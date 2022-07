Lieferdienst Smood lanciert Apotheken-Service - Kritik wird laut

Expansion Kondom oder Kebab? Nasenspray oder Nasi Goreng? Schweizer Lieferdienst geht mit Apotheken-Service neue Wege Bisher war der Heisshunger das Geschäft der Kurierfirma Smood, die Essen bis vor die Tür bringt. Nun hofft sie auf Zusatzeinnahmen dank akutem Verhütungsbedarf und Erkältungsbeschwerden – und mehr. Doch Patienten- und Apothekerverbände reagieren kritisch. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Der Genfer Lieferdienst Smood will künftig Medikamente ausliefern. Doch so einfach ist das nicht. zVg

Wer die Smood-App durchforstet sucht in der Regel nach Pizzas, Burger oder Momos. Denn der Schweizer Lieferdienst bringt das Wunsch-Menü bis vor die Haustür, so wie auch die Konkurrenten Just Eat oder Uber Eats. Doch seit einiger Zeit ist in der Smood-App für die Kundschaft in Zürich eine weitere Kategorie namens «Apotheke & Beauty» ersichtlich. Angepriesen wird eine breite Produktpalette, von Nasentropfen, über Halswehsprays, Hustensirups, Präservative, Zink-Tabletten bis hin zu probiotischen Intimcremes und Schwangerschaftstests.

In den Rucksäcken der Smood-Kuriere sind heute Pizzas, Burger und Kebabs - und bald auch Antibiotika und Erektionspillen? Keystone

Smood-Gründer und -Chef Marc Aeschlimann bestätigt das neue Angebot. Dabei handle es sich um eine Kooperation mit der Toppharm-Apotheke an der Zürcher Europaallee. Und dabei soll es nicht bleiben. Weitere Filialen der Kette, aber auch andere Apothekenmarken sollen schon bald auf Smood verfügbar sein. Noch sei der Pharma-Lieferdienst ein kleiner Geschäftsteil, aber er sei «begeistert» vom Potenzial, sagt Aeschlimann.

Lieferung kostet extra

Wie beim Kerngeschäft, der Lieferung von Mahlzeiten und Lebensmitteln, gehe es auch hier darum, den Kundinnen und Kunden ein gewünschtes Produkt innert weniger Minuten nach Hause zu bringen, so der Smood-Chef. Dabei wird jeweils eine Transportgebühr fällig, die von der Lieferdistanz abhängt. So kostet eine Lieferung innerhalb der Stadt Zürich 11 Franken, in Randregionen sind es hingegen 17 Franken.

Beauty-Produkte sind besonders gefragt aus dem Apotheken-Sortiment von Smood. tm-photo - Fotolia

Doch die starke Regulierung im Pharma-Markt setzt Aeschlimanns Wachstumsphantasien Grenzen. Heute liefert Smood nur sogenannte Parapharma- und andere Apotheken-Artikel wie Beauty- und Pflegeprodukte: «Verkaufsschlager sind Schönheits-, Baby- und Ernährungsprodukte.» Starke Medikamente mit potenzieller Sucht- oder Missbrauchsgefahr hingegen kann Smood nicht ausfahren.

Bald auch Medikamente mit Rezept?

Dennoch möchte es Aeschlimann nicht dabei belassen: «Wir arbeiten derzeit an der Lieferung von nicht verschreibungspflichtige Medikamente und wollen in einem Jahr in der Lage sein, rezeptpflichtige Medikamente zu liefern.»

In der Schweiz ist der Gang in die Apotheke zwingend für den Medikamenten-Kauf, sofern man kein Arztrezept hat. Chris Iseli

Nur: So einfach ist das gar nicht. Denn heute ist der Versandhandel von Medikamenten in der Schweiz nicht erlaubt, ausser es liegt ein Arztrezept vor. Diese Handhabung geht auf einen Bundesgerichtsentscheid von 2015 zurück, der es der Online-Apotheke Zur Rose untersagte, rezeptfreie Medikamente zu verschicken. Auch für den Versand von Kopfwehpillen, Grippe-Brausetabletten oder stärkeren Nasensprays muss online ein Rezept vorgewiesen werden – im Gegensatz zum physischen Kauf in der Apotheke vor Ort, und im Gegensatz zu Ländern wie Deutschland, wo der Medikamenten-Versand seit vielen Jahren ohne Rezept möglich ist.

Bundesrat kündigt Lockerung an

Im Herbst hat der Bundesrat allerdings eine Lockerung angekündigt. Die Abgabe von Arzneimitteln soll künftig unabhängig vom Vertriebskanal oder der verwendeten Technologie möglich sein. Sprich: Eine Packung Aspirin wäre dann per Onlineklick auch ohne Rezept bestellbar. Bis Anfang 2023 will die Regierung eine entsprechende Änderung des Heilmittelgesetzes erarbeiten, die dann aber noch durch das Parlament muss.

Susanne Gedamke, Geschäftsführerin der Schweizer Stiftung Patientenorganisation (SPO). zVg

Susanne Gedamke, Geschäftsführerin der Schweizer Stiftung Patientenorganisation (SPO), ist angesichts der Smood-Expansion in den Medizinmarkt skeptisch. «Für Patientinnen und Patienten sehe ich eher Risiken, wenn Dritte diesen Service ausführen.»

Patientenorganisation ist skeptisch

Medikamente müssten häufig nach strengen Vorschriften transportiert werden, zum Beispiel bei bestimmten Temperaturen und innert eines gesetzten Zeitraums. Wenn ein Patient ein Medikament somit nicht im korrekten Zustand oder zu spät erhält, könne dies weitreichende Folgen haben, sagt Gedamke. «Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Food-Lieferdienst hierfür kompetent sein soll.» Zudem sehe sie die Gefahr, dass der Datenschutz verletzt werden könnte, wenn Patientendaten an Dritte gelangen.

Kritisch reagiert auch der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse. Grundsätzlich stehe man einer Öffnung des Medizin-Versands offen gegenüber, sagt Sprecher Yves Zenger, und verweist auf die Bedürfnisse der Kundschaft. «Dies muss aber unter Einhaltung einer sorgfältigen Beratung durch entsprechendes Fachpersonal stattfinden.»

Die Frage nach der Identität

Bei einer Medikamenten-Lieferung aus einer Apotheke, müsse diese die Identität der Kundin oder des Kunden kennen und überprüfen, wem die Produkte übergeben würden, betont Zenger.

Wie viel persönliche Beratung ist für den Kauf eines Nasensprays oder von Aspirin nötig? Darüber sind sich Branchenvertreter nicht einig. Keystone

Und auch der Ärzteverband FMH betont den nötigen Datenschutz, sowie die Tatsache, dass die Lagerung und der Transport von Medikamenten an zahlreiche Bedingungen geknüpft sind. Entscheidend sei somit nicht der Betreiber des Lieferdienstes, sondern die gesicherte Qualität der Lieferung.

Viagra, Neocitran – und viel mehr

Angesprochen auf die Bedenken aus der Branche, sagt Smood-Chef Marc Aeschlimann reagiert äusserst vage auf die Bedenken der Branche: Man arbeite an einer Lösung, was die Beratung anbelangt, die Transport- und Lagersicherheit der Produkte sei kein Problem und die Datenschutzrichtlinien würden «selbstverständlich» eingehalten. Konkretes ist ihm nicht zu entlocken.

Viel lieber kündigt Aeschlimann bereits an, bei Viagra und Neocitran nicht halt zu machen: «In drei bis vier Jahren möchten wir die Smood-App in ein digitales Schweizer Taschenmesser verwandeln.» Alles, was man sich vorstellen könne, solle dann über die App verfügbar sein.

«Es gibt praktisch keine Grenzen.»

Immerhin: Kritik ist sich Smood gewöhnt. Seit ihrem Start vor zehn Jahren ist die Firma mit Sitz in Genf den Gewerkschaften wegen den Arbeitsbedingungen ein Dorn im Auge, so wie auch andere Lieferdienste wie Ubereats. Erst kürzlich hat das Kurier-Personal von Smood einem Gesamtarbeitsvertrag zugestimmt, der neu einen Mindestlohn beinhaltet. Zur Abstimmung kam es nicht zuletzt auf Druck der Gewerkschaft Syndicom. Insgesamt arbeiten rund 1200 Kurierinnen und Kuriere bei Smood.

