich gezwungen, die UBS zu retten, die Amerikaner kassierten Milliarden-Bussen, und das Schweizer Bankgeheimnis war Geschichte. Juristisch hingegen hatte das Debakel für die verantwortlichen Manager keine Konsequenzen – in der Schweiz jedenfalls nicht.

Der Bergler, der mit allen schnell per Du war

Angesichts all dieses Ungemach kam Pierin Vincenz gerade recht. Er war der gute Banker und «mächtig im Schuss», wie die «Schweizer Illustrierte» schwärmte. Ein Bergler, einer mit «Bündner Dialekt» und «stahlblauen Augen», ein «Einheimischer», der sympathische Gegenentwurf zum globalisierten Banker, der in jedem Satz fünf englische Wörter platzieren muss, um seine Phrasen gehaltvoller wirken zu lassen. Vincenz war mit allen schnell per Du, tingelte durch die SRF-Studios, war bei Roger Schawinski und Kurt Aeschbacher und wanderte mit der «Schweizer Illustrierten» durch die Rheinschlucht.

Er war auch der geläuterte Banker, der als erster öffentlich zugab, dass kein Weg am automatischen Informationsaustausch vorbeiführen werde. Und er sollte recht behalten. Die eigene Gilde reagierte verschnupft, im Ansehen der Politikerinnen und Politiker hingegen stieg er auf. Sie hatten genug von der Banker-Kaste, die sie zuerst von oben herab behandelt hatte und dann von ihnen gerettet werden wollte. Die Sozialdemokraten, sonst immer in der ersten Reihe, wenn es ums Banken- und Banker- bashing geht, nahmen die mehreren zehntausend Genossenschafts-Franken aus Vincenz’ Raiffeisen-Kasse noch so gerne an; etliche ihrer bürgerlichen Kollegen verewigten sich in einer Festschrift zu Ehren des langjährigen Raiffeisen-Lenkers mit Weisheiten wie dieser: «Was die Heiligen für die Katholische Kirche bedeuten, ist Pierin Vincenz bis zu einem gewissen Grade für die Schweizer Finanzbranche.»

Die Bodenhaftung schon längst verloren

Er war einer von uns, einer, der sich auf seine bäuerliche Herkunft berufen konnte, einer, der mit dem Tod seiner ersten Frau auch schwere Schicksalsschläge erlitten hatte, einer, der am Boden geblieben war, trotz Grosserfolg mit seiner Raiffeisen-Gruppe, die er zum drittwichtigsten Finanzinstitut der Schweiz geformt hatte. Einer, der Sätze sagte wie: «Wenn du deine Wurzeln verlierst, bist du verloren.»

In Tat und Wahrheit hatte er die Bodenhaftung schon längst verloren. Vincenz hat sich gemäss Anklageschrift nicht nur für rund 600'000 Franken Spesen für Clubs, Reisen und Frauen gutschreiben lassen, sondern zusammen mit dem Mitangeklagten Beat Stocker auch gut 24 Millionen Franken aus intransparenten Firmendeals eingesteckt. Die Staatsanwaltschaft beantragt für die beiden deshalb Gefängnisstrafen von je sechs Jahren.

Der Volksbanker im «Volkshaus»

Der Volksbanker steht ab Dienstag im Zürcher «Volkshaus» vor Gericht und beschert der Schweiz den grössten Wirtschaftsstrafprozess seit der Swissair-Pleite – und die Erkenntnis, dass es letztlich jene, die von allen hochgejubelt werden, auch nicht besser können als die so verhassten Eliten. Der Prozess ist deshalb mehr als ein Justizfall, es ist auch eine Demütigung von uns allen, die ihm allen blind vertraut haben. Es ist ein Prozess, welcher der Schweiz den Spiegel vorhält.

Damit Vincenz schuldig gesprochen wird, muss die Staatsanwaltschaft freilich beweisen können, dass die Straftatbestände des gewerbsmässigen Betrugs, des Betrugs, der Veruntreuung, der Urkundenfälschung und des unlauteren Wettbewerbs auch wirklich erfüllt sind. «Nicht das, was wir als Unrecht empfinden ist strafbar, sondern das, was einen Straftatbestand enthält», betont Philipp Bregy, Mitte-Nationalrat und hauptberuflich Strafverteidiger. «Das Urteil ist die Strafe, nicht der Prozess.»

Gesellschaftliche Ächtung

Der Fall Swissair jedoch hat gezeigt, dass als Strafe oft nur der Prozess bleibt – sowie die damit verbundene gesellschaftliche Ächtung. So auch im Prozess gegen den ehemaligen Genfer Regierungsrat Pierre Maudet, der von der Justiz soeben freigesprochen wurde, politisch aber jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat.

Der Prozess ist eine Art informeller Pranger, nicht institutionalisiert wie in den USA, wo fehlbare Manager im medialen Blitzgewitter in Handschellen abgeführt werden, wie etwa der frühere Direktor des Internationalen Währungsfonds Dominique Strauss-Kahn, oder auch mal vor einen Parlamentsausschuss zitiert werden. So wurde etwa die Führungsriege um den damaligen CS-Chef Brady Dougan von Senatoren in die Mangel genommen, für alle sichtbar, dank der Fernsehübertragung.

Kurz und nüchtern

Im Schweizer Strafrecht hingegen sind spektakuläre Showeinlagen nicht vorgesehen, unüblich sind auch Parteieninterviews wie jenes von Beat Stocker, das jüngst in der «NZZ am Sonntag» erschienen ist. Schliesslich entscheiden hierzulande nicht die Mitglieder eine Jury, die man im Vorfeld noch beeinflussen kann, sondern nüchterne Strafrichter.

Vier Tage sind eingeplant für das öffentliche Schauspiel, eventuell kommen noch ein bis zwei Reservetage hinzu. Das ist wenig, verglichen etwa mit dem Bushido-Strafprozess in Deutschland, der nun schon über weit 50 Tage andauert. Für Schweizer Verhältnisse hingegen sind bereits vier Tage recht lang, denn letztlich ist der Prozess selbst nur eine Wiederholung aller Fakten, Argumente und Gegenargumente, welche dem Strafgericht schon längst vorliegen.

Wie auch immer die Justiz entscheidet, Vincenz’ Nimbus ist gebrochen, sein Ruf dahin. Gekränkt durch den Verrat des Genossenschaftsbankers, dem wir alle vertraut haben, hat die Öffentlichkeit ihr Urteil schon lange gesprochen.

