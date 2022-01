Expansion Die CKW kauft erneut zwei Elektrofirmen – derweil organisieren sich die Gegner Nach Zukäufen in Winterthur und Basel übernimmt der Zentralschweizer Stromkonzern zwei weitere KMU aus dem Aargau. Kritiker der CKW-Expansionsstrategie gründen derweil das Luzerner Komitee «Der Staat als Konkurrent: Fair ist anders!». Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 14.01.2022, 14.00 Uhr

Der Zentralschweizer Stromkonzern CKW hat erneut zwei Unternehmen aus den Bereichen Elektro- und Solarinstallation übernommen. Diesmal schluckt die CKW die Elektrofirmen Bruno Stutz AG in Berikon sowie Möckel + Günter Elektro AG in Würenlos.

Thomas Möckel von Möckel + Günter Elektro AG sowie Roland Wermelinger und Thomas Abegg (von links) von der CKW. Bild: PD

Man treibe damit das Wachstum ausserhalb der Zentralschweiz voran, teilte die CKW am Freitag mit. Beide Unternehmen seien im Kanton Aargau stark verankert mit langjährigen Kundenbeziehungen. Die Bruno Stutz AG beschäftigt 29 Mitarbeitende, die Möckel + Günter Elektro AG 19 Personen. Für die Kundinnen und Kunden bleiben die bisherigen Ansprechpartner erhalten. Sowohl Christian Städler als Geschäftsführer der Möckel + Günter Elektro AG als auch Viktor Stutz als Geschäftsführer der Bruno Stutz AG führen die Geschicke der beiden Firmen weiter.

Viktor Stutz von der Bruno Stutz AG und Roland Wermelinger und Thomas Abegg (von links) von der CKW. Bild: PD

Eine Expansion in dem von privaten KMU geprägten Elektro- und Solarmarkt hat sich die CKW schon seit längerem auf die Fahne geschrieben. Ende April 2021 hatte die CKW mit der Solarville AG aus Winterthur erstmals eine Firma im Solarbereich übernommen, vier Monate später erfolgte der Kauf der Elektro Basilisk AG aus Basel. Diese Expansionsstrategie sorgt allerdings immer wieder für Kritik, denn die CKW befindet sich direkt und indirekt im Besitz mehrerer Kantone. Die CKW gehört zu 81 Prozent dem Stromkonzern Axpo, der wiederum zu 100 Prozent im Eigentum der Nordostschweizer Kantone und Kantonswerke ist. Weitere knapp 10 Prozent der CKW-Aktien hält der Kanton Luzern.

Luzerner Gewerbe wehrt sich

Der Luzerner FDP-Nationalrat Peter Schilliger, dem die Herzog Haustechnik AG gehört und der damit ein direkter CKW-Konkurrent ist, reichte bereits Ende 2017 eine parlamentarische Initiative ein. Demnach seien gesetzliche Bestimmungen zu erlassen, um zu vermeiden, dass staatlich kontrollierte Unternehmen «von ihrer Situation profitieren, um auf dem freien Markt Konkurrenzvorteile zu erlangen und so den Wettbewerb verzerren». Wie Schilliger am Freitag auf Anfrage sagte, hat just diese Woche eine Kerngruppe beschlossen, dass das Luzerner Komitee «Der Staat als Konkurrent: Fair ist anders!» gegründet wird. «Die Kampagne will die Sichtbarkeit der Problemstellung sicherstellen und zudem versuchen, Vorstösse auf der kantonalen oder kommunalen Ebene zu lancieren», so Schilliger.

In Bezug auf die CKW stelle sich die Frage, ob nicht die unternehmerische Trennung zwischen Stromversorger (hoheitlicher Auftrag) und Marktdienstleister (wie Elektroarbeiten) eingefordert werden müsse. «Auf welcher Ebene dies geschehen soll, muss geprüft werden. Tatsache bleibt, dass die CKW mit staatlichem Auftrag einen Informationsvorsprung über die Kundendaten hat, mit den gebundenen Kunden gutes Geld verdient und diese ‹hoheitlichen› Informationen und Gelder danach im freien Wettbewerb einsetzt beziehungsweise investiert», sagt Schilliger. Zudem fehle bei solchen Firmengruppen immer mehr die Transparenz. Die BKW, die noch stärker als die CKW auf Expansionskurs sei, besitze Ingenieurbüros und Installationsbetriebe. «Oft bestellen Kunden eine planerische Leistung und sind sich gar nicht bewusst, dass dann die Ausführung durch die gleiche Firmengruppe umgesetzt wird. Ob dann der treuhänderische Auftrag gegenüber dem Bauherrn immer gewährleistet ist, bezweifle ich», so Schilliger.

Das sind die Argumente der CKW

Die CKW wies die Anschuldigungen aus gewissen Kreisen des privaten Sektors bereits im vergangenen Sommer gegenüber unserer Zeitung zurück. CKW-Sprecher Marcel Schmid sagte damals, für die CKW gelte wie für alle anderen Firmen in der Schweiz die Wirtschaftsfreiheit. Das Bundesgericht habe diesen Grundsatz in einem Urteil klar festgehalten. Die Gründung der Luzerner Kampagne nehme man zur Kenntnis, sagte Schmid am Freitag.

«Wir möchten jedoch betonen, dass wir uns ohne Wenn und Aber an alle gesetzlichen Bestimmungen halten und uns zu einem fairen Wettbewerb bekennen.»

Die CKW sei ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit einem Bereich im Monopol. Dieser sei aber von Gesetzes wegen vom übrigen Geschäft isoliert, «sodass keine Wettbewerbsvorteile im Markt entstehen», betont Schmid.

Eine Quersubventionierung innerhalb der CKW gebe es nicht. «Dies ist gemäss Kartellgesetz klar verboten. Zudem schreibt auch das Stromversorgungsgesetz ein klares Verbot von Quersubventionierungen zwischen dem regulierten Monopolbereich und dem Geschäft am Markt vor», so Schmid. Die CKW erfülle diese «Unbundling»-Vorschriften konsequent. Der Geschäftsbereich, welcher die Netze und die anderen Monopolbereiche von CKW betreibe, sei von den übrigen Tätigkeitsbereichen strikt getrennt. «Die dort anfallenden Daten, wie etwa Adressen, können durch keinen anderen Geschäftsbereich oder auch keine andere Gruppengesellschaft verwendet werden.»

Was den von Schilliger geäusserten Vorwurf der Intransparenz angehe, betont Schmid, dass die CKW im Unterschied zu Mitbewerbern eine klare «Onebrand»-Strategie verfolge: «Wenn wir ein Unternehmen kaufen, wechselt der Name der Unternehmung nach einer Übergangsfrist zu CKW. Dies dient auch der Transparenz.» Gerade die Käufe im Aargau würden den Vorwurf widerlegen, dass die CKW einen Informationsvorsprung zur Kundengewinnung habe, weil die CKW im Kanton Aargau ja keinen Monopolbereich habe: «Die CKW ist seit längerem im Aargau als Gebäudetechnikdienstleiter vertreten und stärkt nur dieses Geschäft, welches wir notabene von jeher machen», so Sprecher Marcel Schmid.

