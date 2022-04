Ebikon Ex-Schindler-CEO Oetterli: «Wurde nicht entlassen» Der ehemalige Schindler-CEO Thomas Oetterli hat sich erstmals öffentlich geäussert, nachdem im Januar sein überraschender Rücktritt von der Spitze des Ebikoner Lift- und Rolltreppenherstellers bekannt wurde. 27.04.2022, 19.12 Uhr

Thomas Oetterli. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 12.11.2021)

In einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» sagte er, er sei nicht entlassen worden. «Aber für mich war es gut, mal nicht mehr von morgens früh bis abends spät eingespannt zu sein.» Ausserdem sei er immer noch für Schindler als Berater tätig. «Insgesamt arbeite ich seit 27 Jahren für Schindler, und es war an der Zeit, die operative Leitung an neue Leute zu übergeben, die neue Impulse geben können», sagte Oetterli.