Exklusive Swissmem-Umfrage Fast drei Viertel aller Industriefirmen leiden stark unter Beschaffungsproblemen – jede zehnte meldet darum Kurzarbeit an Zu wenig Komponenten, höhere Beschaffungspreise – die Schweizer Industrie kämpft an verschiedenen Fronten mit Lieferengpässen. Und die Situation dürfte sich nicht so schnell ändern.

Es harzt bei der Produktion in der Schweizer Industrie. Keystone

An Geschichten mangelt es nicht, praktisch jeder Industriebetrieb hat derzeit eine Anekdote über Lieferengpässe auf Lager. Der Verband der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie Swissmem wollte es aber genauer wissen und hat dazu im November eine «Blitzumfrage» bei seinen rund 1200 Mitgliedsfirmen gemacht, 290 haben geantwortet. Das Resultat ist eindeutig: Fast drei Viertel der Unternehmen sind «sehr stark» oder «ziemlich stark» von Beschaffungsproblemen betroffen. Ein Viertel ist «mittelmässig» tangiert.

Und die Firmen sind überzeugt, dass sich die Lage nicht wirklich schnell normalisieren wird. Zwei Drittel der Unternehmen rechnen frühestens in einem Jahr mit Besserung – also in der zweiten Hälfte 2022 oder gar erst im Verlauf des Jahres 2023. Über 20 Prozent der Industriefirmen wagen angesichts der unübersichtlichen Lage gar keine Prognose. Das sei ein erstaunlich hoher Wert, heisst es bei Swissmem, und er widerspiegle die Unsicherheiten, mit denen die Firmen derzeit zu kämpfen hätten.

Lieferengpässe bei Metallen und Elektronikkomponenten

Konkret manifestieren sich die Beschaffungsprobleme wie folgt: Es fehlt an Rohstoffen, insbesondere an Metallen wie Aluminium, Kupfer oder Stahl, und an Metallerzeugnissen wie Blech oder andere Komponenten. Jede zweite Schweizer Industriefirma sieht sich mit diesem Problem konfrontiert. Gar 60 Prozent der Unternehmen klagen über Lieferengpässe bei Elektrotechnik respektive Elektronikkomponenten. Deutlich kleiner ist das Problem beim Bezug von anderen Vorprodukten wie etwa Kunststoffe oder Chemikalien. Hier sind mit 29 Prozent nur halb so viele Firmen betroffen.

Nachgelagert kämpfen die Firmen mit stark gestiegenen Preisen: 72 Prozent der Firmen sind mit höhren Kosten bei der Beschaffung von Metallen und Metallerzeugnissen konfrontiert, 51 Prozent bei der Elektrotechnik und Elektronikkomponenten. Zu schaffen macht mehr als der Hälfte der Unternehmen auch die Verteuerung bei den Frachtkosten, die gemäss Swissmem-Vizedirektor Jean-Philippe Kohl geradezu explodiert sind. «Das ist eine grosse Herausforderung für die international stark vernetzte und exportorientierte Schweizer Industrie.»

Weniger zu Buche schlagen hingegen die Verteuerungen beim Erdgas oder beim Strom. Jedenfalls noch nicht. Gemäss Kohl hängt das mit den langfristig angelegten Lieferverträgen zusammen.

Immerhin können zwei Drittel der Firmen gemäss der Swissmem-Blitzumfrage die höheren Einkaufspreise an die Kunden überwälzen. Im Umkehrschluss heisst das aber auch, dass 33 Prozent der Unternehmen die Zusatzkosten selbst tragen und folglich mit geschrumpften Margen leben müssen.

Lageraufbau verschärft die Situation

Für die Firmen bedeutet das: Sie haben einen höheren internen Planungsaufwand (75 Prozent), höhere Einkaufskosten (90 Prozent), längere Beschaffungsfristen (89 Prozent) – und zwei Drittel von ihnen können bestehende Aufträge nicht zeitgerecht abwickeln, wie sie einräumen müssen. Das heisst: «Die Firmen haben volle Auftragsbücher, können sie aber nicht abwickeln», wie Kohl betont. Die Folge: Die Umsatzentwicklung in der Schweizer Industrie hinkt den Auftragseingängen merklich hinten drein, jedenfalls stärker, als sie sich mit der branchentypischen zeitlichen Verzögerung zwischen Bestellungseingang und Umsatz erklären lässt. Einige Firmen müssen gar Aufträge aufgrund von Lieferengpässen ablehnen: «Zum Glück sind das mit 9 Prozent nur wenige», sagt Kohl.

Die Lieferengpässe zwingen die Firmen zu mehr internem Aufwand. Knapp 60 Prozent suchen im In-und Ausland nach neuen Lieferanten, über 60 Prozent geben an, dass sie versuchen, ihre Lagerbestände zu erhöhen. «Das ist aus Sicht jeder einzelnen Firma rational, verschärft aber das Problem zusätzlich», betont Kohl. Zehn Prozent der Firmen wiederum greifen aufgrund der Lieferengpässe zum Mittel der Kurzarbeit. Kohl vermutet, dass es sich hier vor allem um Automobilzulieferer handeln dürfte, die darunter leiden, dass die Autokonzerne ebenfalls aufgrund von Lieferproblemen ihre Produktion gedrosselt haben.

