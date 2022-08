Inflation: So sparen Romands und Deutschschweizer laut Umfrage

Häufigste Nachnamen Weshalb es im Kanton Luzern so viele Müllers und Schmids gibt – und wo Gashi, Krasniqi oder Ukaj in den Top 3 sind

4916 Luzernerinnen und Luzerner heissen Müller – dies ist der am häufigsten vorkommende Familienname im Kanton. Wir zeigen, in welchen Gemeinden es besonders stark «müllert», wo Exoten zu finden sind und was die Namen bedeuten.