Expansion Ikea eröffnet neues Filialkonzept in der Zürcher Innenstadt – allerdings ohne billige Hotdogs Der schwedische Möbelriese wagt sich erstmals mit einem Geschäft ins Zentrum der grössten Schweizer Stadt, in eine edle Umgebung. Dabei setzt er aber weniger aufs klassische Sofa- und Tisch-Geschäft, sondern auf ein neues Verkaufskonzept. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 26.10.2022, 11.00 Uhr

In Chur hat Ikea bereits eine Filiale des neuen Konzepts eröffnet. Nun folgt die Zürcher Innenstadt. zvg

Wer an Ikea denkt, denkt in der Regel an schier unendliche Möbelhäuser. Und an günstige Restaurants inklusive Hotdogs für 1.50 Franken. In der Schweiz zählt der schwedische Konzern neun solcher Standorte. Doch nun hat Ikea seine Expansionsstrategie um eine weiteres Konzept ergänzt. Es nennt sich «Plan and Order Point».

Hier soll, wie es der Name sagt, die Kundschaft ihre Einrichtung mithilfe von Ikea-Angestellten planen und auch gleich bestellen. Dabei geht es um komplexe, individualisierte Projekte wie eine Küche oder einen Kleiderschrank. Billige Hotdogs stehen hier also nicht im Zentrum.

Eröffnung in den kommenden Tagen

In Chur hat Ikea Anfang Oktober einen erste «Plan and Order Point» eröffnet - eine Region, die von Ikea seit längerem nicht abgedeckt ist. Und nun folgt mit Zürich die grösste Schweizer Stadt, wie Sprecherin Dominique Lohm auf Anfrage bestätigt. Die Eröffnung am Pelikanplatz, gleich neben dem berühmten Kaufleuten-Club, findet am 7. November statt. Noch sind die Schaufenster abgedeckt, wie ein Augenschein zeigt.

In den neuen Geschäften in Zürich und Chur will Ikea die Kundschaft zum Beispiel beim Kauf einer Küche beraten. zvg

Die Standortwahl in unmittelbarer Distanz zum prestigeträchtigen Paradeplatz und zur Einkaufsmeile an der Bahnhofstrasse legen nahe, dass es Ikea mit den neuen Filialen nicht nur auf Kundinnen und Kunden abgesehen hat, die besonders stark auf den Preis achtet. Denn generell liegen die grossen Ikea-Einrichtungshäuser in der Agglomeration.

Kleine Auswahl and Accessoires

Laut Lohm wird es eine Beratungszone geben für die Einrichtungsplanung, sowie Musterzimmer und Einrichtungsinspirationen. Zudem seien auch 50 beliebte Accessoires zum Sofortkauf erhältlich.

In Chur lancierte Ikea das neue Konzept diesen Herbst. zvg

Vor der Lancierung des neuen Konzepts in Chur habe man Erfahrungen mit drei Pop-up-Filialen in Bern, Zürich und Martigny gesammelt, sagt Lohm. «Die Feedbacks waren sehr positiv.» In Zürich könne sich die Kundschaft nun in aller Ruhe an zentraler Lage ihre Wohnung planen, sie am Computer mit Experten entwerfen und die Bestellung inklusive Lieferung und Montage direkt vor Ort aufgeben.

Von XXXLutz überholt

Man wolle noch näher bei den Kundinnen und Kunden sein, «dort wo sie wohnen, arbeiten und leben». Denn man beobachte, sagt Lohm, dass immer mehr Leute in die grossen Städte ziehen und kein Auto mehr besitzen oder nutzen.

Jessica Anderen, Chefin von Ikea Schweiz zvg

Auf die Frage, ob solche Beratungs-Standorte folgen, sagte Ikea-Schweiz-Chefin Jessica Anderen diesen Sommer im Interview mit CH Media: «Am naheliegendsten sind solche Konzepte natürlich in den grössten Schweizer Städten wie Zürich, Basel oder Genf.» Man wolle der urbanen Klientel die Möglichkeit geben, Ikea im städtischen Umfeld zu erleben. «Fünf neue Standorte halte ich insofern mittelfristig für realistisch.» Wichtig sei, dass die Standorte mit dem öffentlichen Verkehr gut angebunden sind.

Zwar konnte Ikea in den Pandemiejahren vom Einrichtungsboom profitieren. Doch gleichzeitig haben die Schweden ihren Spitzenplatz im Schweizer Möbelmarkt an den österreichischen Konkurrenten XXXLutz abgeben müssen. Dieser wuchs hierzulande innert fünf Jahren seit Markteintritt massiv mit Neueröffnungen von eigenen Formaten wie XXXLutz und Mömax, aber auch durch Übernahmen von Ketten wie Pfister, Hubacher, Egger, Svoboda, Lipo und einer Beteiligung an Conforama.

Wie die «Bilanz» im Frühling berichtete, dürften es die Österreicher auf einen Jahresumsatz von 1,4 Milliarden Franken bringen, während Ikea zuletzt 1,2 Milliarden erwirtschaftete. Die Schweden versuchen derweil aber nicht nur mit Beratungsfilialen wieder aufzuholen. Im Herbst 2023 plant der Konzern in Riddes (VS) ein zehntes Einrichtungshaus.

