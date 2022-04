Interview: Migros-Präsidentin Ursula Nold über Alkohol-Abstimmung

Exklusiv-Interview «Ich werde mit Ja abstimmen!»: Jetzt bekennt die Migros-Präsidentin Farbe in der Alkohol-Frage Der Countdown läuft: Bald entscheiden die Migros-Mitglieder über die Aufnahme von Wein und Bier ins Sortiment. Präsidentin Ursula Nold über Duttis Gedankengut, die Ausland-Ambitionen von Galaxus - und den tiefen Frauenanteil auf der Teppichetage des Detailhändlers. Florence Vuichard und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Ursula Nold, Präsidentin des Migros-Genossenschafts-Bunds, spricht sich für eine Statutenänderung und damit für den Verkauf von Alkohol aus. Valentin Hehli

«Oui» oder «Non»? Lange herrschte Funkstille, lange wollte sich das oberste Management nicht zur heiklen Frage äussern, die Anfang Juni die 2,3 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschafter beantworten müssen. Doch Migros-Präsidentin Ursula Nold, einst eine Befürworterin des Alkoholverbots, bekennt nun Farbe im Gespräch im 19. Stock des Hauptsitz-Gebäudes am Zürcher Limmatplatz.

Wo kaufen Sie denn heute Wein und Bier ein?

Ursula Nold: Natürlich im Denner. Wobei – ehrlich gesagt - meistens mein Mann die Weineinkäufe erledigt.

Seit 2019 präsidiert Ursula Nold die Verwaltung der Migros, der grössten Arbeitgeberin der Schweiz. Valentin Hehli

Soll er bald den Alkohol auch in den Migros-Supermärkten kaufen können?

Wir haben uns in der Verwaltung, also im Verwaltungsrat der Migros, in den vergangenen Monaten intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Der Anstoss, das Alkoholverbot zu kippen, kam von unseren Delegierten. Die Migros wird deshalb aus meiner Sicht weder gewinnen noch verlieren. Der demokratische Abstimmungsprozess ist ein Zeichen, dass wir das Umfeld ernst nehmen und Einflussnahme gewähren. Das stärkt jedes Unternehmen.…

…aber nochmals: Was ist Ihre persönliche Meinung?

Ich werde mit Ja abstimmen. Die Verwaltung und ich unterstützen nicht nur die Abstimmung an sich, sondern sprechen uns auch für eine Statutenänderung aus. Der historische Kontext ist heute nun mal anders. Wir sind überzeugt, dass die Migros, wie immer auch das Abstimmungsergebnis ausfällt, so bleibt wie sie ist, mit oder ohne Alkohol, nämlich eine Genossenschaft, die eine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt.

Migros-Gründer Gottlieb «Dutti» Duttweiler bei einem Auftritt auf dem Marktplatz in Zürich-Oerlikon 1950. Str / PHOTOPRESS-ARCHIV

Vor rund zehn Jahren sagten Sie in einem Interview mit der «Schweiz am Sonntag», Sie fänden es gut, dass die Migros Gottlieb Duttweilers Grundgedanken, den Alkoholverzicht, bis heute beibehalten habe. Weshalb nun dieser Sinneswandel?

Weil ich mich verstärkt mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Bei unseren Recherchen in den Archiven haben wir realisiert, dass Dutti selbst die Statuten zweimal ändern wollte, 1948 und 1952. Und das Einkaufsverhalten der Kundschaft hat sich nun mal geändert. Die Kundenorientierung gehört zu unserem Leitbild. Viele Kundinnen und Kunden würden es heute schätzen, ihre Einkäufe an einem einzigen Ort erledigen zu können.

Die Migros verkauft bald ihr eigenes Bier. Fragt sich nur: Mit oder ohne Alkohol? zvg

Die Migros inszeniert die Abstimmung als Loblied auf die eigene Genossenschaftsstruktur…

…hier wird nichts inszeniert oder zelebriert! Abstimmungen gehören zu unserer DNA. Im letzten Jahr haben die unsere Genossenschafter und Genossenschafterinnen etwa darüber abgestimmt, ob die Amtszeiten der Mitglieder der Verwaltung gesenkt werden sollen. Und dieses Jahr entscheiden sie auch darüber, ob sie künftig digital abstimmen möchten. Das ist kein Inszenieren, die demokratische Partizipation ist ein Kernelement der Migros.

Dennoch: Es droht ein Flickenteppich, bei dem zum Beispiel Genfer Filialen Alkohol verkaufen, Zürcher aber nicht.

Das ist kein Flickenteppich, das ist gelebte Vielfalt und ein Bekenntnis zur föderalistischen Struktur der Migros. Uns ist bewusst, dass die Abstimmung zu unterschiedlichen Ergebnissen für die Genossenschaften führen kann. Damit können wir umgehen.

Fakt ist, dass ein Ja die Strategie der Migros der vergangenen 15 Jahren über den Haufen wirft: Heute steht doch praktisch neben jedem Migros-Geschäft eine Denner-Filiale.

Das ist nicht überall der Fall, vielleicht bei jeder zweiten Migros-Filiale.

Das sind 50 Prozent, das ist viel! Denner würde leiden, sollten die Migros-Supermärkte neu auch Alkohol verkaufen.

Denner hat für mich als Discounter seine eigene Berechtigung. Aber klar, wir haben auch über dieses Argument diskutiert. Es ist ein Abwägen.

Heute steht sehr oft neben einem Migros-Supermarkt auch eine Denner-Filiale mit grossem Alkohol-Sortiment. Die Migros kaufte den Discounter 2007. Nana Do Carmo

Die Kernfrage ist doch, ob sich die Migros mit Alkohol im Sortiment überhaupt noch von der Konkurrenz unterscheidet.

Das ist mir extrem wichtig: Die Migros bleibt die Migros, unabhängig vom Resultat. Wir bekennen uns auch künftig zu unserem Kulturprozent. Wir investieren jährlich 160 Millionen Franken für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke, unterstützen etwa Projekte für die Jugend oder zur Förderung der Gesundheit. Und natürlich finanzieren wir damit auch die Klubschulen.

Das dürfte der Mehrheit nicht bewusst sein. Sollten Sie dies nicht stärker bewerben, anstatt nun Millionen von Franken für die Alkohol-Abstimmungskampagne zu investieren?

Unsere gesellschaftlichen Angebote sind sehr wohl bekannt. Die aktuelle Kampagne ist wichtig, weil wir möchten, dass unsere Mitglieder einen informierten Entscheid fällen können. Wir lassen im Migros-Magazin Befürworter und Gegner zu Wort kommen. Und weil wir auch aufzeigen wollen, dass wir jeden Entscheid respektieren. Genau deswegen, wegen der Partizipation, hat Dutti die Migros 1941 in eine Genossenschaft umgewandelt.

Wie viele neue Genossenschaftsmitglieder haben Sie denn damit gewonnen?

Seit Anfang Jahr ist die Zahl um rund 16’000 Personen auf knapp 2’271’000 Genossenschaftsmitglieder gestiegen. Das entspricht einem Plus von gut 0,7 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Zuwachs in den ersten vier Monaten bei gut 0,6 Prozent.

Mehr Bier im Regal, also mehr Alkoholkonsum? Sandra Ardizzone

Das Blaue Kreuz hat sich gegen den Alkoholverkauf ausgesprochen. Denn je mehr Alkohol in den Regalen steht, desto eher werden Alkoholiker dazu verleitet, ihn zu kaufen. Haben Sie für dieses Argument Verständnis?

Ich verstehe dieses Argument. Aber man muss auch sehen, dass der Alkoholkonsum in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Und seit 1928, seit der Einführung des Verbots, hat sich vieles geändert.

Und was würde Dutti heute sagen, dem genau dieses Elend ein Graus war?

Gottlieb Duttweiler starb vor 60 Jahren, wie er heute abstimmen würde, wissen wir nicht.

Ex-Migros Chef Herbert Bolliger ist ein klarer Gegner der Statutenänderung. Sandra Ardizzone

Der frühere Migros-Chef Herbert Bolliger, der Vorgänger von Fabrice Zumbrunnen, hat sich ebenfalls in den Abstimmungskampf gestürzt und wirbt für ein Nein. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen?

Er hat mich im Vorfeld informiert. Er kann sich einbringen, das ist sein gutes Recht als Migros-Genossenschafter. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich nicht werten.

Ex-Migros-Chef Jules Kyburz sagte im Vorfeld Ihrer Kampfwahl zur Migros-Präsidentin: «Dutti würde Ursula Nold wählen». Haben sich Dutti und Kyburz in Ihnen getäuscht, oder ist Ihr Alkohol-Votum gar ein Verrat von Duttis Werten?

Die demokratische Haltung ist der stärkste Migros-Wert, den uns Gottlieb Duttweiler mitgegeben hat. Er hätte wahrscheinlich Freude an dieser Abstimmung. Wir führen den Diskurs mit unseren Mitgliedern, das ist Dutti par excellence!

Aber eigentlich ist doch die Migros gar kein Sonderfall mehr. Fast jedes grössere Unternehmen hat heute eine Stiftung, die Gutes tut.

Das sehe ich völlig anders. Was wir machen, ist einzigartig. Das Kulturprozent, unserer Pionierfonds, das sind keine Marketinginstrumente. Dutti sagte stets, dass das Allgemeininteresse höher gewichtet werden muss, als jenes der Migros. Deshalb berechnet sich das Kulturprozent nicht aufgrund des Gewinns, sondern vom Umsatz. Das macht keine andere Unternehmung. Seit 1957 haben wir rund 5 Milliarden Franken der Gesellschaft zurückgegeben.

Aldi und Lidl haben sich in der Schweiz etabliert. Was, wenn plötzlich ein Riese wie Amazon mit eigenen Supermärkten den Markteintritt wagt, wäre die Migros bereit?

Ist die Paketflut von Amazon nur der Beginn einer grösseren Offensive? In den USA expandiert der Internetkonzern auch mit seinen Whole-Foods-Lebensmittelgeschäften. Patrick Semansky / AP

Käme Amazon, wären wir bereit. Im Schweizer Detailhandel sind wir die klare Nummer 1, und zwar stationär mit unseren Läden und online mit unseren Unternehmen wie Digitec Galaxus.

Auch noch 2025, wenn die Migros ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert?

Unser Ziel ist ganz klar, dass wir auch 2025 die Nummer 1 im Schweizer Detailhandel sind. Deshalb müssen wir nahe bei den Menschen sein und Innovationen entwickeln.

Wo gibt es im Detailhandel denn noch Innovationen?

Bei den Produkten beispielsweise. Vor fünf Jahren sprach kaum jemand von veganen Produkten, heute hat unsere Eigenmarke V-Love 130 Produkte. Kürzlich haben wir das erste vegane Ei lanciert…

…das geschmacklich aber überarbeitet werden muss.

Ja, so what? Das finde ich spannend. Früher tüftelte man viele Jahre lang bis man glaubte, die Perfektion erreicht zu haben. Heute sind wir mutiger geworden, lancieren ein Produkt schneller. Das hat dann vielleicht nicht immer gleich Erfolg, aber dann können wir es verbessern

Ein Migros-Kind durch und durch Ursula Nold, Migros-Präsidentin Ursula Nold (53) hat im Juli 2019 - als erste Frau überhaupt - das Präsidium der Migros übernommen. Zuvor hat sie, die sich selbst als Migros-Kind bezeichnet, während über zehn Jahren die Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bunds präsidiert. Damit war sie auch die erste Frau an der Spitze des sogenannten Migros-Parlaments. Nold, die ursprünglich eine Bildungskarriere eingeschlagen hatte, absolvierte zahlreiche Weiterbildungen und nimmt heute in verschiedenen Verwaltungs- und Stiftungsräten Einsitz. Sie ist verheiratet, hat vier Kinder im Alter zwischen 19 und 25 Jahren und wohnt in Köniz bei Bern. (fv)

Bei den Plastik-Verpackungen wartet die Kundschaft auf mutige, nachhaltige Innovationen.

Wir liefern ständig Innovationen! Da ist schon viel passiert. Unsere Potz-Reinigungsflaschen werden nun mit PET aus CO₂ hergestellt. Wir haben in unseren Geschäften Paket-Abholstationen. In Fachmärkten haben wir in der Pandemie eine äusserst erfolgreiche Online-Liveberatung eingeführt. Und seit Frühling können Sie mit Ihrem Handy im Supermarkt die Produkte einscannen und auch gleich bezahlen. Unsere Mitarbeitenden habe eine grosse Passion für Innovationen.

Und wie wichtig ist das Auslandsgeschäft der Migros in Zukunft?

Die wichtigsten Tätigkeiten der Migros sind auch in Zukunft in der Schweiz.

Mit Digitec Galaxus möchten Sie aber Deutschland erobern...

Im Kerngeschäft liegt unser Fokus auf der Schweiz.

Mit Digitec Galaxus möchte die Migros Amazon und Co. die Stirn bieten - auch in Deutschland. Gaetan Bally / KEYSTONE

Was heisst das? Planen Sie den Rückzug von Galaxus aus Deutschland?

Nein, natürlich nicht. Galaxus ist in Deutschland gut unterwegs.

Lohnt sich denn das Deutschland-Abenteuer von Galaxus überhaupt? Dort ist ja Galaxus ein ganz kleiner Player.

Wir wachsen stark und es ist sinnvoll, diese Erfahrung zu machen und sich Wettbewerbern wie Amazon zu stellen.

Ein Bild von 2013, als Ursula Nold noch Präsidentin der Migros-Delegiertenversammlung war. Alex Spichale

Sie sind die erste Präsidentin der Migros, Sie waren auch die erste Frau an der Spitze der Migros-Delegiertenversammlung. Sind Sie stolz darauf?

Es ist einfach cool und spannend für die Migros zu arbeiten. Insofern ist es eine Ehre, hier ein so verantwortungsvolles Amt zu haben.

Trotz Ihrer Wahl, die Migros bleibt in den Teppichetagen eine Männerwelt.

Frauen spielten in der Geschichte der Migros schon immer eine wichtige Rolle. Denken wir etwa an Adele Duttweiler oder an Duttis Sekretärin Elsa Gasser, der wir letztlich den Selbstbedienungsladen verdanken.

Fakt ist aber: Heute gibt es im 23-köpfigen Verwaltungsrat nur gerade 6 Frauen, etwa gleichtief ist der Frauenanteil in der Geschäftsleitung.

Laura Meyer ist Chefin der Migros-Reisetochterfirma Hotelplan. Zvg

Klar, es besteht noch Handlungsbedarf. Aber es geht in die richtige Richtung: Wir haben zwei Frauen in der Generaldirektion, unser Reiseveranstalter Hotelplan wird von einer Frau geführt, ebenso Migros Online oder das grösste Migros-interne IT-Projekt sowie unser Nachhaltigkeitsbereich. Viele Schlüsselpositionen sind mit Frauen besetzt. Und in Basel haben wir eine Frau als Chefin einer Genossenschaft. Diversität und Inklusion sind für die Migros wichtige Themen. Je diverser die Migros aufgestellt ist, umso näher sich wir an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.

Als Sie gewählt wurden nannte man sie «Everybodys Darling». Ist das heute noch so? Oder haben Sie mittlerweile mehr Feinde als Freunde?

Es war nie mein Ziel «Everybodys Darling» zu sein, es gehört zu den Führungsaufgaben dazu, anzuecken, Konflikte auszutragen. Wichtig ist aber, dass man dialogfähig und bereit ist, immer wieder gemeinsam Lösungen zu finden.

Ihre Amtsperiode begann stürmisch, mit der Affäre um Damien Piller, den Chef der Migros-Genossenschaft Fribourg-Neuenburg, dem Sie Betrug vorwerfen. Was läuft schief in der Migros?

Wir haben nach dem Fall Piller gewisse Lehren gezogen, haben unsere Governance-Regeln weiterentwickelt, also die Regeln der guten Geschäftsführung. Wir haben etwa die Amtszeit reduziert und einen Governance-Ausschuss geschaffen.

Später gab es auch noch den Fall um den Migros-Aare-Chef, den Sie wegen Vetterliwirtschaft in die Frühpension schicken mussten. Man hat das Gefühl, die regionalen Chefs können tun und walten, wie es ihnen beliebt.

Im Gegenteil: Beides sind Einzelfälle und zeigen, dass die Migros hinschaut und Fehltritte nicht toleriert. Diese Fälle haben gezeigt, dass wir funktionierende Kontrollprozesse haben. Unsere Mitarbeitenden und die Mitglieder der unserer Gremien handeln verantwortungsvoll. Ich vertraue unseren Leuten.

Die Migros zählt zehn regionale Genossenschaften, sowie eine Zentrale, den Migros-Genossenschaftsbund (MGB), den Ursula Nold präsidiert. zvg

Aber die Regionalchefs kontrollieren sich bis zu einem gewissen Grad selbst, sitzen sie auch noch im Migros-Verwaltungsrat. Ist das sinnvoll?

Ja. Die Regionen sollen angemessen in der Zentrale vertreten sein. Unser Kollektiv versammelt viel Wissen, viel Erfahrung. Die föderalistische Struktur ist eine Stärke der Migros. Entscheide werden nahe bei den Kunden und Kundinnen und bei den Mitarbeitenden getroffen.

Sind Migros-interne Fusionen von Genossenschaften eigentlich vom Tisch?

Das ist kein Thema.

Haben Sie kapituliert?

Nein. Das hat nichts mit Kapitulation zu tun.

Vor Ihrer Wahl hatten Sie noch nie eine grosse Firma geführt. Plötzlich wurden Sie Präsidentin des grössten Schweizer Arbeitgebers mit knapp 100’000 Angestellten. Wie schwer war dieser Wechsel?

Ich denke, der Wechsel ist mir gut gelungen. Es waren drei intensive Jahre und ich wurde von Beginn weg mit anspruchsvollen Problemstellungen konfrontiert . Aber da ich lieber gestalte als verwalte, kam mir das entgegen. Wir haben das Kerngeschäft gestärkt, die Strategie überarbeitet und diese in ein neues Leitbild überführt. Dieses ist überall präsent – in den rund 200 Unternehmen, die zur Migros gehören, ja gar in den einzelnen Läden. Das konnte ich diese Woche selbst erleben bei einem Einsatz in einer Migros-Filiale im freiburgischen Düdingen.

Was heisst Einsatz?

An der Front: Migros-Präsidentin Ursula Nold bei einem Einsatz in einem Supermarkt in Düdingen FR. zvg

Ich war morgens um 7 Uhr in der Filiale und habe zuerst Fleisch und Schinken aufgefüllt, dann habe ich Lebensmittel eingeräumt und am Nachmittag Molkereiprodukte. Ich mache das nicht oft, aber ab und zu ist es gut vor Ort zu sein – und zu spüren, was unsere Mitarbeitenden beschäftigt und was sie leisten.

Sie werden also 2024 wieder kandidieren?

Die Frage stellt sich jetzt nicht, aber ich habe viel Freude an meiner Arbeit.

Sind Sie eigentlich eine gute Sparring-Partnerin für Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen? Sagen Sie auch mal Nein, wenn er wieder mal ein Gesundheitsunternehmen kaufen will?

Es geht nicht nur um Ja oder Nein, es geht darum, im Diskurs die besten Lösungen für die Zukunft der Migros zu finden.

Passt denn der forcierte Ausbau im Gesundheitsbereich von Herr Zumbrunnen wirklich zur Migros? Das hat nicht mehr viel mit Mirador oder Risoletto zu tun.

Fabrice Zumbrunnen, Chef des Migros-Genossenschaftsbunds, will im Gesundheitsmarkt weiter zulegen - mit Arztpraxen, Zahnarztkliniken, Apotheken und Spitälern. Severin Bigler

Wir investieren auch stark in unsere eigene Industrie, in unsere Eigenmarken und unsere Filialen. Die Expansion mit Arztpraxen und Apotheken ist nicht Fabrice Zumbrunnens Entscheid, sondern jener der gesamten Verwaltung. Und er passt sehr gut zur Migros. Denn der Auftrag, sich für die Volksgesundheit zu engagieren, ist in unseren Statuten verankert.

Doch nun möchten Sie die Statuten ändern und Alkohol verkaufen. Wie lautet denn Ihre Prognose zur Abstimmung?

Die Hürde ist extrem hoch. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Und jüngste Umfragen zeigen, dass die Vorbehalte doch gross sind, deshalb bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis.

Kurz und prägnant Welches Buch hat Sie geprägt? Jane Eyre von Charlotte Brontë.

Jane Eyre von Charlotte Brontë. Weisswein oder Rotwein? Rotwein.

Rotwein. Wie viele Cumulus-Punkte haben Sie derzeit auf dem Konto? Viele, wir sind eine grosse Familie. Derzeit sind es 5149 Cumulus-Punkte.

Viele, wir sind eine grosse Familie. Derzeit sind es 5149 Cumulus-Punkte. Ihre Lieblingswanderung? Von mir zuhause auf den Gurten und wieder zurück. Das mache ich seit Corona einmal pro Woche.

Von mir zuhause auf den Gurten und wieder zurück. Das mache ich seit Corona einmal pro Woche. Gottlieb Duttweiler war Nationalrat, wollen Sie auch in die Politik einsteigen? Nein, das werde ich nicht tun. Ich hätte auch keine Zeit dafür.

Nein, das werde ich nicht tun. Ich hätte auch keine Zeit dafür. Was ist Ihr Lieblingsfilm? «Dutti der Riese» wäre wohl die richtige Antwort. Ich mag aber auch Musikfilme, deshalb: «Bohemian Rhapsody».

Wie alles begann: Ein Blick auf die Anfangsjahre der Migros. SRF / Youtube

