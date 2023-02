Pascal Uffer will mit Boostbar und Aeguana-Deal Selecta angreifen

Expansion Neue Snackfirma greift Selecta an – dahinter steckt ein Chef, der eigentlich nicht mehr leben dürfte Ex-Selecta-Manager Pascal Uffer will mit Kaffee-Ecken und Menü-Automaten den Markt aufmischen. Zu den Kunden gehören dank einer Übernahme auch die Marriott-Hotels. Dabei hätte die Geschichte wegen einer Erkrankung des 37-Jährigen rasch vorbei sein können. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Self-Service-Kühlschränke und Kaffee-Automaten für Büros: Pascal Uffer will mit dem Start-up Boostbar dem Branchenprimus Selecta Konkurrenz machen. Andrea Zahler

Bekannt ist die Schweizer Firma Selecta vor allem für ihre rot-weissen Snackautomaten an Bahnhöfen und Flughäfen. Doch das Gros ihres Umsatzes findet nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern bei Firmen. Es sind Kaffeemaschinen und Verpflegungsecken für Angestellte, die das Kerngeschäft von Selecta ausmachen.

Pascal Uffer mit seinem Boostbar-Co-Gründer und Geschäftspartner Johannes Lermann (rechts). zvg

Just in diesem Bereich steht ein neuer Konkurrent am Start: Das Zürcher Start-up Boostbar. Gegründet wurde es im Sommer 2020 von Pascal Uffer und seinem Geschäftspartner Johannes Lermann. Mit grünem Hoodie, wie es sich für ein Jungunternehmen fast schon gehört, spricht Uffer in den Büros in Zürich-Binz über seine Vision. Das Grobkonzept ist das gleiche wie jenes von Selecta. Firmen sollen statt auf teure Kantinen auf Selbstbedienungsecken setzen, mit frischem Kaffee, Snacks und Menüs zum Aufwärmen. Ein weiterer bekannter Konkurrent ist die Zürcher Firma Felfel.

Uffer muss mit Boostbar aufholen. Das hält den St. Galler nicht davon ab, mutige Ziele zu formulieren: «Wir möchten zu einer Grösse im Markt werden, den Umsatz von heute rund 7 Millionen Franken auf über 100 in den nächsten vier bis fünf Jahren erhöhen.» Ende 2024 soll das Geschäft profitabel sein. Heute zählt Boostbar rund 150 Kunden in Europa. In der Schweiz gehören die Universitätsspitäler in Zürich und Lausanne, die Migros-Onlinetochter Digitec Galaxus und die Ex-Ruag-Tochter und Raumfahrtfirma Beyond Gravity dazu.

Vom US-Beratungsriesen zu Selecta

Wenn immer möglich, will Uffer nur die Hard- und Software liefern, also die Automaten und das Programm zur digitalen Nachverfolgung der Verkäufe, die allesamt ohne Bargeld abgewickelt werden. «Das ist unsere Kernkompetenz.» So sei dies etwa am Unispital in Zürich geregelt. Dort bestückt die eigene Mensaküche die Automaten mit ihren Menüs. «Bei Bedarf liefern wir aber auch den Inhalt.»

Boostbar zählt inzwischen 150 Kunden in Europa. In der Schweiz gehören die Uni-Spitäler von Zürich und Lausanne dazu. zvg

Dabei setzt Boostbar unter anderem auf schockgefrorene Menüs eines deutschen Herstellers, was Fragen nach der Regionalität und Nachhaltigkeit aufwirft. «Das ist uns bewusst», sagt Uffer - betont aber gleich, dass dank tiefgekühlter Produkte der Foodwaste massiv reduziert werden könne. Dabei verweist er auf Berichte über den Konkurrenten Felfel. Im Herbst berichtete «20 Minuten» über die anfallende Abfallmenge durch übrig gebliebene Menüs, die zwei Container pro Woche füllen. Mit tiefgekühlten Produkten lasse sich viel besser planen, sagt Uffer. Und er verspricht, er sei auf der Suche nach einem Schweizer Lieferanten.

Dem grünen Hoodie mit Boostbar-Logo zum Trotz: Uffer ist durch und durch ein Zahlenmensch – und in der Snackautomatenbranche kein Unbekannter. Fünf Jahre lang arbeitete Uffer zuerst für den US-Beratungsriesen McKinsey, dann für zwei Jahre für die Private-Equity-Gesellschaft KKR, der Inhaberin von Selecta. 2015 erhielt er den Auftrag, die kriselnde Snackautomatenfirma fitter zu machen. Zuerst arbeitete er als KKR-Entsandter und wechselte dann zu Selecta in die Geschäftsleitung.

Auch Selecta setzt auf Selbstbedienungskühlschränke und Kaffeeautomaten. zvg

Insgesamt war Uffer viereinhalb Jahre für die Firma engagiert. Sie sei ihm in dieser Zeit ans Herzen gewachsen. «Aber die Ideen über die künftige Ausrichtung gingen dann irgendwann auseinander.» Mit der schlechten Stimmung bei Selecta, über welche die «Schweiz am Wochenende» berichtet hat, habe dies nichts zu tun gehabt. «Die kam erst später.» Nach einer Auszeit erfüllte Uffer sich dann den Traum der eigenen Firma.

Die Hiobsbotschaft im September 2021

Im Gespräch in den Büroräumlichkeiten in Zürich Binz merkt man schnell: Uffer ist vom sogenannten Vending-Geschäft besessen. An der büroeigenen Kaffeebar spricht er über die Vorzüge seiner Strategie, die Nachteile der Konkurrenten. Nur, eigentlich dürfte Uffer gar nicht hier sitzen.

Es war im September 2021: Der damals 36-Jährige begann plötzlich stark zu husten: «Ich war besorgt, dass es Corona war.» War es aber nicht. In den folgenden Wochen habe sich der Husten massiv verschlechtert. «Ich brach die Ferien hab und ging ins Spital, in der Annahme, dass ich Antibiotika erhalten würde.» Doch weitere Untersuchungen wurden nötig.

Die Diagnose kam per Telefon: Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. «Es war ein Schock. Unsere beiden Kinder waren vier und fünfeinhalb Jahre alt, wir waren gerade in ein neues Zuhause gezogen, und unser junges Geschäft war mit den wirtschaftlichen Folgen der Covidkrise konfrontiert.»

«Ich ging natürlich sofort googeln ...»

Ein Bekannter habe die gleiche Krankheit nicht überlebt, sagt Uffer. «Ich ging natürlich sofort googeln und sah, dass vielen Betroffenen oft nur ein paar Monate bleiben. Ich stellte mich also auf einen kurzen Prozess ein, hoffte aber gleichzeitig, dass ich zu den Glückspilzen gehöre.»

Pascal Uffer (37) rechnete mit einem raschen Ende. Seit Dezember ist der Krebs allerdings komplett inaktiv. Andrea Zahler

Es folgte die Chemotherapie. «Mein Zustand verschlechterte sich extrem schnell, jede Woche verlor ich ein Kilo Körpergewicht.» Dazu kam ein Tumor im Gehirn, der sich innert vier Wochen von 2 Millimeter auf 3 Zentimeter vergrösserte. Auch die Hüfte, Wirbelsäule, Leber, Nebenniere und die Lymphknoten im ganzen Körper waren betroffen. Am Weihnachtstag kam eine Thrombose hinzu, damit wurde Uffer bettlägerig. «Mir wurde klar, dass die Therapie nichts nützte.» Daraufhin wechselten die Ärzte zur Immuntherapie – und plötzlich ging es aufwärts.

«Seit Dezember 2022 ist der Krebs komplett inaktiv», sagt Uffer. Was bleibt, sind die Therapie alle drei Wochen und Routineuntersuchungen alle drei Monate. «Das fühlt sich natürlich jedes Mal wie russisches Roulette an, aber ich kann gut damit umgehen.»

Übernahme-Deal mit prominenter Kundschaft

Insgesamt war er fünf Monate vom Alltagsgeschäft bei Boostbar weg. «Während meiner Abwesenheit war der Druck auf dem Team immens, manche waren dem Burn-out nahe.» Den Angestellten sei er genauso dankbar wie den Investoren, die in dieser Zeit nicht abgesprungen seien.

Uffer selbst arbeitet inzwischen wieder 120 Prozent, wie er mit verschmitztem Lächeln sagt. Hat er sich nie überlegt, runterzufahren, reisen zu gehen? «Nein, ich liebe das Unternehmertum, und wenn ich mein Leben völlig umkrempeln würde, würde das ja bedeuten, dass ich vorher nicht richtig gelebt habe.» Seine Frau und Familie hätten ihm dafür immer den Rücken frei gehalten. «Ohne sie wäre das alles nicht möglich.»

Der grosse Elan hat auch mit der neusten Entwicklung bei Boostbar zu tun. Für einen nicht genannten Preis hat das Start-up die britische Firma Aeguana übernommen – und sein Geschäft damit auf einen Schlag verdoppelt. Diese ist auf Automatentechnologie spezialisiert. Über den Kaufpreis schweigt sich Uffer aus. Zu den Aeguana-Kunden gehören unter anderen die Cerealien-Marke Kellogg’s, der japanische Kaffeeriese UCC und die Marriott-Hotels.

«Mit so einer Diagnose fühlt man sich sehr allein»

Er könne sich problemlos voll und ganz aufs Geschäft konzentrieren. «Nur wenn es darum geht, Termine Monate im Voraus zu planen, habe ich etwas Mühe, mein Zeithorizont hat sich trotz der Genesung verändert.» Zudem habe er nach seiner Rückkehr die Firma so aufgestellt, dass sie problemlos auch ohne ihn weiterfunktionieren kann.

Mit dem Publikmachen seiner Erkrankung wolle er anderen Mut geben, darüber zu sprechen. «Denn als nicht mal Vierzigjähriger fühlt man sich mit so einer Diagnose sehr allein.» Er wolle für andere Betroffene Ansprechperson sein. Zudem sei dieses Schicksal nun mal Teil seiner Geschichte. «Es zu verschweigen, wäre nicht authentisch.»

