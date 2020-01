Ex-SNB-Direktor: «Christine Lagarde als EZB-Chefin ist eine absolute Fehlbesetzung» Renommierte Ökonomen wagten am Dienstagabend im KKL Luzern einen Ausblick auf 2020. Ihre Prognosen sind verhalten optimistisch. Gregory Remez 21.01.2020, 23.32 Uhr

Hochkarätige Gäste im KKL Luzern (von links): Bruno Gehrig, ehemaliger Direktor der Schweizer Nationalbank, Bernd Schips, ehemaliger Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, und Urs Birchler, emeritierter Finanzprofessor der Uni Zürich. Bild: Pius Amrein (21. Januar 2020)

Luzern und Davos trennen rund 120 Kilometer. Dennoch trieben die geladenen Ökonomen am Dienstagabend im KKL Luzern im Grossen und Ganzen dieselben Fragen um wie die Wirtschaftsvertreter am WEF in Davos: Droht 2020 die von vielen befürchtete Rezession? Halten die Zentralbanken an ihrem Negativzinskurs fest? Wird sich der Handelskonflikt zwischen China und den USA zuspitzen? Und: Wird Präsident Donald Trump im November tatsächlich wiedergewählt?

Zur Begrüssung sagte Timo Dainese, Gründer des Vermögensverwalters und gestrigen Veranstalters Zugerberg Finanz, denn auch augenzwinkernd: «Willkommen zum Zugerberg Economic Forum.» Trump und Greta Thunberg hatten ihre Reden am WEF da längst hinter sich – mit ganz unterschiedlichen Prognosen für das angebrochene Jahr.

Dainese nutzte derweil die Bühne, um vor den rund 600 geladenen Gästen auf «das sehr gute vergangene Jahr» zurückzublicken. 2019 sei im Vergleich zum Vorjahr überaus positiv verlaufen, weshalb er – zumindest was die Konjunktur betreffe – verhalten optimistisch aufs 2020 blicke.

Neues Jahr, alte Herausforderungen

Ganz im Zeichen des verhaltenen Optimismus stand auch die anschliessende Podiumsdiskussion mit dem Titel «Weltwirtschaft und Kapitalmärkte 2020 – quo vadis?», welche vom Chefökonom und geschäftsführenden Partner der Zugerberg Finanz, Maurice Pedergnana, moderiert wurde.

«Das neue Jahr hat mit denselben Herausforderungen, Problemen und Fragestellungen begonnen, wie das alte Jahr aufgehört hat», sagte Pedergnana, um dann eine Reihe von Gewissheiten aufzuzählen, die in seinen Augen auch für 2020 gelten: die Alterung der Gesellschaft in westlichen Staaten, die zunehmende Automatisierung über alle Branchen hinweg, der weitere wirtschaftliche Aufstieg Chinas oder die schwierige Lage im Nahen Osten.

Für die Diskussion hatte man drei Urgesteine aus der Welt der Ökonomie ins KKL eingeladen: den ehemaligen Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Bernd Schips, den ehemaligen Direktor der Schweizer Nationalbank (SNB), Bruno Gehrig, sowie den emeritierten Finanzprofessor der Universität Zürich mit langjähriger SNB-Vergangenheit, Urs Birchler.

Angesprochen auf das seit Monaten herumgeisternde Rezessionsgespenst blieben sie zwar vorsichtig. «Angesichts des noch immer andauernden Brexits und Figuren wie Boris Johnson oder Donald Trump sind Prognosen schwierig. Auch die Gefahren von Minicrashs sind da», sagte etwa Schips. Alles in allem sei die Wirtschaft aber in einem robusten Zustand, so der Tenor der Podiumsgäste.

Gefangene des Euro

Kopfschmerzen bereitet den Ökonomen allerdings nebst der wachsenden US-Verschuldung vor allem die aktuelle Zinslage. Solange die Europäische Zentralbank den Leitzins nicht erhöhe, blieben auch der Schweiz kaum Handlungsoptionen, sagte Birchler. «Die Rufe nach einem Ende der Negativzinsen werden lauter. Aber der Nationalbank kann man keinen grossen Vorwurf machen. Wir sind Gefangene des Euro.» Ähnlich sieht dies Ex-SNB-Direktor Gehrig:

«Christine Lagarde als EZB-Chefin ist eine absolute Fehlbesetzung. Von ihr erwarte ich nicht viel, was die derzeitige Lage entschärfen könnte. Und solange sich die EZB nicht bewegt, bleiben auch der Schweiz die Hände gebunden.»

Das Hauptproblem sei, so Schips abschliessend, dass die Geldpolitik nicht alles regeln könne. Es brauche auch die Fiskalpolitik – also Massnahmen seitens des Staates, beispielsweise bei der Altersvorsorge.